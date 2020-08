Francisco Velarde Pérez: “No sé qué me dio por quemar la casa”, declaró detenido que encerró a su hermana en una pieza

Mostrando una actitud irreverente, y a ratos insolente, costó que el detenido guardara compostura durante la audiencia. Incluso llegó a decirle al magistrado ¿y usted, quién es?

Finalmente se confirmó la intencionalidad que había detrás del voraz incendio que el sábado en la tarde destruyó completamente una vivienda, en calle Vicente Kusanovic Nº744, en la población Carlos Ibáñez.

El principal inculpado terminó siendo el mismo imputado detenido y formalizado el domingo por amenazas en contra de la hermana. En esa audiencia quedó en libertad, pero horas después la Sip de Carabineros volvió a detener a Juan Francisco Velarde Pérez.

Ubicaron a la mujer, que prestó una nueva declaración, señalando a los policías: “Mi hermano ocasionó el incendio, yo lo vi, presencié todo. Temo por mi vida, porque me quiere matar y me retuvo contra mi voluntad en la casa”.

Estos son parte de los antecedentes que el fiscal Fernando Dobson expuso en la audiencia de ayer al juez Cristián Armijo, en la formalización de cargos en contra de Velarde, por los delitos de “incendio de lugar habitado”, “porte arma cortopunzante” e “infracción al artículo 318” (atentado contra la salud pública)”.

Mostrando una actitud irreverente, y a ratos insolente, costó que el detenido guardara compostura durante la audiencia. Incluso llegó a decirle al magistrado ¿y usted, quién es? Y cuando le pidió la identidad la respuesta de Velarde fue: “Mi abogado dijo que guarde silencio”.

Incendio

Sobre el incendio del día sábado, el fiscal expuso que siendo las tres de la tarde la víctima María Velarde Pérez, estaba en la casa de calle Vicente Kusanovic con su hermano quien en un momento la encerró en un dormitorio poniendo pestillo a la puerta. Además la reforzó para evitar que saliera y de ahí se fue al patio, y donde había una suerte de galpón encendió fuego, “a la vez que decía que iba a matar a su hermana y que iba a quemar el inmueble”.

Las llamas se propagaron rápidamente y llegaron a la casa principal. Viendo esto la mujer logró escapar por una ventana de la habitación donde estaba encerrada, evitando hacerse daño ya que estaba al menos a unos dos metros del suelo.

Cuando la Sip detuvo el domingo en la tarde al denunciado, éste andaba con tres cuchillos, uno escondido en el pantalón y dos en un bolso.

De acuerdo a la versión que entregó la mujer, el sábado estaba con su hermano, quien se encontraba descontrolado, “toda la noche tuvo una actitud agresiva conmigo”.

“A las 3 de la tarde entró a la bodega de la casa y llevó un tarro que dijo que lo iba a usar para quemar basura y le prendió fuego. Llamé a una amiga y le conté que mi hermano iba a encender fuego. El andaba con un machete y cuando yo hablaba con mi amiga empezó el fuego, luego de encender y arrojar unos trozos de madera”.

“Me dejó encerrada en una pieza con pestillo por fuera y me desesperé porque el fuego se estaba propagando y tuve que saltar por una ventana desde una altura de casi dos metros. Le pedí a mi amiga que llamara a los bomberos. Y mi hermano gritaba a viva voz: te quiero descuartizar, te voy a acuchillar y con tu pelo me voy a hacer una peluca.

Mientras que el detenido declaró a la policía que no estaba bien de la cabeza. “No sé qué me dio por quemar la casa, no fue mi intención dejar a mi hermana encerrada. Estaba limpiando la basura y se me escapó”.

El magistrado Armijo ordenó el ingreso a la cárcel de Punta Arenas del imputado, a la Unidad de Psiquiatría, por los seis meses que se decretaron para el cierre de la investigación. Como defensor actuó el abogado Juan Carlos Rebolledo.