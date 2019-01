Fiscalía inició investigación para esclarecer las circunstancias de la muerte de excursionista en el monte Tarn

Por su parte, el gobernador Nicolás Cogler aseguró que ni él ni la intendenta fueron informados de la situación sino que hasta la tarde del sábado, estimando que “si hubiéramos tenido la información antes, evidentemente que habríamos agotado los medios que teníamos a nuestro alcance”.

Una álgida sesión se vivió la mañana de ayer en las dependencias de la Prefectura de Carabineros, al momento en que diversas autoridades fueron convocadas para conocer los resultados mensuales del Sistema Táctico Operativo Policial (Stop), instancia en que a puertas cerradas se abordó el procedimiento y el actuar de la institución de Orden en el extravío de los cuatro excursionistas en el monte Tarn, donde una joven de 32 años falleció por hipotermia severa.

En la ocasión, tanto la intendenta María Teresa Castañón como el gobernador Nicolás Cogler habrían solicitado las explicaciones correspondientes de por qué la situación no les fue informada cuando estaba en pleno desarrollo, puesto que ambos recién se enteraron de lo acontecido cuando la víctima ya había perdido la vida.

Consultado de aquello, el jefe provincial explicó a La Prensa Austral que del hecho fue comunicado a las 20,30 horas del sábado, a más de 24 horas de que los jóvenes solicitaran ayuda, mientras que la intendenta tuvo conocimiento de manera verbal tres horas antes, es decir, cuando el operativo policial estaba ad portas de culminar.

“A veces, cuando buscamos personas desaparecidas, Carabineros no me solicita la autorización para hacer despegar el helicóptero, pero sí cuando hay algo que tal vez no puede ser cubierto por ellos mismos se solicita la ayuda correspondiente, como se efectuó por ejemplo en la búsqueda de la persona extraviada hace algunos meses en los Dientes de Navarino, donde se le pidió la ayuda a la Armada, a la Fuerza Aérea, al Ejército y de tener conocimiento de algo parecido hubiésemos solicitado la ayuda correspondiente. Muchas veces se dice que cuando se pierde un turista se agotan los medios y cuando se pierde un chileno no lo es tanto, y acá evidentemente que hubiésemos agotado los medios, pero, como lo vuelvo a repetir, fue un procedimiento policial y yo me enteré luego de ocurrido los hechos”, aseveró.

Cogler asimismo explicó que en este caso pudo, por ejemplo, existir la posibilidad de que se activara el Comité de Operaciones de Emergencias (Coe), no obstante, advirtió que el director regional de la Oficina Nacional de Emergencias (Onemi) tampoco estuvo enterado de lo que ocurría.

“Si los hechos hubiesen sido distintos, si hubiéramos tenido la información antes, evidentemente que habríamos agotado los medios que teníamos a nuestro alcance. Hay más helicópteros dentro de la comuna, hay más personas que nos pueden colaborar, estaban las Fuerzas Armadas y en ese sentido no ha habido ningún inconveniente cuando se les ha solicitado colaboración”, complementó.

Pese a que el gobernador de Magallanes aseguró que no le corresponde a él calificar si el actuar de Carabineros estuvo bien o mal, adelantó que el Ministerio Público inició una investigación a raíz de este caso por lo cual se están recopilando los antecedentes para ser puestos a disposición del ente persecutor.

“Desde el Ministerio del Interior hemos recabado los antecedentes, se le ha solicitado tanto a la Prefectura de Carabineros como a los organismos pertinentes los informes respecto a cómo ocurrieron los hechos y sé que hay conversaciones pendientes tanto con el general (Roberto Machuca) como con el prefecto y jefe de Zona subrogante, coronel Ricardo Rubat, y con eso tener mayores antecedentes desde el ministerio. Quien debe perseguir la causa es evidentemente el Ministerio Público, pero sin perjuicio de aquello nosotros vamos a seguir recopilando información. Esto lo digo con toda responsabilidad, no me cabe ninguna duda que si yo hubiese sido informado hubiera tratado de mover por lo menos alguna otra herramienta que dispone el Estado para poder salvar y preservar la vida de nuestros ciudadanos y más todavía a alguien de nuestra región”, esgrimió.

Nueva investigación

El fiscal jefe de Punta Arenas, Fernando Dobson, confirmó que durante la jornada de ayer se reingresó una denuncia por parte de Carabineros respecto al hallazgo del cadáver, por lo cual se inició una investigación que aún no es asignada a algún fiscal, pero que apuntará a determinar las circunstancias del deceso y precisar si existió participación de terceras personas o si se produjo alguna omisión que pueda ser constitutiva de delito.

“Desconozco lo que Carabineros específicamente hizo y qué es lo que dejó de hacer pudiendo haberlo hecho, al menos como Fiscalía recién hoy día (ayer) se nos informó formalmente, donde reingresó la denuncia para averiguar las circunstancias del fallecimiento, si es que eventualmente éste se haya producido por alguna omisión que uno pueda estimar que es constitutiva de delito. Ahora tenemos que ver todavía si es que se va a sumar algún tipo de querella o denuncia que extienda la investigación a otros aspectos ajenos a las causas de muerte propiamente tal. La responsabilidad penal se hace efectiva respecto de personas específicas, lo que se ha comentado de cierta responsabilidad de una institución en particular ya son responsabilidades de índole civil como la que uno puede interponer en contra del Estado por ciertas actuaciones. Si surge una denuncia nosotros vamos a requerir toda la información e investigar aquello”, sentenció.