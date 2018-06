Ex carabineros: uno condenado por homicidio consumado y otro absuelto

A las 10,30 horas de este viernes, el Tribunal Oral en lo Penal dio a conocer su veredicto luego de concluido el juicio por el asesinato del joven natalino Gonzalo Muñoz.

En definitiva, el ex carabinero Miguel Delgado fue condenado por homicidio consumado y arriesgará una pena superior a los 10 años de cárcel. En tanto, Pedro Loncuante, el otro ex carabinero, fue absuelto de todos los cargos, recobrando de manera inmediata su libertad. Por último, Sebastián Cáceres fue condenado por las lesiones graves sufridas por Sady Galindo.

De este modo, el Tribunal, dentro de sus facultades, recalificó el delito de homicidio frustrado a homicidio consumado, a pesar que en la jornada del jueves había desestimado la prueba del Ministerio Público.

La comunicación de la sentencia tendrá lugar el 9 de julio, a las 13 horas.

En la foto, el ex carabinero Miguel Delgado, condenado por homicidio consumado.

