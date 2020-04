Emotivo mensaje envió hijo de doctora Iduya pidiendo a la gente cuidarse

Mientras la subdirectora médica del Hospital Clínico de Magallanes, María Isabel Iduya, lucha por salir adelante y recuperarse de la neumonía por Covid-19 que la tiene internada en la Unidad de Cuidados Intensivos, conectada a ventilación mecánica, el hijo, también médico, envió un emotivo mensaje por redes sociales.

Ocupando su Facebook, Francisco Vergara Iduya, escribió: “hoy tengo a mis padres enfermos, trabajadores de la salud toda una vida. Uno en casa recuperándose y otra en la Uci jugándose la vida. Como suele pasar, no te toca hasta que te toca. Desde hoy me toca a mí ser un número más en esa lista de enfermos por coronavirus que sigue creciendo. Un número más que no puede ser acompañado por sus seres queridos. Un número más que necesita un abrazo y no lo puede recibir”.

Y aboga porque “el próximo no seas tú, ni nadie de tu familia ni la persona con la que estuviste casualmente en contacto. Depende exclusivamente de ti. Por favor cuídate y cuídanos a todos. Tómatelo en serio antes de que te toque a ti. Te lo pido yo, que he tenido que vivir esta enfermedad como médico, familiar y desde hoy como paciente.

Ahora más que nunca mientras tengamos ese privilegio, hay que quedarse en casa”.

El presidente del Colegio Médico, Gonzalo Sáez, reconoce en su colega Iduya que gran parte de la preparación que hoy existe en el Hospital Clínico para tratar pacientes por coronavirus, “fue gestión y trabajo de ella”.

Por ahora, enfatizó, “sólo nuestros mejores deseos de que se recupere pronto y solidaridad con la familia y esperar que esto pase lo más rápido posible”.