Fallo ordena al BancoEstado reintegrar dineros por $3,5 millones a clienta víctima de fraude informático

En un contundente fallo, la Corte Suprema acogió el recurso de protección de una clienta del BancoEstado en Punta Arenas y ordenó reintegrar dineros por 3,5 millones de pesos que le fueron retirados de su cuenta corriente en distintos puntos del país, como resultado de un fraude informático. De este modo, el máximo tribunal del país revocó lo resuelto por la Corte de Apelaciones de Punta Arenas que no dio lugar a la presentación judicial.

La reclamante Amalia Vargas Pacheco, funcionaria del Servicio de Impuestos Internos, fue representada por el abogado y ex notario de la plaza, José Vergara Villarroel.

Al BancoEstado se le imputó acciones abusivas y negligentes consistente en la autorización indebida de retiro de dineros de la mujer desde sus cuentas personales, afectando en consecuencia, su derecho de propiedad, amparado en el artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República.

La denuncia hacía hincapié que la institución bancaria permitió ilegítimamente que terceras personas cuya identidad desconoce y sin su consentimiento, procedieran a retirar de su cuenta corriente la suma de $3.521.000 durante el mes de agosto de 2019, pese haberse denunciado y dado aviso oportuno a la entidad bancaria. Más allá de proceder a bloquear los accesos digitales y cambiar inmediatamente la clave de acceso y tarjeta de coordenadas respectivas, a fin de impedir a los delincuentes el retiro fraudulento de mayores sumas de dineros, el Banco no tomó otras medidas preventivas que aparecieran internamente convenientes para la salvaguardia de los dineros de la recurrente, dejándola sin resguardos protectores y procediendo a autorizar y permitir escandalosamente a continuación, otros siguientes retiros de dineros.

Frente a este escenario, la víctima presentó un segundo reclamo ante la entidad bancaria en octubre de 2019, recibiendo como respuesta días después que “revisados los antecedentes en relación a transferencias electrónicas efectuadas dolosamente por desconocidos en forma fraudulenta desde la cuenta corriente de Amalia Vargas, se resolvía que no corresponde la devolución que se reclama, considerando la información en poder del referido banco”. Para fundamentar su negativa, se expresó que los sistemas de información del BancoEstado, no han sido vulnerados; que las transacciones objetadas no registran error en su ejecución y que las operaciones objetadas fueron realizadas a través del Canal APP, habiéndose autenticado con Rut, claves de acceso y transferencias, que son de exclusiva responsabilidad y custodia de cada titular”.

Para su abogado, lo anterior no resiste análisis por cuanto ella había denunciado el fraude con fecha 21 de agosto de 2019 a las 13,05 horas, y los retiros objetados son posteriores a la fecha y hora en que la entidad bancaria recibió la denuncia.

El 19 de diciembre, la Corte de Apelaciones, en un fallo firmado por la ministra Marta Pinto, el fiscal (s) Pablo Miño y la abogada integrante Sonia Zuvanich, desestimaron el recurso de protección, por no advertir ilegalidad o arbitrariedad en el actuar del banco.

La apelación del abogado José Vergara ante la Corte Suprema surtió efecto, luego de que el pasado 19 de febrero, la Tercera Sala, anulara el fallo de primera instancia y acogiera la presentación de la clienta, por lo que el BancoEstado, sede Punta Arenas, deberá restituir los fondos indebidamente transferidos desde la cuenta de la mujer.

“Que del mérito de los antecedentes se desprende que la recurrente, con fecha 21 de agosto de 2019, informó al recurrido (Banco) cuatro operaciones registradas en su cuenta corriente que desconocía, procediendo a bloquear su cuenta y tarjetas bancarias y a cambiar la clave de acceso, todo lo cual fue refrendado por el Banco a las 15,39 horas de aquel día a través de un correo electrónico, por lo que resulta carente de razonabilidad, y por tanto arbitrario, que el recurrido (Banco) haya ejecutado el bloqueo que le fuera instruido recién el día 6 de septiembre siguiente, lo que da cuenta de una omisión carente de fundamentos y que importó que las transacciones bancarias efectuadas los días 22 y 23 de agosto siguientes se realizaran, sin que haya explicado al cuentacorrentista las razones de este proceder, todo lo cual importa una arbitrariedad que configura una perturbación a la garantía prevista constitucional del actor, reconocida en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República, que será subsanada al acogerse al presente recurso”, establece la parte resolutiva.