Dramático relato de una joven que intentó quitarse la vida tras ser violada por el primo

Un sujeto fue enviado ayer a la cárcel acusado de violentar sexualmente a su prima el pasado 30 de marzo. La víctima posteriormente cayó en un estado de shock y trató de quitarse la vida.

Ese día, según expuso en audiencia la fiscal Romina Moscoso, la joven víctima, de 21 años, se divertía en una céntrica discoteca. Al salir de aquel recinto, a las 4 horas aproximadamente, se encontró en el exterior con su primo de iniciales B.G.C.K., de 26, quien la acompañó hasta su domicilio. El sujeto aprovechó la circunstancia que la joven se encontraba bajo los efectos del alcohol para consumar la violación. Tras lo sucedido, la víctima sostuvo una fuerte discusión con su primo, para luego la joven tomar una sábana e intentar quitarse la vida, situación que no se concretó y con el mismo elemento se cubrió y salió a la calle a pedir ayuda, siendo socorrida por una transeúnte.

Si bien en su momento Carabineros detuvo al autor, sin embargo el procedimiento habría sido declarado ilegal, por lo que éste debió mantenerse en libertad pero apercibido a comparecer a una futura audiencia. Posteriormente, el caso quedó en manos de la PDI, quien tras obtener los resultados de los exámenes sexológicos practicados a la joven, los que habrían revelado la existencia de lesiones atribuibles a este delito, se emitió una orden de detención, siendo capturado el lunes por los detectives.

“Tomé una sábana que estaba en la cama y me la até al cuello. El bajó al primer piso y yo amarré la otra parte de la sábana a la escalera, empecé a bajar pero él se quedaba mirando y no me decía nada. Cuando yo quedé colgada tipo ahorcamiento, no alcancé a estar más de 30 segundos y ahí me bajó. Como ya sabía que él no me iba a dejar que me ahorcara fui hasta la cocina y tomé un cuchillo para intentar apuñalarme el estómago, pero estaba tan débil que no tuve las fuerzas. Le pedí a él que me matara, porque si él tuvo el coraje para violarme, también debía tenerlo para terminar con mi vida”, fue el dramático relato que entregó la víctima a los investigadores, cuya narración reprodujo la fiscal durante la audiencia de este martes.