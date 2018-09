Detienen a pareja de menores que intentó asaltar con pistola y cuchillo a almacenera

Con una pistola de juguete y un cuchillo, dos adolescentes -un varón y una mujer- intentaron en la tarde de ayer asaltar a la propietaria de un almacén de calle Manuel Rodríguez Nº2422, en la población Carlos Bories, al sur de Punta Arenas.

Ambos menores de edad ingresaron al negocio de barrio a eso de las 13,30 horas simulando ser clientes, y en cosa de segundos se aproximaron hasta el mesón de atención donde le exhibieron las armas a la vendedora, manifestándole en voz baja: “¡Esto es un asalto!” y exigiéndole la entrega de dinero. Ante aquella situación, la mujer quedó perpleja, evitando en todo momento que los antisociales accedieran a la parte interior del inmueble.

Fue en aquella circunstancia cuando en un momento de descuido logró presionar una alarma para alertar a los residentes del sector, sin que esta medida tuviera resultados positivos. Sin embargo, tuvo la casualidad que un vecino entró justo en el momento preciso, acción que acobardó a los adolescentes quienes salieron del almacén sin alcanzar a sustraer especie alguna, para de esta forma darse a la fuga en dirección desconocida.

Alertado el nivel 133 de Carabineros, hasta el lugar concurrió una patrulla en el lapso de dos minutos aproximadamente, logrando la captura de ambos jóvenes en las cercanías al sitio del suceso como también recuperando los elementos utilizados para la intimidación.

“Tenemos antecedentes de que el menor de sexo masculino ha registrado algunas detenciones en esta unidad, pero al momento el procedimiento se encuentra en desarrollo y es materia de investigación por parte del Ministerio Público”, informó el capitán Marcelo Ruiz, subcomisario de la Primera Comisaría de Carabineros.

La dueña del negocio, de alrededor de 60 años, en el que se desempeña hace quince años y que prefirió reservar su identidad, narró que nunca le había ocurrido una situación similar en que la amenazaran con armas, indicando que “yo pensé que estaban leseando, porque me pasaban la pistola por enfrente de mi cara”.

“Lo que más me molesta es que estos dos sujetos tienen abogados que nosotros mismos le pagamos y defienden a esta clase de gente, y de seguro que en la audiencia van a decir que ellos no querían robar y los van a dejar libres. Acá nadie se preocupa de la víctima. A ellos los llevaron al hospital a constatar lesiones, y nadie se preocupó de mí por si tuve una taquicardia u otra cosa. Si yo me hubiese defendido, probablemente me iría presa, y por más que ponga todas las medidas de seguridad, el problema acá es la justicia”, manifestó molesta la vendedora.