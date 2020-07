Fallo de la Corte de Apelaciones dio portazo a mujer que pretendía que AFP le entregara sus ahorros

Las esperanzas que tenía cifradas la técnico en enfermería Beatriz Valenzuela Fernández en el recurso de protección presentado ante la justicia, con la finalidad de conseguir que la AFP Habitat le hiciera la devolución de los ahorros previsionales, no tuvo el efecto esperado.

En medio del debate parlamentario que vive el país, luego de que en una primera instancia la Cámara de Diputados aprobara la idea de legislar sobre el retiro del 10 por ciento de los fondos que los trabajadores tienen en las administradoras de pensiones, la Corte de Apelaciones de Punta Arenas le cerró las puertas a las pretensiones de la funcionaria de la Salud.

Valenzuela Fernández interpuso el recurso en contra de la AFP Habitat, por negarse ésta a entregarle la totalidad de los ahorros que le administra por concepto de cotizaciones previsionales, aduciendo que esto afecta su derecho de propiedad.

El fallo de los ministros Marcos Kusanovic, Luis Alvarez (suplente) y la fiscal judicial subrogante Connie Fuentealba, fue unánime “al desestimar ilegalidad o arbitrariedad en la conducta de la recurrida al negarse a devolver el monto, ya que su actuar se enmarcó en el mandato legal de administrar y otorgar los fondos de pensiones y, además, no se daban los presupuestos requeridos para acceder a los recursos por concepto de seguridad social”.

Legalidad

La justicia resolvió que la AFP, al negarse a devolver la totalidad de los ahorros previsionales a la recurrente afiliada, no actuó de manera ilegal ni arbitraria, “siendo lo pedido por la recurrente una petición improcedente de conformidad al sistema previsional que rige en nuestro país, siendo la administración de dichos fondos una labor exclusiva y entregada por ley a las administradoras de fondos de pensiones, montos que se otorgan de manera periódica a los afiliados y en las modalidades que la misma ley indica, sin que lo pedido por la recurrente sea una alternativa, motivos por los cuales el recurso interpuesto no podrá prosperar”.

A propósito de lo mismo, se menciona una sentencia del Tribunal Constitucional, de fecha 14 de mayo de 2020, en alusión a que “la recurrente de protección solicite el retiro íntegro de los fondos que tiene acumulados en su cuenta de capitalización individual, debido a que su futura jubilación no será suficiente para solventar sus gastos vitales, no le habilita para rescatar libremente tales fondos, por cuanto, como ya se ha dicho, el retiro total o parcial sólo cabe en aquellos casos en que el legislador lo ha autorizado excepcionalmente y siempre y cuando detrás de ello existan motivos de seguridad social. En el caso concreto, no nos encontramos frente a una de aquellas situaciones en las que extraordinariamente la ley permite acceder a los referidos recursos para garantizar el derecho a la seguridad social, sino ante una solicitud para acceder a los fondos acumulados con el objeto de cubrir ciertos gastos”.

En cuanto al recurso de Beatriz Valenzuela, la Corte de Apelaciones de Punta Arenas no advierte arbitrariedad o ilegalidad en el actuar de la AFP, y como no se reúnen las exigencias legales es que los ministros lo desestimaron y “rechazaron”.

Coordinadora

Anoche, la Coordinadora #No+AFP Magallanes, valoró profundamente que Beatriz Valenzuela haya asumido la bandera de exigir justicia por todos y todas los que están en situación similar en la región. “Es la mítica lucha de David contra Goliat”, señaló la organización, recordando de paso que la Corte de Antofagasta acogió un recurso de protección en la misma línea, ordenando a AFP Cuprum pagar a María Angélica Ojeda la totalidad de sus fondos. Adelantaron que recurrirán de apelación ante la Corte Suprema.