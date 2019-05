Geólogo alemán no habría dado cuenta de su presencia en el Paine a la administración del Parque Nacional

El superintendente del parque, José Linnebrink indica que cada persona que ingresa, debe dar aviso, para determinar posibles medidas de seguridad. Sin embargo, al parecer, el fallecido investigador habría estimado que, como ya contaba con la autorización, este trámite no era necesario.

¿Un exceso de confianza? ¿Un desacato al protocolo y a las órdenes? ¿Falta de vigilancia? ¿Por qué un investigador anda solo en un vasto recinto natural, a pesar de contar con el respaldo de una o varias instituciones? Muchas son las preguntas, y también las respuestas, que deja la muerte del geólogo alemán Rolf Kilian, en el Parque Nacional Torres del Paine, en la provincia de Ultima Esperanza. El destacado científico, ligado hace más de veinte años a la Universidad de Magallanes, estuvo desaparecido desde el domingo pasado y su cuerpo sin vida fue encontrado el viernes, flotando en el lago Grey.

Una desgracia que, a todas luces, debió evitarse y que, por consecuencia, provocará cambios, especialmente en las políticas de Conaf, y particularmente, en el Parque Torres del Paine. Si bien aún no se determinan las circunstancias que causaron su muerte, sí hay algunos hechos que dan cuenta de que no hay un responsable único, sino que todo se trató de una conjunción de infortunios.

El superintendente del Parque Torres del Paine, José Linnebrink es categórico al afirmar que el científico tuvo una alta cuota de responsabilidad. Esto, porque en estos casos, se requiere del estricto apego a protocolos de seguridad. “Todo parte por una solicitud de parte de un investigador o un grupo de investigadores o entidades que quieran hacer un trabajo en un área silvestre protegida. El Paine es la que mayormente demanda en necesidad de estudios, entonces, se hace esa solicitud en Conaf, se analiza y se prepara una resolución con lo cual se les permite el ingreso al parque, en este caso, y con las medidas de restricciones y protocolos, más algunas exigencias: por lo menos, todos los investigadores, al momento de ingresar al parque, deben necesariamente, presentarse ante la administración del recinto, esa es una obligación. La idea de eso es que se ponga en contacto con quien está a cargo de la unidad técnica, con el que se establece la planificación que van a tener dentro del parque”.

De esta forma, Linnebrink explica que en el caso de Kilian, “lamentablemente no se presentó a la administración, eso es un hecho, incluso lo mandé a buscar a un cierto sector en que el guardaparques lo detectó y él no se presentó ante la administración; continuó su trabajo, y lo que nos llamó la atención es que ingresó con un kayak, y solo, cosa que nos enteramos después. El cometió un par de errores que le costaron la vida; primero, no dar cuenta de su existencia dentro del parque, al menos haber pasado a conversar. Lo que se le pide es que porte radio, teléfono, o cualquier elemento que permita saber, cada día, cómo está. Por eso, todo este protocolo lo saltó, lamentablemente. Con esto, con Conaf vamos a tener que reafirmar más los protocolos y ser más estrictos”, reconoció el superintendente del Parque, que indica que otro error que aparentemente cometió el investigador fue no usar su traje de neoprén cuando utilizó su kayak.

Linnebrink reconoce que si bien Rolf Kilian contaba con el permiso para realizar investigaciones, “no pasó por la administración” y posteriormente, “el guardaparques lo vio y le fue a decir que no podía ingresar a esa área y su respuesta fue ‘no, tengo todos mis permisos al día’. Entonces le pedí al guardaparques que le dijera que vaya a la administración a hablar conmigo, y no lo hizo, entonces no podemos andar detrás de las personas”, enfatizó el superintendente del parque, aunque de inmediato hizo la salvedad de que éste fue un caso aislado, porque “por lo general, todos los grupos de investigación son muy respetuosos”.

Compañero de investigación

El glaciólogo de la Universidad de Magallanes, Gino Casassa conocía muy bien a Rolf Kilian, con quien trabajó en numerosos proyectos. De hecho estaba involucrado en el que el malogrado geólogo desarrollaba actualmente, por lo que conoce el detalle del sector en que éste desempeñó su labor. “La idea era evaluar los cambios que están ocurriendo tanto en el sector de Torres del Paine como un sector más al sur, en Tierra del Fuego, en los glaciares, y ver el contexto más histórico, cuáles son las causas de esos retrocesos y poder visualizar cuáles son las condiciones futuras. Ese proyecto fue complementado con otro que también tenía Rolf, con científicos españoles, en que iban a evaluar el desempeño de un magnetómetro, que se iba a desplegar después en una sonda espacial a Marte”, explicó. Por las condiciones de clima, “en abril se agregó este magnetómetro a una estación meteorológica en el cerro Centinela, en un sector al occidente del glaciar Grey, entre éste y el glaciar Pingo, y esa es la estación que existe, cota 1.050 metros de altura, al borde del hielo, en un territorio rocoso. Entonces Rolf fue a instalar con una científica española este magnetómetro, pero se dieron cuenta, posteriormente, que no funcionaba bien. Por lo tanto, ahora Rolf volvió a modificar la configuración de este instrumento y llevaba un programa y los elementos necesarios, y ese era el objetivo puntual de esta campaña, pero enmarcado en un proyecto de más de largo plazo, cuyo énfasis principal era evaluar la evolución de los glaciares, y su relación con el clima”, profundizó Casassa.

En ese sentido, el glaciólogo enfatiza en que todos los papeles estaban en regla. “Se solicitó permiso al Ministerio de Relaciones Exteriores, a la dirección de Fronteras y Límites del Estado, y luego, se solicitó la autorización a Conaf. En abril se otorgaron ambos permisos y lo que se hizo ahora fue una extensión de ellos, producto de este problema que se había suscitado con el magnetómetro, y había que retornar a arreglarlo. Esos permisos se entregaron y emitidos por las autoridades correspondientes”.

Casassa estima que, por los datos que recogieron, Kilian ingresó por la portería Serrano del Parque Nacional, con sus permisos al día y que si bien normalmente estos trabajos nunca se desarrollan en solitario, las cualidades del alemán hacían posible que tomara esta decisión. “Era una persona muy capacitada, en todo tipo de trabajo en terreno. Había estado en el Comité Olímpico Chileno, de kayak, hace varias décadas, se mantenía en excelentes condiciones, era muy buen montañista, kayakista, una serie de atributos que no entendemos los detalles de por qué y cómo ocurrió este lamentable accidente”, concluyó Gino Casassa.

La voz de la Umag

En la Universidad de Magallanes, el vicerrector de Investigación y Postgrado, Andrés Mansilla, explicó que para cada proyecto de investigación, se siguen los protocolos establecidos por quien administra el área o sector en el que se indagará. “Las universidades no tienen sus protocolos para participar de campañas, sino que seguimos por las del organismo que está a cargo. En el caso de la Antártica, es el Inach; si nos subimos a un navío de la Armada, nos regimos por su normativa para esos casos”, y sobre esta situación particular, indica que “Conaf estaba informado de este proyecto y del lugar, porque él fue a colocar un equipamiento científico de una estación que ya estaba instalada. Por ejemplo, cuando hay investigaciones de largo plazo como ésta, uno cuando tiene el proyecto informa al organismo con el cual se desarrolla, y de ahí no necesita posteriormente informar siempre”.