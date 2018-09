Patricia Torres recuerda a Melissa, quien se quitó la vida: “El sistema falló con mi hija”

“Es un día horrible, todos los días son horribles, porque el sistema no ayudó a mi hija. Yo hice lo que pude y ellos podían haberla internado, pero no lo hicieron. Ella necesitaba ayuda y el sistema falló con mi hija”. Con el dolor vivo de haber perdido a una hija, Patricia Torres Méndez, recordó a Melissa Vera Torres, quien se quitó la vida en diciembre pasado.

Melissa era mamá, lo dio todo por su pequeña de 9 años, era hija y hermana, era dirigenta de la Agrupación Derecho a la Vida, funcionaria del consultorio Mateo Bencur y era una amiga entrañable. Han pasado alrededor de nueve meses de su partida y quienes la conocieron aún lloran su perdida.

En medio de la pena, la mamá de Melissa asegura que lo importante es que tanto quienes están enfermos como sus familias sean escuchados, que existan los apoyos necesarios. “No porque tu hijo tiene 29 años, ya no te escuchan. Si están enfermos, es porque uno le está pidiendo ayuda para que puedan salir adelante. Yo, como madre, sabía que no estaba funcionando, que necesitaba ayuda, y fui a pedirla, pero no me ayudaron”, admite entre lágrimas.

La familia de Melissa fue parte del centenar de personas que se sumó a la conmemoración del Día Mundial de la Prevención del Suicidio, con una caminata por el centro de Punta Arenas que buscó generar conciencia respecto de la necesidad de escuchar y ayudar a tiempo.

La iniciativa obedeció a una propuesta de la Mesa Regional Intersectorial de Prevención del Suicidio, que este año trabajó bajo el lema “El suicidio se puede prevenir, tómate un minuto, cambia una vida y aprende a conversar sobre el suicidio”.

El gobernador Nicolás Cogler afirmó en su intervención que la cifra de los intentos de suicidios en la región dan cuenta que diariamente a lo menos una persona ha pensado en tomar esta drástica decisión, que puede ser un conocido, un compañero de trabajo, un amigo, un familiar, y de todos los intentos un 70% son mujeres, pero en un 80% los suicidios los cometen hombres porque no saben pedir ayuda, las mujeres son las primeras que piden ayuda. “No debemos normalizar esta problemática, evitar comentarios y publicación de imágenes de un suicidio por redes sociales”.

El sistema regional de notificación y vigilancia diaria obligatoria de los intentos de suicidio, notificó el año 2017 un total de 247 intentos de suicidios en la Región de Magallanes. Frente a esta realidad la caminata realizada ayer surge con la finalidad de fomentar el compromiso y las medidas preventivas en suicidio, reforzando los factores protectores.

Sobre el tema, la psicóloga de la seremi de Salud, Hilda Neves, apuntó que el trabajo intersectorial resulta imprescindible para abordar la prevención del suicidio, pues si bien es un problema de salud pública, cada sector de la sociedad puede generar estrategias de promoción, como el fomento de la participación social, la integración e inclusión social, la mejora en la calidad de vida y en las relaciones interpersonales, el buen trato, entre otras y también acciones en prevención y detección de las conductas suicidas e incluir dentro de sus planificaciones acciones que aborden esta temática.

Agregó que para prevenir el suicidio se requiere fortalecer las capacidades organizativas y de autoayuda de la comunidad y la valorización de la búsqueda de ayuda, pues todas las personas pueden contribuir a prevenir el suicidio ya que a cualquiera podría pasarle, es por esto que se hace un llamado a niños, niñas y adolescentes, padres, madres y familiares, escuelas, investigadores y a todos los sectores a involucrarse activamente en la prevención.

La profesional manifestó que “el silencio no ayuda; cuesta hablar de la muerte y mucho más del suicidio, hablar del suicidio no hace que la persona piense o decida suicidarse, por el contrario normalmente siente alivio”.