En inesperado resultado Cámara aprobó proyecto que permite retiro del 10% de fondos de las AFP

En una jornada maratónica, y donde el gobierno se jugó a fondo para desactivar los apoyos oficialistas al proyecto, la Sala de la Cámara de Diputados dio luz verde a la reforma constitucional que autoriza a los afiliados de las AFP a retirar hasta el 10 por ciento de sus fondos previsionales acumulados.

Pese a que La Moneda desplegó toda su artillería para ordenar sus filas en el Congreso, con un intenso lobby que incluyó la oferta de un nuevo paquete de mejoras al plan clase media, la Sala de la Cámara de Diputados aprobó ayer el proyecto de reforma constitucional que autoriza a los afiliados de las AFP a retirar hasta el 10 por ciento de sus fondos acumulados, en el contexto de la pandemia.

Finalmente, y en un resultado inesperado, dadas las gestiones que se desplegaron durante el transcurso de la jornada, fueron 95 los votos a favor, 25 en contra y 31 abstenciones. Por dos votos se superó el quórum de tres quintos, lo que terminó por sepultar la estrategia del gobierno tras una jornada maratónica de más de diez horas de debate.

A pesar de todo el lobby de La Moneda, 13 parlamentarios de sus propias filas votaron a favor del proyecto: se trata de los Udi Celso Morales, Cristhian Moreira, Pedro Alvarez Salamanca y Virginia Troncoso; los RN Eduardo Durán, Miguel Mellado, Leonidas Romero, Ramón Galleguillos, Erika Olivera, Hugo Rey, Aracely Leuquén y Andrés Celis, además del independiente pro RN Pablo Prieto.

Además, otro grupo de RN optó por la abstención, como fueron los casos del timonel de la tienda Mario Desbordes, Francisco Eguiguren, Bernardo Berger, Sofía Cid, Harry Jürgensen, Andrés Longton, Karin Luck, Paulina Núñez, Ximena Ossandón y Alejandro Santana, además de los Udi Sergio Bobadilla y Joaquín Lavín, el Evópoli Sebastián Alvarez y el otrora PPD Pepe Auth.

De esta manera, la iniciativa continúa su trámite legislativo y vuelve a la comisión de Constitución, donde esta tarde será debatido en particular. Luego deberá volver a la Cámara y de ahí podría pasar al Senado.

El resultado sorprendió incluso a la oposición, que ya estaba convencida de que el gobierno había logrado ordenar sus filas. Al finalizar el debate, sus cálculos indicaban que le faltaban tres votos para completar el quórum.

El lobby feroz de Briones y Alvarado

La Moneda simplemente no fue capaz de convencer con su oferta de mejoras a su plan de clase media, que sacó como una “cartita bajo la manga” para evitar el respaldo del oficialismo al retiro de fondos de pensiones.

La propuesta que hizo el gobierno contempla un Ife Plus, nuevos tramos para el subsidio de arriendo, un Préstamo Estatal Solidario y la postergación de cuotas de crédito hipotecario con garantía estatal. Pero más allá de eso, el documento es enfático en que el entendimiento no se circunscribe solamente a este plan, sino que “se refiere también a un acuerdo político entre los partidos de Chile Vamos de forma tal de generar una articulación político-estratégica fluida que propenda a la unidad y al actuar conjunto entre el Ejecutivo y los parlamentarios”. “Apareció la plata”, ironizó en la Sala el diputado comunista Daniel Núñez.

Los ministros Monckeberg, Briones y Alvarado llegaron temprano al Congreso para negociar la propuesta con las bancadas de Chile Vamos, primero “por separado”, y luego con los jefes de bancada, con quienes se habían reunido la jornada del martes.

La discusión durante la noche del martes al interior del núcleo del Presidente Sebastián Piñera fue “abrir la billetera para prevenir un desastre”, explican desde La Moneda. El objetivo ha sido “evitar cualquier fisura” en el oficialismo ante la idea de tocar los fondos de pensiones, manteniendo el argumento de que es una “política regresiva”.

El problema, según personeros de gobierno, es que los ministros Alvarado, María José Zaldívar y Briones han tenido “falta de manejo político, en la épica”, que se han quedado en lo técnico y no han entendido la presión social que existe sobre el gobierno, y por esta razón “abrir la billetera” resultaba fundamental.

