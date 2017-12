Estudiante del Colegio Cruz del Sur que logró puntaje nacional en Historia: “Eliminaría la PSU”

Una jornada histórica en sus 25 años de existencia vivió el Colegio Cruz del Sur, que superó sus propios récords y entregó tres puntajes regionales en la PSU 2017 y uno nacional, que llevaron a que quedara en el puesto 11 a nivel país, con un promedio de 677,5 dentro de los 21 alumnos que rindieron la Prueba de Selección Universitaria. Uno de los grandes responsables fue el estudiante José Tomás Mijac Pasini, que obtuvo el puntaje nacional en Historia (850), y el regional en Matemática (795) y el ponderado entre Lenguaje y Matemática (790,5).

En las aulas del Colegio Cruz del Sur igualmente se formaron otros dos puntajes regionales: Tomás Covarrubias Lynch, en Matemática (795) y Lucas Rivas Zúñiga, 799 en Ciencias. En tanto, en la prueba de Lenguaje, la más alta puntuación en Magallanes correspondió a la estudiante egresada el Colegio Alemán, Lilian Buvinic Kirsig.

Al conocer los resultados, el director del Colegio Cruz del Sur, Nicky Radonich Morrison expresó su gran satisfacción por este logro. “Tuvimos como Nem (Notas de Enseñanza Media), promedio 692; en el ranking, 709. El promedio de Matemática, con 21 alumnos, 700. En PSU Lenguaje, 654, superamos por 20 puntos el año pasado. PSU Ciencia, 663; PSU Historia, 646, y como promedio Lenguaje-Matemática, 677. Ha sido lejos nuestro mejor resultado en 25 años que tiene el colegio. Ha sido muy exitoso este año, así que muy contento con la labor de los chicos y los profesores”.

Radonich reconoció que todos los años trabajan para mejorar los puntajes, que han tenido un crecimiento sostenido en cuanto a promedios. “Cada año decimos ‘este es nuestro techo’ y cada año hemos ido superando, pero esto es una muy buena noticia, porque corona lo que hemos hecho como colegio durante este año. Todas las pruebas externas que tuvimos desde segundo básico a tercero medio, en todas ganamos a nivel regional, y se coronó con esta PSU, que en promedio, quedamos entre los 11 mejores colegios del país, lo que es mucho decir”.

Arquitecto de su éxito

A diferencia de lo que ocurrió con otros casos en el país, José Tomás Mijac se enteró por su cuenta que había logrado puntaje nacional en Historia, y de una manera bastante divertida: “Me metí a la página y me di cuenta. Me llamaron después para anunciarme que era puntaje regional, y como ya había visto, le dije ‘creo que también soy puntaje nacional’ y ahí se dieron cuenta ‘ah cierto!’ fue un poco extraño. Me llamó el director del Demre en Punta Arenas, así que eso fue lo único oficial”, comentó.

En cuanto a la preparación, Mijac destacó el nivel de los docentes del Colegio Cruz del Sur: “El colegio tiene un enfoque hacia alumnos competitivos, pero también hay toda una metodología de los profesores que hacen que te intereses en las materias, los profesores son claves. Me metí a preuniversitario también con Kirigin-Legaza, que me ayudaron bastante en la práctica, de agarrar la forma en que funciona la PSU. Tienen la experiencia y uno llega pensando que es como un ensayo”, apuntó el estudiante, que pretende seguir la carrera de Arquitectura, ya que si bien “soy medio humanista, la gracia de la Arquitectura, por lo menos en mi apreciación, es que mezcla ingeniería, arte, diseño, entonces esa mezcla es muy interesante para ti”.

Sin embargo, José Tomás Mijac tiene una opinión bastante crítica respecto de la Prueba de Selección Universitaria. “Quizás sea muy extremo lo que voy a decir, pero eliminaría la PSU, la cambiaría por otra cosa. Encuentro que se han aumentado tanto la cantidad de contenidos necesarios para hacer la PSU, que se vuelve medio insostenible para mucha gente. Claro, yo quizás vengo de un colegio que se interesa mucho por darles todos los contenidos a la gente, pero resulta que incluso, siendo súper exigente el colegio, alcanzamos raspando a pasar todos, entonces no me imagino con cuarenta alumnos por sala, no sé cómo podrían hacerlo, va a terminar jugando en contra y van a empezar a reflejarse más en los resultados”.

El estudiante no se quedó ahí en su análisis y señaló que “el camino de enfocarse en los contenidos no es lo correcto, sino que en cómo buscar probar que tienes habilidades, independiente de la trayectoria que puedas tener o los contenidos que te entregaron. Otra modificación sería, en la PSU de Lenguaje no hacerlo solamente como una prueba de alternativas, sino que tenga una parte de desarrollo, porque al final, a la universidad, lo que le sirve es saber que tú sabes entender lo que estás diciendo, y defender tus ideas, eso no se puede ver con la actual PSU”.

