Gobierno dio dos semanas a agrupación cultural para desalojar ex jardín infantil del antiguo hospital

Hace poco más de tres meses, un grupo de jóvenes viene ocupando las dependencias del ex jardín infantil del ex Hospital Regional, ubicado en pasaje Víctor Fernández Villa, con el propósito de realizar actividades de índole cultural, por medio de talleres y cursos. Pese a no contar con la autorización correspondiente, llegaron a un acuerdo con el personal encargado de resguardar la seguridad de la antigua casona.

Dichas instalaciones se encontraban abandonadas y con evidente daño, siendo refugio de algunas personas que accedían para ingerir bebidas alcohólicas y drogas o simplemente causar desmanes, destruyendo parte del mobiliario hasta la llegada de los nuevos moradores, quienes restauraron y limpiaron el lugar para transformar la propiedad en un lugar de encuentro y de residencia temporal para artistas itinerantes y viajeros.

Es así como nació la agrupación cultural Newen Kiñew, que en el poco tiempo que ha permanecido ahí han llevado a cabo talleres de pintura, música, hierbas naturales, malabarismo, entre otros, que según sus líderes aseguran que están destinados a los vecinos del sector, y principalmente a los jóvenes, precisando que su intención no es tomarse el inmueble sino que darle una utilidad en beneficio de la sociedad.

“Nos enteramos que anteriormente la gente ingresaba y hacían destrozos, se ponían a beber alcohol o prendían fuego adentro. Nosotros velamos porque se respete el espacio, se cuide y estamos viendo ahora todo el tema legal para poder abrirnos a la comunidad. La gente puede pensar muchas cosas malas de nosotros, y yo lo comprendo porque la gente suele ser prejuiciosa, pero nos gustaría aportar a la sociedad y ofrecerles a nuestros vecinos talleres, y sobre todo a los jóvenes. Que existan espacios en Punta Arenas donde los artistas regionales puedan exponer y que esta casa se identifique con la cultura”, manifestó Diego Núñez, secretario de la agrupación.

Por otra parte, la tesorera del espacio, Carla Galaz reconoció que desde el primer momento no realizaron las cosas por el conducto regular, debido a que el inmueble estaba de-socupado y descuidado desde hace mucho, aclarando que pese a la ignorancia existente en el asunto, se informaron de la seguidilla de pasos para comenzar a revisarlos y regularizar la situación.

“Nosotros no somos anarquistas ni okupas que estemos en contra de las leyes. Si tenemos que hacer el tema legal y llevar toda la burocracia, lo vamos a hacer y estamos en eso. Nos ha costado igual pero ya nos logramos constituir como agrupación cultural. De a poco hemos ido recuperando un espacio que estaba abandonado, por ejemplo tenemos una biblioteca que está en progreso. Lamentablemente ahora no contamos con recursos para remodelar todo, pero hemos puesto nylon en las ventanas, hemos clavado tablas donde estaba roto y nos interesa restaurar la casa y hacernos cargo de la seguridad del lugar”, afirmó.

Inminente desalojo

Durante la mañana del pasado lunes recibieron la visita de un enviado del gabinete del gobierno regional, quien les notificó que debían abandonar el inmueble antes de las 16 horas del mismo día, si no Carabineros haría cumplir dicho mandato, aunque la advertencia fue acompañada sin una orden judicial respectiva.

Aquello motivó a que los representantes de la agrupación se dirigieran rumbo a la intendencia, con el fin de conversar con la jefa del gobierno regional María Teresa Castañón y poder llegar a algún acuerdo, sin que ella pudiese recibirlos ante su ocupada agenda. Al no contar con la debida orden, el funcionario de gobierno acordó otorgarles un plazo de dos semanas para que puedan regularizar su situación o de lo contrario deberán desalojar la propiedad fiscal.

“Nosotros solicitamos hace un tiempo una audiencia pero hasta el día de hoy no tenemos respuestas. Nos dijeron que habían horas recién para fines de octubre pero cómo vamos a esperar tanto si nos dieron dos semanas para salir de acá. Nos gustaría reunirnos con las autoridades para explicarles esto, entendemos que contamos con un montón de falencias pero tenemos toda la voluntad para solucionarlas y formar un proyecto sólido, para que esta casa se identifique con la cultura magallánica”, prosiguió.

Los jóvenes, que hace un mes comenzaron los diálogos con el gobierno regional, tomaron por sorpresa esta notificación y el curso de acción emprendido por las autoridades, asegurando que se había informado previamente de las actividades que realizaban al interior del ex jardín infantil.

“Sabemos que esto nunca va a ser nuestro, siempre va a ser del gobierno, pero eso es otro tema. Nosotros no tenemos ánimos de apropiarnos ni que esto sea nuestro para siempre, nos interesa que podamos ocupar el espacio y si las autoridades quieren promocionar alguna actividad puedan utilizar este lugar que estará bien cuidado por nosotros”, concluyó Núñez.