En un añoso, pero revitalizado Cine Cervantes se presentó libro “Punta Arenas en su Primer Medio Siglo, 1848-1898”

La presentación del quinto libro de la Colección 500 años, impulsada por el municipio de Punta Arenas, en colaboración con la Universidad de Magallanes y La Prensa Austral, fue una invitación a la nostalgia. No solamente por el título de la reedición de la obra “Punta Arenas en su Primer Medio Siglo, 1848-1898”, del historiador Mateo Martinic Beros, sino porque el acto se realizó en las antiguas instalaciones del recordado Cine Cervantes.

Es por eso que los asistentes a la presentación aprovecharon de observar cada detalle de la centenaria construcción, que abrió sus puertas excepcionalmente para esta actividad, pues desde su cierre, solamente para las conmemoraciones por el Día del Patrimonio (tanto regional como nacional) la comunidad podía ingresar. El municipio aplicó una “manito de gato” al recinto, ya que una remodelación más profunda requiere de un proyecto mucho mayor y más oneroso.

Pero para la ocasión, el viejo cine fue ideal, por la historia que guardan sus paredes. El autor estaba emocionado por partida doble, primero por charlar sobre su obra y segundo, por estar en tan recordado teatro. “Hace 42 años hice la presentación original de este libro, uno de los que he trabajado con más cariño, dedicación y probablemente de los que me ha dado más satisfacción, porque como hijo que soy de Punta Arenas, querendón como soy de mi ciudad, cómo no iba a hacer la historia de este lugar tan lindo desde que era pura naturaleza, hasta comienzos del siglo XX”. Y respecto al espacio escogido para el relanzamiento, Martinic lo calificó de “fantástico, hacía tiempo que no venía y estoy impresionado. Nunca había entrado por el lado de atrás, y me impresiona porque ésta es una de nuestras joyas patrimoniales. Debería mantenerse, porque es un tesoro, sólo basta dar una mirada a las paredes para ver lo que vale y debe ser conservado como un lugar de arte, de cultura y sobre todo para sucesos como éste”.

Además del autor, el panel de presentación estuvo integrado por el director regional del Servicio Nacional de Patrimonio, Pablo Quercia; el arquitecto Dante Baeriswyl, el académico e investigador de la Umag, Marcelo Mayorga, quienes comentaron sobre el tema del libro, con la moderación de la jefa de crónica de La Prensa Austral, Elia Simeone.

Un ícono de la historia

Baeriswyl opinó que esta reedición tiene mucha importancia, porque “este libro es un ícono de la historia de Magallanes, porque habla sobre los primeros cincuenta años de vida de la ciudad, que es lo básico para hacer cualquier estudio posterior. Abarca todos los temas: social, política, administrativa; vale la pena conocerlo y estudiarlo, es una base para la profundización de cualquier investigador”.

En tanto, Marcelo Mayorga destacó que “esos cincuenta años marcan lo que vendría posteriormente hasta lo que conocemos hoy en día. El tema es tratado con bastante profundidad y desde diferentes disciplinas. Lo que más me llamó la atención y lo que resulta fundamental para comprender las páginas que vienen después es la primera parte, las 30-40 páginas, donde se aborda la construcción de Punta Arenas desde el punto de vista de la geografía, los recursos geográficos, la formación geológica de esta parte de la península de Brunwick, porque estos elementos sirven para comprender por qué José de los Santos Mardones tomó la decisión de emplazar aquí la ciudad. Esos elementos son recogidos con maestría por el profesor Martinic en las más de 300 páginas que componen este libro”.

Para concluir lo que fue una velada inolvidable, entre el público estuvo presente Alejandra Kantor, directora de la Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles, Foji, pero en su calidad de tataranieta de José de los Santos Mardones, hecho que fue destacado, especialmente, por Mateo Martinic, que con esta reedición revitaliza la historia de Punta Arenas, tal como sucedió con las añosas paredes del Cine Cervantes.