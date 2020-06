Drama de magallánicos: viajaron a principio de año y ahora no tienen cómo regresar

La mayoría salió de la región por temas familiares sensibles. En marzo esperaban estar de vuelta y ahora deberán esperar hasta agosto.

Viajaron por un par de semanas a principio de año. Sin embargo, su vuelo de retorno a Magallanes ha sido suspendido innumerables veces y con alternativas que se limitan a desplazarse hasta Santiago o esperar, ahora, hasta agosto.

Esta es la realidad que viven a lo menos 30 residentes de la Región de Magallanes que producto de las restricciones de la emergencia sanitaria se vieron imposibilitados de volver en la fecha prevista y que hoy, pese a estar con familiares, añoran reencontrarse con la tierra donde han hecho su vida.

Alicia Melipillán Haro dice, con voz entrecortada, que su único deseo es regresar a Porvenir para volver a abrazar a su hija y visitar en el cementerio a su esposo e hijo. “Me han cambiado la fecha de mi pasaje 4 veces. Yo me vine en febrero a Castro porque tengo a mis padres acá y necesitaba estar con mi papá que estuvo bastante delicado de salud. Mi regreso era para el 28 de marzo en vuelo Latam, pero me lo corrieron para el 6 de abril, luego para el 19, después para el 2 de junio y ahora me volvieron a cancelar”, explica.

La urgencia de regreso no sólo pasa por un tema emotivo, “también tiene que ver con mi trabajo (particular) y porque la plata se está terminando. Mis hijos me envían lo que pueden, pero como está la situación a todos nos cuesta. Acá estoy en la casa de mis papás y un hermano también nos ayuda”.

Sobre la emergencia sanitaria que se vive acá y allá, señala que está bien informada de lo que ocurre en Magallanes porque su hija es paramédico del Hospital de Porvenir. “Sé que allá la situación comienza a mejorar después de la cuarentena y las medidas adoptadas. Acá no hemos tenido muchos casos, un par hace algunas semanas, pero hay que usar mascarilla, prevención a la hora de salir a comprar y toque de queda, como en todos lados. El mayor número de casos se ha presentado en Ancud y Quemchi”.

Alicia dice contar las horas para regresar a Tierra del Fuego, donde hizo su vida hace 33 años. “Ya ir al aeropuerto es complicado. Tengo que ir a Chacao, pasar a pie a Pargua y luego tomar un taxi hasta el aeropuerto en Puerto Montt. Allá debo llegar a mi trabajo y también a buscar mis remedios, tengo problemas de diabetes y tiroides, y me quedé sin medicamentos”.

Junto con el abrazo que espera darle a su hija (y a un hijo en Punta Arenas), señala que también “quiero ir al cementerio, donde tengo a mi marido y a un hijo. He llorado, de repente me resigno, pero no es fácil”.

Su hija alcanzó a volver

También cerca de Castro se encuentra Pascual Gallardo Alvarado. El hombre de 43 años ha debido prolongar la estadía en la casa de su madre y “hoy lo único que sé es que entre tanto cambio me dijeron que el pasaje del 1 de junio se corría para agosto”.

El hombre de Chiloé reside hace 20 años en Punta Arenas. “Allá tengo a mi hija de 18 años, que menos mal alcanzó a volver antes que pasara todo lo de la emergencia. Yo tenía regreso por tierra y por hacerlo mejor compré un pasaje en Latam”.

Sin posibilidad de trabajo

Víctor González (42 años) y Pablo Nahuelquín (49) debieron viajar a Queilen desde Porvenir debido a temas familiares. El regreso estaba previsto para finales de marzo y ahora la única posibilidad es esperar agosto.

“Mi hermano vino porque uno de sus hijos requería de tratamiento médico en Valdivia. Su familia deberá quedarse, pero nosotros debemos retornar porque hay que trabajar. Aquí no hay ninguna posibilidad de encontrar una fuente laboral, porque las empresas tienen su gente y la situación no da para ampliarse”, señala Víctor, quien junto a Pablo se dedican a labores de pesca y buceo.

En cuanto a cómo se ha enfrentado la emergencia en Chiloé, señala que “aquí ha estado tranquilo, con más casos en Ancud y Quemchi. Pero hay consciencia, todos entienden que cuidarse es primordial, más acá donde estamos nosotros que es el campo”.

Una larga espera

Para Marcelo Tolosa han sido semanas de angustia compartida con su esposa. Mientras él está en Punta Arenas, ella permanece en Puerto Varas sin posibilidad de pronto retorno. “Fue por un control médico y pasó a Puerto Varas para ver al hijo. Su pasaje tenía como fecha el 15 de marzo”, cuenta él.

Agrega que una de las soluciones que le dieron fue ir de Puerto Montt a Santiago y desde la capital viajar a Punta Arenas. “Pero sólo era una posibilidad que, además significaba, un gasto adicional”, puntualizó.

Despidiendo a su madre

Los hermanos Carlos (56) y Gonzalo Maldonado Martínez (viajaron en febrero a Ancud para brindar el último adiós a su madre. “Perdimos los pasajes por la suspensión de Sky y compramos después en Latam. Y aquí estamos sin poder viajar y esperando ahora hasta agosto”, cuenta Carlos, quien está radicado en Punta Arenas hace 18 años y tiene un hijo en Puerto Natales. Su hermano, en tanto, vive en Porvenir.

“La estada se prolongó más de la cuenta y necesitamos regresar por un tema de trabajo (particular). El dinero se termina y uno tiene compromisos que cumplir. Pensábamos que el retorno a más tardar sería el 6 de junio y ahora ya nos hablaron del 1 de agosto. Y vamos a ver qué pasa esa fecha”, enfatiza.

Si bien buena parte de los casos ya está en conocimiento de las autoridades regionales, una pronta solución parece estar lejos de llegar por lo que significaría implementar, por ejemplo, un retorno vía terrestre a través de un corredor sanitario. En tanto, ninguna de las aerolíneas considera retomar en breve plazo la ruta Puerto Montt – Punta Arenas. Latam mira agosto como fecha de reinicio, mientras mantiene un vuelo diario entre Santiago y la capital magallánica. Las otras dos compañías no se han pronunciado al respecto.