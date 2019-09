Detienen y formalizan a profesor por abusar de alumna en horario de clases

– El episodio se suscitó en la mañana del viernes, cuando el imputado se habría acercado a la víctima a quien le hizo tocaciones en su cuerpo, actos que incomodaron a la menor de edad, revelando el hecho al inspector quien interpuso la denuncia. El docente aseguró ser inocente.

Una denuncia por el delito de abuso sexual efectuó en la tarde del viernes el inspector de un colegio particular, luego de que una alumna acusara que uno de sus profesores le habría realizado actos de significación sexual durante el horario de clases, situación que habría sido advertida por otra alumna.

En conformidad a estos antecedentes, detectives hicieron las diligencias correspondientes logrando detener al profesional en cuestión alrededor de las 17,40 horas del viernes en el frontis de su domicilio, debiendo enfrentar a la justicia en audiencia de control de detención efectuada durante la mañana de este sábado en el Juzgado de Garantía de Punta Arenas.

La fiscal Wendoline Acuña fue la encargada de relatar el episodio que habría acontecido entre las 9,30 y las 10,15 horas del viernes, momentos en que la adolescente de 14 años, se encontraba en la sala de clases. En ese momento, ella se puso de pie en su puesto para guardar sus útiles, instante en que el imputado y profesor del colegio, de iniciales M.A.A.H., quien estaba en las cercanías de la estudiante, aproximándose a ella por la espalda para darle unas palmadas y acto seguido le habría realizado tocaciones de significación sexual.

Dicha situación incomodó a la escolar, quien profirió un grito de exclamación, lo que fue observado por su compañera de banco, quedando ambas afectadas por lo sucedido. Segundos después, el mismo profesor le exigió a la víctima que se cambie de puesto y se ubique frente a él, instrucción que ésta no obedeció porque aún se sentía choqueada por lo sucedido.

Al salir a recreo, inmediatamente relató a su hermana mayor el episodio, para luego revelarlo al inspector del plantel educacional, siendo éste quien formuló la denuncia.

En razón de lo anterior, la fiscal solicitó a la jueza Connie Fuentealba decretar las medidas cautelares de arraigo regional y la prohibición absoluta de acercarse y comunicarse con la alumna, dando a conocer el testimonio de la misma menor afectada como asimismo del directivo del establecimiento, quien confirmó que el imputado de 46 años fue separado de sus funciones hasta que se aclaren los hechos.

“Me quedé afectada. Pensé a cada rato en ese momento si esto me había pasado o no, si debía acusarlo o no, no sabía si me iban a tomar en serio”, fue parte de la declaración de la víctima, expuesta por la fiscal.

La magistrada Fuentealba decretó la prohibición de revelar cualquier antecedente que conduzca a la identificación del acusado. Asimismo, como una forma de proteger la identidad de la víctima, este medio se reserva el derecho de dar a conocer el nombre del colegio.