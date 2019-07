Denuncian presunta negligencia médica por muerte de bebé de ocho meses

Sumidos en el dolor por la muerte de su hijo se encontraban anoche Cristián Cárcamo y Alejandra Jara, matrimonio de Puerto Natales y padres del pequeño Ethan, un lactante de ocho meses que falleció durante la tarde de ayer en la Unidad de Cuidados Intensivos (Uci) del Hospital Clínico de Magallanes, en Punta Arenas.

Una presunta falta de oxígeno en sus pulmones habría sido la causa del deceso, sin embargo el suceso comenzó a gestarse dos días antes, cuando el bebé presentó un resfrío y un cuadro de fiebre que variaba tras suministrarle supositorios.

“Anoche (el lunes) empezó con vómitos, flema y un poco de fiebre. Yo le dije a mi señora que lo lleváramos al Cesfam de Puerto Natales. Fuimos a las 8 de la mañana y como llegamos supuestamente tarde, a las 8,02 horas, no nos quisieron dar la hora. Fuimos a hablar con la jefa del Some y nos consiguieron una hora para las 9,45, pero otra señora nos dijo que lo lleváramos a Urgencias, yo no quería pero lo llevamos igual”, relató alicaído Cristián Cárcamo a La Prensa Austral.

El padre del malogrado bebé aseguró que tras internar a su hijo en Urgencias del Hospital Augusto Essmann Burgos, en Puerto Natales, él se fue a trabajar, pero a eso de las 11 horas fue contactado por su señora para que le llevara ropita al bebé y unos pañales, ya que se había tomado la decisión de trasladarlo hacia la capital regional debido a un virus respiratorio sincicial.

“En ningún momento me dijeron que era influenza sino que era un virus, que tenía unas manchitas en los pulmones y que había que entubarlo. Yo no quería eso, porque ya sabía que era peligroso, pero me dijeron que iban a venir unos expertos y que no había ningún problema, por lo que tuve que decirle que sí”, prosiguió.

Procedimiento

de entubación

El procedimiento de entubación para suministrarle oxígeno al pequeño paciente se habría efectuado alrededor de las 13 horas, situación que fue resistida por el lactante que no paraba de llorar, por lo que debió ser controlado por cuatro profesionales -según dijo Cristián-. Para esa hora estaba programada la llegada del avión ambulancia para concretar la aeroevacuación, sin embargo la nave arribó a la capital de Ultima Esperanza recién a las 16 horas.

“Yo no sabía nada porque me fui a trabajar y además la doctora me dijo: ‘Tu bebé se va con tu señora y en dos o tres días más está de vuelta’. Yo estaba confiado de que todo iba a salir bien, pero de repente, como a las 17,30 horas me llama mi señora y me dice que me fuera a Punta Arenas porque mi hijo estaba grave, como que se le había salido el tubito que le pusieron en Natales y ahora estaba en la Uci. Le expliqué eso a mi jefe y él me trajo a Punta Arenas, pero a las 18 horas, cuando venía en camino, me llamó mi señora diciendo que había fallecido el bebé”, narró con la voz entrecortada.

Explicación del hospital y denuncia

El padre del bebé de ocho meses aseguró que el personal médico del principal recinto asistencial de la región les dijo que la muerte de su hijo había sido por falta de oxígeno, empero él sostuvo estar “muy disconforme con lo que dicen ellos, porque si era un simple resfrío no podía haber fallecido”.

“Quién iba a pensar que iba a fallecer mi bebé. Hicimos la denuncia y esto hay que hacerlo público, porque no es el primer bebé que muere en Puerto Natales. Esto pasó porque allá lo entubaron mal. Yo nunca quise eso, pero la doctora nos decía a la fuerza que había que hacerlo porque eso le iba a hacer bien. Mi hijo anoche estaba súper bien”, acotó.

Tras la fatídica noticia, efectivos de la Subcomisaría de Carabineros de Río Seco debieron trasladarse hasta el establecimiento de salud, puesto que los padres de Ethan interpusieron una denuncia en contra del personal facultativo de los hospitales de Natales y de Punta Arenas ante lo que califican ellos como una presunta negligencia médica que habría causado el fallecimiento del lactante.

Respecto al tenor de dicha acusación, el fiscal jefe de Punta Arenas, Fernando Dobson, instruyó que funcionarios del Servicio Médico Legal se constituyeran en la morgue del Hospital Clínico para retirar el cuerpo del lactante y de esta forma se le ejecute la respectiva autopsia a las 9 horas de hoy, con el fin de esclarecer cuáles fueron las reales causas que produjeron la muerte de Ethan.

Cristián recordó que hace ocho años también Alejandra habría sido víctima de una presunta negligencia médica, instancia en que le inyectaron nefersil, dipirona y otros medicamentos que -según asegura- hizo que perdiera a su bebé cuando tenía tres meses de embarazo. No obstante, en dicha ocasión determinaron no efectuar reclamos formales.

“Por un simple resfrío no podía haber muerto mi bebé, porque anoche estaba bien, dijeron que le habían hecho radiografías pero no nos entregaron ningún documento. Fue un pediatra de Punta Arenas el que le sugirió a la doctora que era bueno entubar a mi hijo. A él debieron haberlo traído con una mascarilla de oxígeno y el hecho de que lo entubaran puede que le haya dañado algún órgano adentro”, puntualizó indignado el padre del menor.

Comunicado del

Servicio de Salud

A raíz de lo ocurrido, desde el Servicio de Salud Magallanes lamentaron profundamente lo sucedido, aseverando que la causa del fallecimiento del lactante habría sido producto de una infección respiratoria grave.

“El menor concurrió a la urgencia del Hospital de Puerto Natales, donde fue atendido y estabilizado, concluyendo que se hacía necesaria su derivación al Hospital Clínico Magallanes, dada su necesidad de un tratamiento en una unidad de mayor complejidad. Para tales efectos, se solicitó al Samu una aeroevacuación, la que contó con el apoyo de un médico pediatra, quien atendió al lactante y asistió su derivación. Pese a los esfuerzos de los equipos médicos, el menor falleció mientras era ingresado a la Unidad de Cuidados Intensivos (Uci)”, refiere el escrito.