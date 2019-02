Fiebre del “Loto” por los $11 mil millones se apoderó de los magallánicos

– Muchos sueñan con viajar, pagar deudas y comprar bienes raíces.

Edmundo Rosinelli

No había local de juegos de azar que ayer no estuviera con filas de gente jugando al Loto en Punta Arenas.

Y no es para menos. El jueves se cumplieron 41 sorteos sin que nadie lograra llevarse el premio central, el que para hoy está acumulado en 9 mil 460 millones de pesos.

La Revancha tiene un premio de $500 millones. El desquite, $160 millones. Ahora sí que sí, $ 120 millones. Jubilazo de $1 millón, $ 720 millones; y Jubilazo de $500 mil, $ 240 millones.

La sumatoria total hace de éste uno de los pozos más grandes de los juegos de azar del Loto de Polla Chilena de Beneficencia, con $11 mil 200 millones.

Obviamente que con esta cantidad de dinero se despiertan todo tipo de “apetitos” económicos. Pago de deudas, viajes, compra de casas y los más caritativos hablan hasta de hacer donaciones.

La gente se obsesionó con el premio, sobre todo porque “soñar no cuesta nada”.

Expectantes estarán hoy los millones de chilenos a la hora del sorteo, esperando llevarse cualquier premio, no solamente el de la categoría Loto. Con esas cifras cualquier monto vale.

Los magallánicos no están ajenos a esta locura de azar. Así lo pudo comprobar El Magallanes ayer, en un rápido recorrido por los diferentes puestos de venta.

En el tradicional local Fernández, en calle Waldo Seguel, la mañana sabatina fue tan movida como la de las jornadas anteriores. El público no paró de jugar y todos con la misma ambición.

En Zona Franca

En M&S Tabaquería, local 142 de Zona Franca, se vivió el mismo fenómeno. “Ha sido una verdadera locura”, dijo la propietaria, Miriam Sánchez Ruiz.

“El movimiento de público no ha parado, desde que abrimos en la mañana. Estamos hablando de tres apuestas por minuto. Eso es muchísimo y ustedes lo pueden ver, que las filas no paran”, fue lo que alcanzó a decir al hacer un pequeño alto para atendernos.

Para graficar esta “fiebre” millonaria comentó que llegaron a atender seis mil personas al día. “Vienen jóvenes, personas adultas y algunos que no tienen idea, porque nunca han jugado, pero ven el pozo y se entusiasman”.

Esto hace, comentó la propietaria, que a ratos sea más lenta la atención porque muchos no saben cómo marcar los números.

Testimonios

“No juego nunca pero viendo que está acumulado el pozo voy a tentar suerte”, dijo Valentina Vega. Sobre lo que haría de ganarse el premio, “lo repartiría entre mi familia, en la gente necesitada, en bienestar para animales y compraría una casa”.

Otra clienta, Mónica González, lo pensó varios segundos y no fue capaz de responder sobre lo que haría con el dinero. “Sinceramente no lo he pensado, es mucha plata. Es primera vez que juego, no así mi mamá que la acompañé porque ella habitualmente tienta la suerte”.

Karin Oliva espera ganarse el Loto para pagar sus deudas, invertir en bienes raíces y a disfrutar se ha dicho. Y lo que más le gustaría hacer es gritar con fuerza “¡chaoooooo, jefe!”.

“Juego siempre, pero más ahora que está acumulado”, señaló Maira Sáez. Piensa pagar todas sus deudas, quedar tranquila en ese aspecto, y luego ayudar a la familia para luego viajar. Por eso jugó 4 lotos.

Camila Muñoz, que la acompañaba, quiere hacer lo mismo, “con la diferencia que yo no tengo deudas”, dijo riendo. Así que también espera viajar por el mundo.

“Yo invertiría en propiedades y viviría de las rentas el resto de mi vida”, indicó Claudio Baeza, aunque reconoció que nunca juega y que esta vez se tentó por el pozo acumulado.