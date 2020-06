Especialista y ex juez: fallo contra Mina Invierno fue “ilógico” y no ponderó todas las variables

Han pasado tres meses desde que la Corte Suprema acogiera a trámite los recursos de casación presentados por el Servicio de Evaluación Ambiental y la propia empresa, Mina Invierno, y dos desde que la minera despachó su último embarque de carbón desde Isla Riesco. Luego, ¿fin de una historia? que dejó expectativas y cientos de personas sin fuente laboral.

Lo cierto es que aún no se ha dicho la última palabra. Porque la compañía sigue intentando revertir la decisión del Tribunal Ambiental de Valdivia que le bajó el dedo al uso de las tronaduras.

Dos visiones, en muchos puntos coincidentes, son las que entregan la vicepresidenta del Instituto de Ingenieros de Minas de Chile, María Isabel González, y el ex magistrado del Tercer Tribunal Ambiental de Valdivia, Roberto Pastén.

La profesional señaló en el sitio Minería Chilena que la decisión que llevó a cesar las operaciones de Mina Invierno fue “ilógico”, argumentando que las tronaduras son ampliamente utilizadas en la minería “porque sin ellas esta actividad es prácticamente imposible”.

Expone que la decisión estuvo determinada “principalmente por la falta de información esencial sobre el componente paleobotánico en la evaluación ambiental del proyecto, y cómo esto podría afectar al patrimonio cultural de nuestro país. De esto se deriva el carácter paradojal de esta medida, ya que de no ser por la actividad de Mina Invierno, los fósiles vegetales que el Tribunal Ambiental pretende preservar jamás habrían sido descubiertos. Es más, la empresa se había comprometido a preservarlos debidamente en beneficio de la humanidad”.

Agrega que “la conciliación del desarrollo económico con el medio ambiente ha sido un tema de debate en nuestra sociedad. En opinión del Instituto de Ingenieros de Minas, existe una cuestión ética, que, lamentablemente suele olvidarse, como es el bienestar del ser humano. Creemos que debemos preservar el medio ambiente, pero también velar por el desarrollo armonioso de nuestro país, donde no se pretenda preservar zonas prístinas y puras para que puedan disfrutar de ellas sólo grupos privilegiados, si no también que sus recursos contribuyan a mejorar la calidad de vida de la sociedad en su conjunto”.

Por lo anterior, planteó que “es imperioso avanzar en una estrategia de desarrollo consensuada que nos permita aprovechar el potencial de riqueza que nos pueden brindar nuestros recursos naturales bajo el concepto de sustentabilidad. Esperemos que la Corte Suprema pueda revertir esta decisión que tanto daño podría hacer a la economía nacional”.

La visión de un ex magistrado

En agosto pasado el Tribunal Ambiental votó y “paralizó” las faenas en Mina Invierno tras anular la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) que autorizaba a la carbonera -de empresas Copec y Ultramar- a utilizar las tronaduras, acogiendo la reclamación del grupo ciudadano Alerta Isla Riesco.

El ex magistrado del mismo tribunal (entre 2013 y 2017), Roberto Pastén, señala hoy al Diario Financiero que la justicia decidió sin ponderar todas las variables para sentenciar. “La eventual presencia de restos fósiles aún con valor arqueológico y paleontológico, no compensa, desde mi punto de vista, los tremendos impactos sociales y económicos de la paralización de un proyecto de esta envergadura”.

Añade que “el concepto de restos arqueológicos y paleontológicos puede llevar a confusión para quienes no conocen el caso en profundidad. Creo que una solución basada en el rescate de los restos por parte de una empresa en funcionamiento es superior a la solución finalmente alcanzada en que ni la empresa operara, ni los restos serán rescatados”.

El economista, especializado en temas socioambientales y hoy académico de la Facultad de Economía de la Universidad Austral, sostiene que es bueno que existan instancias judiciales donde las personas puedan acudir en busca de justicia, ya sea por parte de las comunidades afectadas, como de parte de los emprendedores, pero que “lo que vemos en Chile y el mundo es una tremenda polarización en las distintas posiciones, y el Poder Judicial es un garante de la búsqueda de lo que es justo en medio de la polarización”.

Sobre el voto disidente del ministro Iván Hunter, opina que él hizo ver “el punto central, al plantear que la Ley 19.300 consiste en compatibilizar el derecho a desarrollar una actividad económica con el derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación. Lamentablemente, muchas posiciones, incluso de expertos en el tema ambiental, plantean que lo que se debe privilegiar es el medio ambiente y no la economía. No se privilegia el medio ambiente por sobre la economía, se aplica la ley con el criterio de la sana critica, y esto debe tener también en consideración los efectos sobre los más vulnerables, a las jefas o jefes de hogar que no tienen ingresos, a los desempleados, a las personas mayores, o quienes a raíz de esta pandemia están teniendo que ajustar su forma de vida de manera brutal”.