Esta voluntad se materializó en una nueva propuesta, pero los parlamentarios de Chile Vamos no adscribieron de inmediato al compromiso. El monto del Ife Plus fue uno de los puntos más complejos de la negociación, porque la propuesta de Hacienda contemplaba un monto “mucho menor” que el Ife para las familias más pobres. Otro punto conflictivo, para un sector de la coalición oficialista, era acotar al Registro Social de Hogares los beneficiarios de esta medida.

En Renovación Nacional, además, entendían la complicación que significaba rechazar el proyecto, después que muchos de sus parlamentarios se habían pronunciado a favor de la idea de legislar. En ese sentido, le pidieron al gobierno respaldo para enfrentar los “efectos políticos” de tener que abstenerse o rechazar el proyecto. En la cita con RN sólo intervinieron Briones y Alvarado, quien repitió la misma línea de argumento de la carta de Pablo Longueira a los diputados de la Udi, en el sentido de no ceder ante la izquierda.

La Moneda con refuerzos

Pero el plan de La Moneda no solo se centró en las gestiones de sus ministros, sino también fue reforzado por otros actores del sector, como Pablo Longueira, quien reapareció de su exilio político para enviar una carta a los diputados Udi exigiéndoles sumarse al rechazo.

A través de la misiva, el acusado por delitos tributarios y cohecho en el caso SQM -el mayor escándalo de corrupción política de la historia del país- disparó contra la reforma, y pidió “coherencia” a los parlamentarios, con frases cargadas de invocaciones a la historia del partido apelando incluso a la figura del “mártir” Jaime Guzmán.

Los llamados también fueron reforzados por los think tanks de la derecha, cuyos directores ejecutivos firmaron una carta en El Mercurio donde plantean que “permitir el retiro del 10% de los ahorros previsionales es una mala medida” y señalan que “es necesario perfeccionar las medidas propuestas por el gobierno”, señala la declaración firmada por Marcela Cubillos, directora ejecutiva del Instituto Libertad y Desarrollo, junto a sus colegas de Horizontal; Instituto Libertad; Fundación para el Progreso; Fundación Jaime Guzmán; y el Instituto Res Pública.

Alta expectación

La sesión concitó una expectación tal que la página web de la Cámara Baja, www.camara.cl, se cayó por la gran cantidad de gente en el sitio, con más de 70.000 ingresos por minuto.

Durante la jornada, que catalogaron de “histórica”, las intervenciones desde la oposición no sólo se centraron en defender el proyecto por sobre la propuesta de “más endeudamiento” que a juicio del sector implica el plan clase media del gobierno.

Daniel Verdessi (DC) señaló que “la gente no es interdicta, no son las AFP las dueñas de los fondos, sino los chilenos, hoy es una situación excepcional y se requiere una respuesta excepcional; mañana puede ser demasiado tarde, es necesario rescatar a la clase media”. Por su parte, el diputado Raúl Soto (PPD) sostuvo que el retiro del 10% de los fondos de la AFP “no es un regalo, no se regala lo que es propio, es un derecho”. Para la diputada PC Karol Cariola, en tanto, se trata de un “proyecto justo y necesario porque el retiro es un derecho de los cotizantes para enfrentar esta crisis ante la total y absoluta ausencia de un gobierno mezquino e indolente”.

Ya en el hemiciclo, los ministros insistieron en rechazar la reforma, y sostuvieron que el plan clase media diseñado por el gobierno es “sustantivamente mejor” que el retiro de fondos de la AFP.

Luego fue el turno del ministro Briones. “Es importante bajar del eslogan, del titular seductor, atractivo, que saca aplausos, para ver qué significa en lo concreto”, espetó, añadiendo que el proyecto tiene interrogantes sin despejar.

Desde la oposición fueron insistentes los llamados a la derecha, que finalmente hicieron posible el avance de la reforma. “Le pedimos a los diputados de gobierno que por un día no escuchen al Segundo Piso de La Moneda”, dijo el diputado DC Matías Walker. Todo un presagio a la luz de los resultados de la votación.

