Director del Servicio de Salud de Magallanes en Puerto Natales: “En este hospital está la embarrada”

Nelson Reyes, quien participó en una reunión ampliada del Consejo Consultivo de Salud del centro asistencial natalino, anunció el cambio de director del Hospital Augusto Essmann y la intervención desde el nivel central por parte de la Dirección de Gestión Asistencial del Ministerio de Salud.

“Hay que ser franco y sincero, yo creo que en este hospital está la embarrada y yo lo reconozco”, manifestó el director del Servicio de Salud Magallanes, Nelson Reyes, al iniciar su intervención en la reunión ampliada del Consejo Consultivo de Salud del Hospital Augusto Essmann de Puerto Natales.

El encuentro se prolongó por varias horas y en él participó casi un centenar de personas, entre autoridades, dirigentes sociales, vecinos, familias que han sufrido algún percance en su atención de salud y funcionarios del centro asistencial.

La reunión fue encabezada por la presidenta del Consejo Consultivo de Salud, Sonia San Martín, quien estuvo acompañada de su directiva.

En el encuentro se conocieron los testimonios de muchas personas que han tenido una atención deficiente de salud. Algunos de ellos ya eran conocidos a través de los medios de comunicación. El clima en algunos momentos se tornó tenso, aunque se mantuvo el respeto en las intervenciones. Algunos relatos emocionaron a los presentes, otros fueron aprobados con aplausos e incluso algunos fueron interrumpidos.

El momento que todos esperaban era la intervención del jefe del Servicio de Salud, Nelson Reyes, quien estuvo tomando nota de los reclamos y sugerencias que surgieron en el encuentro. Al iniciar sus palabras reconoció que había escrito cinco hojas y que podía haber escrito cinco más con los reclamos.

De marzo a la fecha Reyes ha visitado los hospitales de la región, destacando su infraestructura, que dijo “en el norte del país les gustaría tenerlas”.

El hospital no se cierra

Expresó que “le doy la seguridad que este hospital no se va a cerrar y conmigo a la cabeza voy a luchar para que salga adelante. Vamos a hacer cambios. Vamos a intervenir. Vamos a poner un equipo nuevo a cargo (dirección)”.

Agregó que se va a revisar la atención de los servicios, mencionando el servicio de Urgencias que fue el que más reclamos recibió por parte de los presentes por su presunta mala atención y malos diagnósticos.

Reconoció Reyes que había dificultad para la llegada de médicos especialistas, quienes no se han presentado a los llamados de los concursos públicos. Hay médicos extranjeros interesados pero no han rendido el Eunacom (Examen Unico Nacional de Conocimientos de Medicina).

Expresó en este punto que “necesitamos gente comprometida que venga a trabajar a la zona”.

Reconoce falencias

Añadió que los usuarios natalinos “están hoy afligidos y complicados porque el hospital no les está dando la respuesta que necesitan. Están desencantados con el hospital por no decir que están defraudados. Por eso que hemos estado acá. Vamos a trabajar como Servicio con ustedes. Nosotros como Salud no podemos ir detrás, no podemos pensar que un paciente o un usuario está falleciendo porque de alguna forma no le hemos entregado las prestaciones”.

Por este último punto dijo que se va a revisar el reclamo en torno a que hay determinados exámenes que no se realizan a nivel local y se van a recuperar algunos programas.

Nuevo director

Informó que como Servicio de Salud Magallanes se está designando un nuevo director que reemplazará al actual, Manuel Hernández, que llevaba casi un año en estas funciones, desempeñándose antes como subdirector de Recursos Humanos.

Nelson Reyes aclaró que “no puedo seguir esperando por lo que voy a nombrar al director de este hospital directamente”.

Este último asumirá sus funciones a fin de mes y sería un profesional proveniente de Santiago.

Por otra parte, con el fin de apoyar al hospital y al nuevo equipo que se hará cargo de su dirección informó que llegará en los próximos días un equipo encabezado por el jefe del departamento de la Dirección de Gestión Asistencial del Ministerio de Salud.

El encuentro culminó con su compromiso de realizar cambios y de visitar la provincia para sostener nuevos encuentros con la comunidad.

En la actividad también estuvieron presentes la gobernadora provincial Ana Mayorga y los concejales de la comuna de Natales.