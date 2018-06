Definitivo: jueces no admitieron la prueba que acredita el homicidio consumado de Gonzalo Muñoz

Una clara derrota sufrió la Fiscalía este miércoles en Puerto Natales, al intentar acreditar el homicidio consumado del joven natalino Gonzalo Muñoz del Campo, en el marco del juicio oral iniciado este viernes 15 de junio y donde son encausados dos carabineros dados de baja y un civil.

La jornada de ayer giró en torno a zanjar la controversia surgida con la nueva prueba incorporada por el Ministerio Público, y que procuraba derechamente probar mediante el certificado de defunción, informe de autopsia y declaración de peritos legistas la muerte de Gonzalo Muñoz a causa de la feroz golpiza recibida en el centro de Puerto Natales en julio del año pasado.

Y, es que la acusación de la Fiscalía se encontraba fundada en base a un delito de homicidio frustrado, pues la misma se estructuró cuando el joven libraba una dramática lucha por su vida internado en la Unidad de Paciente Crítico del Hospital Clínico en Punta Arenas. Gonzalo Muñoz falleció el 16 de mayo pasado, cuando ya, incluso, se había realizado la preparación de juicio (18 de abril).

Este miércoles se vivió un día clave en el desarrollo del juicio, luego de que el Tribunal Oral resolviera rechazar la incorporación como nueva prueba los elementos aportados para certificar la muerte del joven Gonzalo Muñoz del Campo, tal como lo demandaba la Fiscalía.

El presidente del Tribunal, el juez Luis Alvarez Valdés (que además lo componen la redactora Jovita Soto Maldonado y el juez integrante Julio Alvarez Toro) manifestó que rechazaban la incorporación de esta prueba teniendo presente únicamente lo señalado en el artículo 336 del Código Procesal Penal, inciso primero. En éste se establece que se puede incorporar prueba no ofrecida oportunamente cuando no se ha tenido conocimiento de la existencia de un hecho anterior a la acusación (la muerte de Gonzalo ocurrió luego de ello). En el mismo Tribunal el fiscal Cristián Muñoz levantó un incidente de nulidad, el cual también fue rechazado por los jueces por no advertir ninguna violación al debido proceso.

Sobre este punto el fiscal Muñoz declaró que “seguimos sosteniendo que estamos frente a un homicidio consumado. El Tribunal no aceptó recibir esa prueba por razones técnicas que no compartimos”, señalando que por lo mismo manifiestan su desaprobación acerca de la resolución.

Para la contraparte, el abogado defensor Juan Carlos Rebolledo, estimó que la Fiscalía actuó equivocadamente, al apresurarse a cerrar esta causa”.

Médico legista

Previo a esta controversia, declaró por teleconferencia el médico legista Javier Julio Muñoz Lora y el neurocirujano Giampiero Colagiovanni Tomasello.

Muñoz sostuvo que a raíz de los golpes recibidos, Gonzalo resultó con un Tec complicado; una hemorragia extradural temporoparietal derecha; una hemorragia subdural temporoparietal derecha; hemorragia intracerebral; contusiones hemorrágicas temporales derechas y fractura conminuta de cráneo temporo parieto occipital derecho, todas lesiones de extrema gravedad que de no mediar atención médica rápida y oportuna hubieran causado su muerte.

En la ocasión puntualizó que “en este caso eran lesiones de gran volumen que lo complicaron a nivel cerebral y que lo mantuvieron en estado neurovegetativo. Este último es un estado casi irreversible, porque hay una lesión a nivel del encéfalo, y sólo tiene funcionamiento el hipotálamo y el tronco encefálico que es lo que lo mantiene con vida”.

Su colega, el neurocirujano Giampiero Colagiovanni, de la Unidad de Pacientes Críticos del hospital Clínico de Magallanes, reforzó que atendió a Gonzalo de agosto del 2017 hasta su fallecimiento ocurrido el 16 de mayo de este año. Al ser consultado sobre la expectativa de vida del joven expresó: “ninguna”, al argumentar que el porcentaje de recuperación era prácticamente nulo. “Las lesiones que tenía eran incompatibles con la vida. Era un cerebro que estaba dañado en ambos hemisferios”.

Enfatizó que en este caso hubo una cadena de hechos que van desde la agresión hasta su muerte, las cuales no se pueden dividir.

“Fue una cadena de eventos, el traumatismo en primer momento lo deja postrado, esa postración hace que tenga escaras. Gonzalo murió con una escara (ulcera) por la que se veía el hueso sacro. Entraba mi mano completa en esa escara. Murió desnutrido con un peso de 25 kilos. Debió superar entre 8 a 10 neumonías y con infecciones en el tracto urinario”, mencionó entre otras múltiples complicaciones que debió enfrentar Gonzalo Muñoz del Campo durante los 10 meses que luchó por seguir viviendo.

Hoy, la defensa de los acusados Miguel Delgado, Pedro Loncuante y Sebastián Cáceres entregará su prueba para dar paso a los alegatos de clausura, para mañana el Tribunal dictar su veredicto.

En el evento de ser encontrados culpables los imputados, sólo serán condenados por el delito de homicidio frustrado, esperando una pena que puede ir de los 5 a 10 años de cárcel, y que eventualmente podrían cumplir con algún beneficio en libertad.

Frente a este escenario jurídico, no se descarta que el Ministerio Público abra una nueva causa penal en contra de los mismos imputados, pero ahora sosteniendo el delito de homicidio consumado.