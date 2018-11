En 10% han descendido los casos de violencia contra la mujer, aunque hay más detenidos

En el salón Nelda Panicucci Bianchi, en Punta Arenas, tuvo lugar ayer la presentación de la campaña comunicacional a nivel país “No lo dejes pasar” impulsada por el gobierno a través del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, la que llama a no aceptar ningún tipo de violencia tras los 31 femicidios consumados y 99 frustrados en Chile.

En la oportunidad, se presentó el spot con el testimonio de Katherine Medel, una joven de 29 años quien en 2013 recibió dos disparos por parte de su ex pareja en plena calle, un femicidio frustrado que la dejó tetrapléjica y donde ella manifiesta “Porque ni dos disparos pudieron quitarme la voz”. En el caso de Magallanes la seremi de la cartera, Patricia Mackenney, subrayó que se habían reportado cinco casos de femicidio frustrado este año.

La intendenta María Teresa Castañón dijo que era importante que todos los actores de la sociedad se hicieran parte de esta campaña, porque era sabido que para que una mujer se animara a denunciar podía demorar entre siete y trece años. “Hay distintos tipos de violencia no sólo la física, sino que psicológica, económica, lo importante de esto es el llamado a la denuncia de todo aquel que sepa de algún caso, porque si no lo hacía era cómplice”, subrayó.

Castañón añadió que el proyecto de Capital Semilla era muy importante para que las mujeres pudieran emprender, porque desgraciadamente una de las cosas que mantenía a la mujer encerrada en este círculo tenía que ver con la dependencia económica.

Mackenney manifestó que como secretaría regional ministerial de la Mujer y Equidad de Género estaban impulsando, además, la campaña de prevención de la violencia en el pololeo, por lo que se estaba haciendo intervenciones en todos los colegios.

Cabe mencionar que en el spot reconocidos rostros hacen un llamado a las mujeres chilenas a detectar y abandonar relaciones abusivas y para ello se entregan algunas señales. “Que no exageres, que lo hace porque te quiere. No lo dejes pasar. Porque el control disfrazado de amor, se tiene que terminar. Porque queremos vestirnos como se nos dé la gana. Si te revisa las redes sociales, si te prohíbe tener amigos, si el pololo de tu amiga te levanta la voz, no lo dejes pasar”.

Finalmente, el comisario de Carabineros, mayor Hugo Jaque, enfatizó que en lo que iba del año se han contabilizado más de 200 casos de violencia contra la mujer. “Aproximadamente se han detenido a 68 personas. Generalmente cuando se recibe la denuncia se busca inmediatamente al agresor, en la actualidad tenemos menos casos que el año anterior, aproximadamente un 10%, pero no obstante hay más detenidos. La mujer se está atreviendo a denunciar y esta campaña precisamente es para eso”, sentenció.