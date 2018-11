El próximo año la Corporación Municipal tendría que prescindir de los servicios de 174 personas

Una de las principales conclusiones presentadas por la jefa del Area Educación de la Cormupa, Beatriz Schmidt, es que se debían reajustar las plantas para no poner en riesgo la continuidad del servicio educativo municipal, teniendo en consideración que la proyección indica que el próximo año habrá un 5% de baja en la matrícula.

El análisis no admite dudas: si no se quiere poner en riesgo la continuidad del servicio educativo municipal para el próximo año, la Corporación Municipal de Punta Arenas debería desvincular a 174 funcionarios, teniendo en consideración que la proyección indica que el próximo año habrá un 5% de baja en la matrícula. Ello se desprende de las conclusiones presentadas ayer por la jefa del Area Educación de la Cormupa, Beatriz Schmidt, durante la sesión del Concejo Municipal, donde se rechazó el Plan Anual de Desarrollo de la Educación Municipal 2019, siendo el principal argumento esgrimido por los ediles para su no aprobación, que no podían aprobar un Padem desfinanciado.

Finalmente, la votación respecto de lo anterior registró dos votos a favor de la aprobación del Padem -los sufragios de la concejala Alicia Stipicic y del alcalde Claudio Radonich- y seis en contra.

El déficit en el gasto es de $4.771 millones 232 mil 465, y las desvinculaciones permitirían un ahorro a la Cormupa de $2.903 millones 150 mil 700. El déficit con ahorro alcanzaría los $1.868 millones 081 mil 765. Cabe señalar éste presupuesto no contempla la deuda por juicios ejecutoriados que al día de hoy asciende a $3.549.242.314 por lo que el déficit total con ahorro el próximo año llegaría a $5.417 millones 324 mil 079 y sin ahorro a $8.320 millones 474 mil 779. De acuerdo con las cifras expuestas se resume que la dotación entre docentes, asistentes de educación y el programa Pie debía ajustarse en 174 personas.

Schmidt dijo que habían calculado la proyección de la dotación para el próximo año con un 5% de baja en la matrícula, pero también de acuerdo con la Ley Nº20.903 de Desarrollo Profesional Docente la que cambiaba la proporcionalidad de las horas lectivas y no lectivas, pasando de un 70% a un 65% y de un 30% a un 35%, respectivamente. “Esto se traduce en un aumento de horas para la dotación, pero con un ajuste de personal, el que estaría basado en lo que dice el Estatuto Docente, por una parte mejorar la cantidad de horas que tienen los profesionales frente a curso y por otra hacer una supresión de cargos que están en este momento duplicados, o sea que tenemos a dos personas cumpliendo una misma función en un establecimiento o que están haciendo funciones para las cuales no fueron contratados”.

En el caso de los asistentes de educación hay 51 personas que están esperando el beneficio de la Ley de Retiro Voluntario. La dotación Pie es donde se deberán producir los mayores ajustes de 311 trabajadores (124 docentes y 187 profesionales no docentes) debiera alcanzar las 180 personas el año 2019 (108 docentes y 72 profesionales no docentes). “Tenemos contratado mucho personal asistente de la educación profesionales. El Pie debiera poder financiarse con los recursos que se nos entregan, pero en estos momentos tenemos un déficit considerable de alrededor de $900 millones al año por esta sobredotación, muchos de ellos hoy cumplen otras funciones, además de cuidar a los niños, y lo que se pretende es que el personal que siga prestando sus servicios lo haga con las horas justas.

El presidente comunal del Colegio de Profesiones, Enrique Velásquez dijo que el presentar un Padem desfinanciado no procedía y que era triste que por la sola presentación se aprobara y que éste manifestaba una serie de errores que debían ser corregidos como algunas cifras de la presentación que son completamente irreales. “No puede ser que hayan jornadas laborales que de acuerdo a la cantidad de horas que se entrega y la cantidad de horas que se va a contratar excedan las 44 horas, nosotros tenemos antecedentes que un profesional debiera trabajar hasta 51 horas si se toma en cuenta la relación de cantidad de profesionales por cantidad de horas”, precisó.

Finalmente, el presidente del Sindicato de Asistentes de Educación, Pedro Pablo Ramos, señaló que para decir que del Programa Pie se debía desvincular a mucha gente, lo primero hay que tener en cuenta con cuántos alumnos se contará. “El Pie va de acuerdo a las necesidades de los alumnos. Uno al final de cuentas dice: de qué tipo de educación pública de calidad me están hablando”, sentenció.