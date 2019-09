Ex oficial de la PDI que quiso agredir a su ex pareja se apuñaló y murió en el hospital

Un hombre de actuales 58 años de edad que por años formó parte de las filas de la Policía de Investigaciones, murió cuando recibía atención médica en el Servicio de Urgencia del Hospital Clínico, debido a las graves heridas que se infirió con un cuchillo.

Esta persona (de la cual no entregamos su identidad por tratarse de un caso de violencia intrafamiliar, donde hay hijos menores de por medio) llegó a las 2 de la madrugada al domicilio de su ex pareja, en el sector surponiente de Punta Arenas, con claras intenciones de agredirla.

De no ser por la oportuna reacción de Carabineros, que acudió rápidamente al llamado que desesperadamente hacía la mujer por teléfono, el caso pudo terminar en un femicidio o en graves lesiones para la víctima.

El año 2010, la jueza de Garantía de Antofagasta, Claudia Camus, envió al ex funcionario policial, a someterse al programa “tratamiento de hombres maltratadores”, por un delito de “lesiones leves en contexto de violencia intrafamiliar”.

Auxilio

O sea, habían antecedentes de episodios de violencia. De ahí el desgarrador llamado de auxilio de la mujer que al ver que su ex pareja estaba en la casa, con claras intenciones de agredirla, se escondió y encerró en el dormitorio con sus dos hijos, de 11 y 15 años, intentando protegerlos de la reacción que pudiera tener el hombre contra ellos.

Justo en el momento que el ex PDI estaba por ingresar al dormitorio, aparecieron los carabineros. Los efectivos gritaron intentando persuadirlo de no continuar, y como no lo consiguieron tuvieron prácticamente que derribar la puerta principal de acceso.

Al verse acorralado, el agresor le gritó a la mujer “esto es tu culpa”, y el cuchillo que tenía en sus manos lo giró y apuntó a la altura del pecho. Antes de dejarse detener prefirió autoinferirse una herida profunda que terminó costándole la vida, alrededor de las tres y media de la mañana, luego de ser trasladado por personal del Samu al centro asistencial.

La mujer, de 50 años, sufrió lesiones de carácter leve, una contusión en su mano izquierda y una contusión en el cuero cabelludo. Los niños terminaron con un shock y emocionalmente muy afectados.

El subcomisario de los Servicios de la Primera Comisaría, capitán Marcelo Ruiz, lamentó este hecho, ocurrido faltando 20 minutos para las 3 de la madrugada.

Efectivos de turno recibieron la orden de acudir a un domicilio particular, por un episodio de violencia intrafamiliar. “Al llegar los carabineros pudieron apreciar, por una ventana, que un individuo portaba en sus manos un cuchillo y ante la solicitud de auxilio por parte de la víctima, que estaba encerrada en un dormitorio, junto a sus hijos, el personal hizo uso de la fuerza para ingresar. Al ver la presencia de los carabineros, con la misma arma blanca se autoinfiere una lesión a la altura de la zona torácica, de carácter grave, debiendo ser trasladado por personal del Samu al hospital, donde a las 3,25 horas termina falleciendo”.

Por instrucción del fiscal de turno, concurrió tempranamente al domicilio personal de Labocar, por algunos peritajes y en horas de la tarde se realizó la autopsia al cuerpo, en el Servicio Médico Legal.

El occiso no tenía causas pendientes de ningún tipo en el sistema que maneja la Fiscalía.