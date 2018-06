Disturbios frente al cuartel de Carabineros en Natales dejan dos detenidos tras protesta por fallo judicial

Una manifestación frente al cuartel de la Segunda Comisaría de Carabinerios que vino acompañada por disturbios dejó dos detenidos esta noche en Puerto Natales.

Una marcha y protesta pacífica en contra del fallo judicial que exoneró a un ex carabinero de la golpiza sufrida por el joven Gonzalo Muñoz, terminó con un enfrentamiento con las fuerzas policiales que custodiaban el recinto policial. Frente al lanzamiento de piedras y botellas, se hizo necesaria la intervención de los efectivos de las Fuerzas Especiales (en la foto) que debieron actuar con su carro lanza aguas, refriega que dejó un saldo de dos detenidos.

Pasadas las 22,30 horas retornó la normalidad al sector de la Plaza de Armas de aquella ciudad.

Tal cual se informó a primera hora, el Tribunal Oral en lo Penal dio a conocer su veredicto luego de concluido el juicio por el asesinato del joven natalino Gonzalo Muñoz.

En definitiva, el ex carabinero Miguel Delgado fue condenado por homicidio consumado y arriesgará una pena superior a los 10 años de cárcel. En tanto, Pedro Loncuante, el otro ex carabinero, fue absuelto de todos los cargos, recobrando de manera inmediata su libertad. Por último, Sebastián Cáceres fue condenado por las lesiones graves sufridas por Sady Galindo.

De este modo, el Tribunal, dentro de sus facultades, recalificó el delito de homicidio frustrado a homicidio consumado, a pesar que en la jornada del jueves había desestimado la prueba del Ministerio Público.

La comunicación de la sentencia tendrá lugar el 9 de julio, a las 13 horas.

Relacionado