Drama en el barrio “18”: madre de cuatro hijos muere al no poder escapar de incendio

Una terrible tragedia tiene conmocionados a los vecinos de calle Cancha Rayada, en el barrio 18 de Septiembre. Este domingo, un incendio junto con destruir una casa habitación, también costó la vida a una dueña de casa y madre de 4 hijos, identificada como Deyanira Melipillán Muñoz (39), quien pereció atrapada por el fuego mientras estaba al cuidado de sus hijos mellizos, de 6 años.

La alarma bomberil se activó a las 10,52 horas, indicando como lugar amagado una propiedad de calle Cancha Rayada Nº0609, próximo a calle Paula Jaraquemada.

Un llamado telefónico a Bomberos alertó del fuego que en esos momentos consumía las dependencias de la casa de un piso, detrás de la cual -en el mismo sitio- habían otras dos: una que era ocupada por una arrendataria semipostrada de 56 años, quien se vio muy afectada por el humo y por ello fue retirada por una salida contigua al domicilio principal, para ser atendida y enseguida ser trasladada por personal del Samu hasta el Hospital Clínico.

En tanto, una segunda casa habitación es ocupada por la bisabuela paterna de los pequeños, María Ester Bahamonde Bahamonde (86), quien relató: “Yo vivo en este sector desde que se formó la población y en un comienzo vivía en la casa de adelante, pero con el tiempo me instalé sola atrás para que estén todos juntos, es decir, ella (Deyanira) con sus hijos y Miguel Angel, su pareja. Yo pude escapar gracias a que los chicos me fueron a buscar porque dijeron que salía humo, de lo contrario, no sé que podría haber pasado”, expresó aún sin poder asimilar el trágico desenlace que truncó la vida de Deyanira, quien dormía cuando el fuego adquiría fuerza.

Al respecto, cabe mencionar que si bien las causas del incendio son materia de investigación, el foco de las llamas habría sido localizado en el sector del living, situado en la zona que da al frontis de la casa de un piso. Fue así como al advertir el fuego, con temor los pequeños lograron salir del lugar y avisar a su bisabuela, con la que pudieron salir.

Deyanira sin embargo, no logró ponerse a salvo, ya que según las pericias, una vez que el fuego se apoderó de la zona frontal de la propiedad, habría quedado imposibilitada de pasar hasta ahí desde su dormitorio, pereciendo en el lugar.

El teniente Gustavo Espinoza Rivas, del Laboratorio de Criminalística de Carabineros, indicó que avanzan las pericias que permitirán establecer las causas del incendio.

Por cierto, en el lugar se constituyeron además de bomberos, efectivos de la Sección de Investigaciones Policiales (Sip), además del fiscal Oliver Rammsy, quien instruyó las acciones posteriores que realizó el Servicio Médico Legal (SML), que levantó el cuerpo a las 14,23 horas, ello en medio de muestras de dolor por parte de los familiares y amigos que llegaron tras ser informados del desgraciado suceso.

Familiares

Poco antes de la llegada del SML, la calle se encontraba agolpada de personas, preocupadas por la situación de los menores de edad, como de la adulta mayor y la mujer postrada. El interés por ayudar a las víctimas causaba a ratos cierta ansiedad, dado que en paralelo a que Carabineros y Bomberos requerían información de parte de la bisabuela y los niños, amigos de la víctima fatal efectuaban llamados para poder informar a sus cercanos lo que sucedía, misma situación para quienes conocen a su pareja, Miguel Angel, que se encontraba fuera de la ciudad ejerciendo sus labores en el campo como motoserrista. Su llegada a la ciudad se esperaba tuviera lugar pasadas las 15,30 horas, luego que finalmente fuera notificado del trágico hecho.

Además de los dos pequeños -alumnos del Colegio La Milagrosa- que fueron acogidos por los abuelos paternos en la tarde de ayer, sobreviven a Deyanira -cuyos padres estarían viajando desde Los Angeles, Octava Región- sus dos hijas de 12 y 19 años.

Aún cuando la vivienda principal resultó totalmente dañada, las dos interiores no sufrieron daños. Los tres inmuebles son de propiedad de María Ester Bahamonde.

Posible causa

Consultado respecto de la faena bomberil, el comandante del Cuerpo de Bomberos de Punta Arenas, René Mancilla Muñoz, señaló que la zona focal del incendio tuvo lugar en el living, mientras que la causa estaría en el contacto de un material incandescente con el contenido de un papelero. “Se presume que pudo ser un fósforo, puede haber caído en el receptáculo”.

La víctima era hermana de la ex coordinadora provincial de Seguridad Pública de Magallanes, Ingrid Melipillán.

Los restos de Deyanira serán velados a contar de esta jornada en la capilla del Cementerio Municipal.