Familiares de reclusos que están en huelga de hambre advierten de eventuales manifestaciones

Cecilia Trujillo Díaz, presidenta de la Agrupación de Familiares de Reos, llamó al director regional de Gendarmería

a tomar medidas al respecto para revertir esta situación, que comenzó en diciembre de 2017 cuando se impuso la restricción

en el ingreso de insumos alimenticios y productos de higiene personal.

A las 16,30 horas de ayer, salió desde complejo penitenciario de Punta Arenas, Cecilia Trujillo Díaz, presidenta de la Agrupación de Familiares de Reos, quien realizó su visita carcelaria semanal a su hijo, quien lleva cinco años cumpliendo condena.

La preocupación que envuelve a la representante y vocera del grupo tiene que ver con la huelga de hambre que iniciaron más de 260 internos de los 302 recluidos en el recinto carcelario, la cual comenzó en horas de la mañana del sábado. Esta radical medida de presión se habría acordado debido a nuevas órdenes emanadas desde el nivel central de Gendarmería, las cuales determinan ejercer una mayor restricción en el ingreso de insumos alimenticios y de productos de higiene personal, resolución que habría sido comunicada a la población penal en el mes de diciembre de 2017, según indicó el suboficial Ronald Zúñiga, dirigente regional de la Asociación Nacional de Suboficiales y Gendarmes (Ansog).

“Nosotros somos la otra parte perjudicada, porque a ellos se les está negando el ingreso de comida, los papeles higiénicos, los utensilios personales. Nosotros muchas veces traemos cosas de más porque hay internos que no tienen familia y entre ellos mismos se convidan estos productos, pero ahora estamos reclamando esta situación porque la población penal está en este momento en huelga de hambre, están botando los ranchos (comida) y aunque no esté por escrito esto está sucediendo”, manifestó la mujer.

Asimismo, Trujillo relató que dentro del endurecimiento de estas disposiciones se estaría aplicando en el ingreso de insumos como la leche, los yogurt, las bebidas de color oscura, el papel higiénico, entre otros productos de aseo personal.

“Nos están discriminando como padres, que por diversos motivos estamos acá. Ellos nos dijeron que esto viene de Santiago y a todos nos cuesta de nuestro dinero para traerles cosas. Acá se ha dicho mucho que esta cárcel es de cinco estrellas y no es tan así, por algo los internos están haciendo esa huelga porque sin ninguna explicación les están quitando un derecho que antes tenían”, prosiguió.

Diálogo

Aunque afortunadamente la situación no se ha tornado grave respecto al estado de salud de los presos, la representante sostuvo que por el momento se está tratando de buscar una solución mediante el diálogo y “de buena manera”, haciéndole un llamado al director regional de Gendarmería, coronel Manuel Palacios, a tomar medidas al respecto para revertir esta situación. Sin embargo, si este escenario se va prolongando en el transcurso de los días, advirtió que ellos como familiares se plegarán a las mismas medidas de presión.

“Yo apelo a que el director regional de Gendarmería se haga presente porque los chicos van a seguir con su huelga y si no les resulta a ellos, nosotros vamos a hacer una huelga como padres, como hermanos, hijos, amigos, acá afuera. Yo hablé con varios internos y ellos me dijeron que van a seguir así. Más encima a los que son más atrevidos se los están llevando a Puerto Montt catalogándolos como de alta peligrosidad, y acá en Punta Arenas no hay reos de alta peligrosidad. Todos han cometido errores y están pagando por ello, pero no por eso nosotros tenemos que despreciarlos como sociedad, no sacamos nada con tirarle piedras a quien está caído, sino que se trata de darle una manito porque acá nadie está libre, hasta de un choque o cualquier cosa uno puede caer preso, y yo le pido a la comunidad que no sea tan dura con esta gente que ya está cumpliendo sus respectivas condenas”, comunicó.

Consultada respecto a la carencia de formalidad que tiene hasta entonces la medida de fuerza, la vocera explicó que esto no se ha concretado debido a que “Gendarmería les pide una lista a aquellos que van hacer la huelga de hambre, con eso al firmar les bajan la buena conducta en el caso de recibir a futuro algún tipo de beneficio. La gente que está con buena conducta, que está trabajando de mozos adentro, no pueden firmar porque los perjudica directamente y ese es el miedo que tienen los internos porque igual les cuesta”.

Finalmente, hasta el momento no hay ningún pronunciamiento oficial -respecto de esta movilización- por parte del secretario regional ministerial de Justicia, Pablo Bussenius, autoridad que intentó ser contactado durante la jornada de ayer por La Prensa Austral, sin embargo no contestó su celular.