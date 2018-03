Formalizan a ex coordinador odontológico de la Cormupa acusado de robar en clínica dental

Una conducta de arrebato habría sido el detonante para que el cirujano dentista, Jorge Eduardo Jiménez Rojas, de 63 años, quien se desempeñó como coordinador odontológico de Atención Primaria de la Corporación Municipal de Punta Arenas, en la administración de Emilio Boccazzi, ingresara durante la noche del domingo hasta la clínica dental Tecnodent, ubicada en Avenida José Martínez de Aldunate Nº1737, barrio 18 de Septiembre, y sustrajera casi un centenar de insumos e implementos odontológicos, los cuales aseguró que eran de su propiedad.

Jiménez compareció en calidad de detenido durante la jornada de ayer ante el Juzgado de Garantía de Punta Arenas. En la audiencia de control el Ministerio Público acusó al ex candidato a alcalde por la comuna de Río Verde por el delito de robo con fuerza en las cosas en un robo en lugar no habitado.

Según los hechos expuestos por la fiscal Rina Blanco, el episodio ocurrió entre las 21 horas del domingo y las 8 horas del lunes, donde el imputado ingresó mediante escalamiento fracturando una de las ventanas de la clínica dental, la cual se encontraba cerrada y sin moradores, procediendo a sustraer diversas especies del lugar como un talonario de licencias médicas, un endomotor, maquetas de placas dentales, una termoformadora, un horno metálico, turbinas metálicas, entre muchos otros implementos, utensilios e insumos propios del rubro odontológico, todos avaluados en la suma de 5 millones de pesos.

Las diligencias fueron efectuadas por la Brigada Investigadora de Robos (Biro) de la Policía de Investigaciones (PDI), luego de que una trabajadora del recinto se encontrara la mañana del lunes con un desorden al interior de las oficinas. A raíz de aquello, se logró establecer la participación de Jiménez en los hechos, para lo cual se requirió una orden verbal al Juzgado de Garantía para entrar y registrar la vivienda de éste, logrando encontrar la totalidad de las especies que el acusado ocultaba en su domicilio.

Como consecuencia de aquello, la persecutora le solicitó a la magistrada Paula Stange imponerle al cirujano dentista las medidas cautelares de arraigo nacional, firma mensual y prohibición de acercarse a la víctima, a su domicilio y a la clínica dental, a lo cual no se opuso el abogado defensor Hernán Ferreira, por lo que la jueza de garantía hizo lugar a la solicitud de la fiscal, estableciendo un plazo de 90 días para el cierre de la investigación.

A la salida de sala de audiencias, el imputado indicó que “lo único que puedo decir es que yo no sustraje, yo fui director de esa clínica durante seis años y las cosas que retiré son de mi propiedad y están facturadas. Creo que fue un arrebato, y yo venía llegando de trabajar en la isla (Tierra del Fuego), por diversos proyectos en Cerro Sombrero, Porvenir. La secretaria me llama y me da una versión de algo, y fui. Esto, va a ser demostrado porque están todas las facturas”.