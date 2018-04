Habla hermano de joven agredido el sábado a un costado del parque Ramón Rada: “Dentro de todo el riesgo que existe, la evolución de su estado de salud ha sido un milagro”

Daniel Hernández Sáez visitó a Misael en el hospital y pudo advertir que su evolución es positiva, al punto que conversó unas palabras acerca de lo sucedido

Contra todo pronóstico y quizás por la misma fe que da fuerza a su familia, el profesor de Educación Física de la Universidad de Magallanes y deportista, Misael Hernández Sáez, parece avanzar de a poco pero a paso firme, hacia su recuperación tras ser víctima de una feroz golpiza.

La joven víctima de 23 años se mantiene en estado grave en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Clínico de Magallanes, luego de que el sábado poco antes de las 6 horas y en circunstancias que compartía con 4 amigos a bordo de un vehículo estacionado en un costado del parque Ramón Rada –frente a la población Cecil Rasmussen- fue atacado por la espalda por un desconocido, quien con un elemento contundente le propinó un golpe en la cabeza dejándolo con una severa fractura en el cráneo, situación que hoy lo tiene hospitalizado.

Cabe recordar que el día del incidente, Misael y sus acompañantes fueron abordados en el punto mencionado -por calle Capitán Juan Guillermos, a metros de su símil de Claudio Bustos- por jóvenes que se estima totalizaban unas 15 personas, grupo con el cual se generó un entrevero que terminó a golpes y la sabida agresión que hoy tiene al deportista hospitalizado.

Su evolución

es un milagro

Transcurrido un día de la agresión, Daniel Hernández Sáez -hermano del profesor de Educación Física agredido- conversó nuevamente con La Prensa Austral, para dar a conocer con optimismo que, a pesar de la gravedad de lo sucedido, hay señales positivas para Misael. “Dentro de todo el riesgo que existe, la evolución de su estado de salud ha sido un milagro. Ahora puede mover su cuerpo, hablar, distinguir y saber dónde está, así como reconocer todo, así que estamos seguros de que va a salir de esto sin secuelas. De hecho, el médico que lo operó, Francisco Muñoz, me dijo que están demasiado sorprendidos, primero que todo de que Misael esté vivo. Ayer cuando lo fui a visitar con mi mamá -Magali Sáez- y mi hermano -Cristián-, Misael estaba con ánimo normal, algo cansado, pero quería vernos. Ahí me contó que la agresión se produjo después de que habían discutido con esas personas, una de las cuales se acercó a la ventanilla que estaba abierta y le pegó un combo en la cara. Mi hermano se bajó y le pegó otro de vuelta pero en eso recibió un cadenazo por la espalda (directo en la cabeza) que lo dejó botado. Al parecer ellos -los agresores- rodearon el auto por lo que no podía escaparse y dos de los otros chicos que estaban en el auto también recibieron golpes. Gracias a Dios, ellos están bien”, expresó.

A la espera de un resultado satisfactorio respecto de los cuidados que recibe Misael, su hermano Daniel enfatizó que hay muchas razones por las cuales estar optimistas. “Acá lo primero es agradecer la gestión del doctor, porque mi hermano hoy en día se encuentra estable dentro de su gravedad y sólo hay que esperar que cicatrice la herida que tiene en su cabeza. Hace poco le sacaron el ventilador mecánico y está ahora con una mascarilla que lo ayuda a respirar, así que hay mucho por qué estar contentos. El tiene que recuperarse pronto ya que va a ser tío, porque voy a ser papá de un niño en julio”, complementó.

En tanto, las pesquisas policiales hasta anoche no habían arrojado resultados.

Familia ejemplar

Quien también está atento a cómo evoluciona el estado de salud de Misael, es el jefe de la Unidad de Deportes y Actividad Física de la Umag, Javier Albornoz Guerrero, quien lamenta lo sucedido, dado el afecto y respeto profesional que siente por el deportista, a quien contrató el año pasado para trabajar como coordinador y desde este año, como preparador físico de las selecciones de futsal damas y varones. “Nos conocimos hace 4 años cuando llegué a la región. En ese tiempo, fui su profesor en el ramo de tenis y después constantemente él aportaba voluntariamente para el trabajo deportivo de la universidad. La relación siempre ha sido profesional pero de alguna manera uno como profesor siempre va más allá que sólo enseñar, sino que se involucra en hacer que el alumno sea mejor en todo sentido en su vida. Conocí a su familia y a sus hermanos y realmente vi que eran una familia ejemplar llena de esfuerzo y con mucho cariño entre ellos”.

Noticia terrible

Al ser consultado cómo se enteró de la golpiza, el jefe de la Unidad de Deportes indicó que fue Daniel quien lo llamó temprano durante la mañana del sábado para relatarle lo acontecido. “Una vez que me contó traté de contactarme de inmediato con amigos médicos que tengo en el hospital, para ver en que podían ayudar. La verdad es que fue una noticia terrible saber que le habían partido el cráneo. A la mente se me viene inmediatamente lo que le pasó al chico de Puerto Natales y que lamentablemente quedó con secuelas irreparables, en ese momento además llamé a mi pastor bautista Eliseo Merino para contarle y pedir a toda la iglesia que estuviese orando para que todo saliera bien”.

Posterior a ello -indicó Javier-, acudió al hospital para estar con Misael, como también a sus hermanos y madre, para saber también si podría hablar con los médicos. Gracias a Dios, justo mis dos amigos -un cirujano y un neurólogo- estaban de turno y me comentaron la situación de él. Luego de eso llamé al rector de la universidad, Juan Oyarzo para contarle e inmediatamente me dijo que cuándo nos podíamos juntar para ir a verlo. Nos pusimos de acuerdo y a las 16 horas fuimos al hospital para estar con la familia”.

Riesgo de las fiestas

Para Javier toda esta situación llama a la necesidad de crear consciencia respecto de lo que significa hoy la vida nocturna. “La verdad es que personalmente nunca me gustaron las fiestas. A las que fui cuando estudiaba, realmente era para compartir un rato y me iba temprano, a mis amigos e incluso a mis alumnos constantemente les orientó que no abusen del alcohol y no consuman drogas pues éstos realmente cambian el carácter de una persona y agregando el trasnoche y los amigos, muchos terminan corriendo peligros. Cuando supe lo de Misael me dio rabia, ¿cómo hay gente tan mala? y bueno, pienso que lo más probable es que haya sido la droga o el alcohol el que alentó a un antisocial a cometer este delito”.

El docente complementó aclarando que no está contra las fiestas y que sin drogas y consumiendo alcohol de forma moderada, una persona lo puede pasar bien igual. “Lamentablemente a cualquier persona le puede pasar, por lo que es importante hacer el seguimiento y denunciar a los agresores. Esto no debe ser así, los delincuentes deben estar privados de libertad, hoy nuevamente hablé con los médicos y me cuentan que milagrosamente, Misael está evolucionando muy bien y rápido y la verdad es que es un milagro de Dios. Seguimos preocupados y estaremos acompañando a la familia”, acotó.