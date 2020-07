Destacada profesora natalina Yolanda Velásquez y su sobrino nieto mueren en incendio

El sobrino y padre de las víctimas vio desde su lugar de trabajo el incendio, sin imaginarse que se trataba de su propio hogar.

La destacada profesora Yolanda Velásquez Montiel, de 71 años y el hijo de su sobrino, Tobías Alfonso Cárdenas Escobar, de 25, fallecieron durante un voraz incendio que destruyó completamente un antiguo inmueble de calle Phillipi Nº427, en la ciudad de Puerto Natales.

La tragedia se desató alrededor de las 6,30 horas de este miércoles, cuando ambas víctimas dormían.

Los efectivos del Destacamento Acorazado Lanceros fueron los primeros en llegar al sitio amagado.

Un comunicado del Ejército dio cuenta que el personal de la Unidad Fundamental del Orden Público (Ufop), fue alertado por la emanación de humo proveniente de una vivienda particular cercana al Casino de Suboficiales de la institución, y que en cuanto llegaron al lugar de los hechos, se comunicaron con Bomberos y Carabineros, logrando alertar a los habitantes de las viviendas aledañas sobre el peligro de propagación del fuego.

Voluntarios de tres compañías de Bomberos combatieron las llamas.

El fuego, cuyo origen es materia de investigación, abarcó todo el inmueble de material ligero, de unos 100 metros cuadrados de superficie en dos niveles, no lográndose salvar ninguno de los enseres ni recuerdos familiares.

El comandante de Bomberos, Sergio Ramírez, admitió que el avance del fuego se tornó complicado en un primer momento, pero la efectividad del trabajo evitó que las llamas alcanzaran las viviendas colindantes.

Controlado el fuego y una vez removido los escombros, los bomberos se encontraron con dos cuerpos en el primer piso, hasta donde habían bajado con la decidida intención de ponerse a salvo, sin embargo el fuego bloqueó la salida, pereciendo la profesora y su sobrino nieto intoxicados por monóxido de carbono.

De lo anterior se dio cuenta a Carabineros, quienes alertaron a la fiscal Lorena Carrasco, quien dispuso la concurrencia desde Punta Arenas del equipo de peritos del Laboratorio de Criminalística de Carabineros para la realización de las investigaciones de rigor.

Pasadas las 14 horas fueron levantados los cuerpos para su traslado al Servicio Médico Legal.

Habla familiar

La propiedad era habitada por tres personas, las dos víctimas y el sobrino de la profesora y padre de Tobías, Marco Cárdenas, quien se desempeña como guardia en el huerto que tiene Vialidad en la Ruta 9, a la salida de Puerto Natales. Desde el lugar se divisa la ciudad y es así que Marco pudo observar a distancia el incendio sin imaginarse jamás que se trataba de su propia casa, donde había quedado su hijo y su tía.

“Vi las llamas desde el huerto, eran alrededor de las 6,30 horas más o menos. Después llegaron mis compañeros y me avisaron que era mi casa. Cuando llegué ya no había nada. Los tres vivíamos acá. Uno siempre espera que los hijos lo sepulten a uno y no que uno sepulte a los hijos”, declaró conmocionado por esta tragedia.

Desde el inmueble había salido el martes a las 19,30 horas para cumplir su turno de guardia que se inicia a las 20 horas. Indicó que siempre tenían el cuidado de dejar todo los calefactores apagados, por ello presume que “pudo haber sido el calefón, no me explico otra cosa porque siempre se apagaba todo. Cuando salí no había ropa colgando, yo siempre me preocupaba de todo eso”, remarcó.

Destacada docente

Yolanda Velásquez Montiel fue una destacada profesora normalista, quien retornó a su ciudad natal en 1973. Su primera destinación fue en la Escuela Juan Ladrillero, para a partir de 1982 desempeñarse en la Escuela Baudilia Avendaño, donde se jubiló.

La presidenta de la Asociación de Profesores Jubilados y su compañera de labores por 27 años, Sonia Caipillán la recordó como “muy atenta y cariñosa con sus alumnos. Siempre trabajó con niños de primero a cuarto básico, participando activamente en el Conjunto Folclórico del Magisterio desde su fundación”.

Se trataba de una persona de carácter retraído, ajena a las actividades sociales, sin embargo era servicial y cariñosa con todos, siendo una de sus mayores tristezas la partida de sus padres, con quienes era muy cercana.

Su personalidad le permitía ganarse rápidamente a sus alumnos, quienes de conflictivos se transformaban en los más ordenados del colegio, destacaron quienes la conocieron.

Por su parte el joven Tobías Cárdenas se encontraba realizando trabajos esporádicos y había egresado del Liceo Politécnico Luis Cruz Martínez.

Los restos serán entregados hoy a sus familiares para ser velados en conjunto en el velatorio municipal y mañana a las 10 horas se contemplan sus funerales. Ambos descansarán en el Cementerio Padre Pedro María Rossa.