Futuro en la

neurociencia

El caso de Lucas Rivas representa el de muchos estudiantes que destacan en Ciencias: un interés y vocación por investigar los misterios de la existencia. Sus 799 puntos son sólo un ejemplo de su formación personal, y por eso, a su juicio, la PSU de Ciencias “ha tenido un enfoque notorio en los últimos años respecto del análisis de información y a cómo llevar a cabo conclusiones o extrapolar toda la información que puedas desde una proposición; eso encuentro que está bien, porque en el área en que quiero desarrollarme, el análisis es una materia súper importante para los científicos. Pero la complicación que le da eso a la prueba es que limita mucho la materia que puedan evaluar”.

En ese sentido, ejemplificó diciendo que “en la PSU de Ciencias, la de Biología tenía mucha ecología y es un área súper separada, entonces para el que quiere ser médico, por ejemplo, no te dice mucho estos resultados, como que no se abocan a lo que intentas hacer. Mientras el enfoque del análisis está súper bien, limita demasiado la materia que puedan evaluar, y el resultado no refleja exactamente para lo que te está preparando”.

Rivas quiere estudiar la Neurociencia, pero para ello primero debe pasar por Medicina, y espera seguir esa carrera en la Universidad de Chile. Aunque lleva camino recorrido, de acuerdo a este análisis: “Es entretenido intentar desarrollar desafíos que son súper complicados, hay muchas preguntas que se tienen respecto de la inteligencia humana, donde se aloja la conciencia, pero son dudas y desafíos que requieren de mucho estudio e investigación. El interés en dar respuesta a ello me lleva a la neurociencia que, como la veo, da mucha oportunidad para entender muchas cosas sobre cómo nos desarrollamos. La realidad de cada uno está como súper limitada y definida por nuestro desarrollo como personas y por nuestra predisposición genética, completamente definida por la evolución y también por la sociedad. Para poder entender nuestra propia visión de la realidad, debemos entender cómo se desarrolla nuestra inteligencia, cómo se integra el aprendizaje con la predisposición genética, cómo desarrolla la inteligencia a través del tiempo, y cómo eso forma nuestra conciencia”.

“PSU debería medir las habilidades”

Tomás Covarrubias Lynch compartió con José Tomás Mijac el primer lugar en la PSU de Matemática, con 795 puntos, lo que fue una sorpresa para él, que ahora seguirá la carrera de Medicina en la Pontificia Universidad Católica. El joven, no obstante, también expresó que la PSU se debe reenfocar.

“A la PSU la veo como una prueba de conocimiento y creo que no debería ser así, debería medir las habilidades, lo que claramente no se está haciendo. Hay que rehacerla la verdad o pensar en otro sistema de admisión, pero la PSU no está midiendo lo que debiera y le está negando la posibilidad de estudiar a mucha gente que tiene mucho que dar. Hay gente con muchas habilidades, que no ha tenido tiempo, el colegio en el que están no le pasaron la materia, no tienen buena memoria, pero se destacan en otras áreas; pero si no se aprenden toda la materia para la PSU y no la pueden aplicar, si les va mal, se les está negando la oportunidad de estudiar, y considero que hay gente con muchas habilidades que no están siendo medidas, y que serían muy útiles en la universidad”, recalcó Covarrubias, que destacó eso sí la preparación que le brindó el Colegio Cruz del Sur.

“Teníamos ensayos programados, uno mensual, y en los períodos finales, todos los días. Los horarios estaban muy bien organizados, por lo que no perdíamos clases ni problemas para terminar. También el colegio prepara psicológicamente, y eso se valora muchísimo”, concluyó.

Croata-alemana

brilló en Lenguaje

Los 807 puntos en la PSU de Lenguaje sorprendieron tanto a Lilian Buvinic Kirsig como las llamadas que recibió durante el día, tanto de los medios de comunicación como de las universidades, que le ofrecían becas para que los eligiera como casa de estudios. “Me han llamado un montón, entrevistas, es vergonzoso. Me han llamado de muchas universidades, mensajes, ¡Stop! Me cuentan todas las becas que tienen, ahora estoy más confundida que antes. Era como, no voy a entrar en ninguna y ahora, puedo entrar en todas”, reconoció.

Pese a ello, la egresada del Colegio Alemán igual se sumó a las críticas por la PSU: “No me gusta mucho la PSU en sí, la idea. No me gusta que toda tu vida sea obligada por una prueba, pero estaba más fácil que los ensayos, los textos eran más cortos, las palabras eran más fáciles de lo que esperaba. Había muchas preguntas subjetivas, como ‘¿qué quiere decir este hombre?’, y cada persona puede hacer una interpretación y ver las cosas diferentes, y eso es algo que no se debiera implementar en una prueba, podría ser redactar algo de un tema. La de historia no me gustó, estaba demasiado subjetiva, dependían mucho del punto de vista político que uno tenía, según yo”, finalizó Buvinic, que aún no se decide entre estudiar Licenciatura o Pedagogía en Historia, tanto en la Universidad Católica como en la Universidad de Chile.

Tanto ella como los otros puntajes nacionales y regionales, así como los estudiantes en general que postulan a las universidades, tienen tiempo hasta las 13 horas del sábado 30 de diciembre.

Relacionado