En 131 por ciento aumentaron las personas que se declararon en quiebra en primer semestre en Magallanes

En el país, la tasa de personas que se declaran en quiebra va en aumento. Y Magallanes no escapa a esa realidad.

Así lo revela el informe de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, relativo al primer semestre, donde se establece que la región experimentó un explosivo aumento en materia de deudores.

Desde enero hasta junio pasado, las personas naturales declaradas en quiebra subieron un 131%, contabilizando 30 procedimientos, mientras que el año anterior hubo sólo 13 en este mismo período de tiempo.

Desde el inicio de la Ley de Insolvencia y Reemprendimiento en octubre de 2014 hasta junio pasado, 77 personas han hecho uso de este instrumento legal para liquidar sus deudas.

En tanto, otras 59 personas han utilizado este mecanismo en Magallanes para renegociar sus deudas.

Por género, el 50,3 por ciento de las declaraciones de quiebra corresponde a hombres y un 49,7% a mujeres.

Para el abogado Ricardo Ibáñez, fundador de Defensadeudores.cl, estas cifras indican que “la situación de morosidad de los chilenos está lejos de disminuir. En ese sentido, es importante que la Ley 20.720, de Insolvencia y Reemprendimiento, tome lugar como una opción válida a la que pueden recurrir las personas para obtener una solución definitiva a sus problemas de sobreendeudamiento y morosidad”.

Renegociación

En tanto, en el primer semestre hubo 20 casos de renegociación de persona deudora -que es otra opción que entrega la Ley. Si bien el nivel es similar al del año anterior, la cifra sigue siendo menor al de quiebras, “esto se explica porque el procedimiento de Renegociación de Persona Deudora ha demostrado ser cada día más complejo de llevar adelante y hoy está sujeto a requisitos que no tienen ningún sentido y que esperamos se corrijan con las modificaciones que el gobierno quiere plantear”, afirmó el abogado de Defensadeudores.cl.

En esa línea, el profesional dijo que “hoy existen menos personas con capacidad de pago para proponer acuerdos de renegociación atractivos para las instituciones financieras” y añadió que “la renegociación tiene un peligro en sí misma, ya que en caso de que una persona haya iniciado un procedimiento de renegociación y no logre acuerdo con sus acreedores, el deudor pasa a liquidación (que se denomina Refleja) y, por ende, perderá sus bienes. Entonces, la decisión de someterse a un procedimiento de renegociación debe ser tomada con mucha responsabilidad”.

Otro motivo de la baja en el número de renegociaciones frente al de quiebras es que “la Ley 20.720 impide a aquellas personas que han emitido boletas de honorarios durante los últimos 24 meses, someterse a este tipo de procedimiento, porque los considera empresa deudora y no persona, lo que no tiene ninguna lógica y ha dejado fuera de este procedimiento a profesionales que podrían tener una solución por esta vía, que es gratuita, administrativa y que no requiere de la representación de un abogado”.

¿Y las empresas?

En tanto, en el primer semestre se registraron cuatro liquidaciones de empresas. Para Ricardo Ibáñez, esta cifra puede interpretarse de varias formas: una negativa y otra positiva.

“Desde un punto de vista positivo podríamos decir que las empresas están conociendo cada día más este procedimiento legal, lo están utilizando y, lo mejor, les está sirviendo como una ayuda legal efectiva para terminar los problemas de endeudamiento. Desde un punto de vista negativo, lamentablemente, demuestra que las empresas menos preparadas, por así decirlo, son las micro y pequeñas empresas, las que, al mismo tiempo de ser una fuente de trabajo, no siempre cuentan con las herramientas para mantenerse. Hoy las Pymes tienen un problema serio de insolvencia por diversos factores, desde la realidad económica del país, como también, por el retardo en el pago de facturas. En ese sentido, esperamos que la implementación de la Ley de Pago a 30 días sea exitosa y permita a las Pymes mejorar de alguna forma su delicada situación financiera”, concluyó.

Tips para no llegar a la quiebra

El factor fundamental es tener muy clara cuál es mi capacidad de pago real. Al momento de planificar o de presupuestar, debo hacerlo en base al ingreso real que tendré, sin considerar ingresos extras o eventuales.

Establecido ello, no debo destinar más del 25% del ingreso mensual al pago de deudas (créditos de consumo, tarjetas de crédito, créditos automotrices, etc.).

Si supero esa cifra caigo en sobreendeudamiento y, por ende, en serio riesgo de caer en insolvencia.

La planificación y el orden son las principales características de un deudor responsable y respetuoso de lo que tiene y lo que debe, y principalmente, para una vida financiera tranquila.