En una masiva marcha los manifestantes coincidieron en no creer anuncios del gobierno

Ni el día más nublado ni los anuncios presidenciales de la víspera, lograron disminuir la convocatoria a una nueva jornada de manifestaciones en Punta Arenas. Como ha sido la tónica en los últimos días, familias completas, coloridos disfraces, divertidos y originales carteles y música, han sido protagonistas de las movilizaciones que se realizan en horas de la tarde.

Se pensaba que tras el paquete de medidas expuesto por el Presidente Sebastián Piñera, el enojo de la gente hacia su gobierno se aplacaría, lo que no ha ocurrido. “Lo que alcancé a escuchar es que iba a aumentar la pensión básica, el sueldo mínimo a 350 mil pesos, y no escuché más porque con lo primero, ya no me siguieron dando ganas de continuar. Hay un avance respecto a lo que él está ofreciendo, pero veamos si eso se cumple más adelante”, opinó Glenda España.

Para Mirna Haro, “todo lo que ha dicho el Presidente Piñera, es lo mismo, repite lo mismo, nosotros queremos cosas concretas. Cuando hablan Chadwick o Piñera, parecen promesas de campaña”.

“Los anuncios son un parche curita, para salvar la contingencia. Hay que hacer cambios estructurales súper de fondo, sacar a la clase política, la derecha enquistada, y también a la izquierda, que no hizo nada en 35 años. Si esto no se hace con la gente, no sé dónde iremos a parar, tiene que hacerse con el pueblo y para eso hay que escuchar a las organizaciones, a la sociedad civil organizada, sindicatos, a los estudiantes. Nosotros estamos acá por los estudiantes, porque a un cabro chico se le ocurrió que evadiendo, podía movilizar a un montón de gente y a ese cabro chico le doy las gracias”, desarrolló Rossana Grubsic, para quien, los anuncios no aportan porque “al final, es seguir enriqueciendo a la misma gente que sigue teniendo el dominio de Chile”.

En esa misma sintonía, Jessica Peralta opinó que “fueron anuncios bastante pobres para la situación que vive Chile, que iba a aumentar las pensiones y el monto del salario que iba a imponer es una vergüenza. No basta con el 20% ni con 350 mil pesos, porque hoy en día, nadie vive con esa suma”.

José Vargas reconoció primero que “es mejor que nada, pero igual va a necesitar mucho trabajo y es algo que debió hacerse antes, porque aumentar la pensión básica solidaria quiere decir que los recursos estaban; acelerar el proceso para legislar la reducción de la dieta parlamentaria, ¿por qué esperar esto? Se le escapó de las manos la situación y tuvieron que recurrir a medidas de parche”.

En tanto, Marco Alvarado sostuvo que “cosas muy de fondo no dijo, mero maquillaje y adornos para calmar al pueblo, pero más de lo mismo. Esperaba algo para mejorar las pensiones de nuestros padres y abuelos, que es paupérrima, toda esa gente que tiene que trabajar limpiando la basura de las calles, que son abuelitos de 70-75 años, porque su pensión es malísima”.

Finalmente, portando su cartel, Gabriela Palma no tuvo dudas: “Lo encontré horrible, totalmente decepcionada. Soy una persona de edad, pero esperaba algo más concreto”.