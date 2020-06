Hágase la luz…Y Edelmag reabrió sus oficinas entre cobros y reclamos

Maratónica resultó la jornada para quienes llegaron ayer hasta las instalaciones de calle Croacia.

Dos cosas parecían respirarse ayer afuera de la Empresa Eléctrica de Magallanes (Edelmag), en calle Croacia. Aunque, en rigor, al frío y malestar, habría que mencionar la impaciencia e inquietud acerca de cuál sería la respuesta por parte de la compañía.

Donde no había matices era en la demanda de los consumidores. La causa de su presencia y “de todas las anteriores” era lo que consideraban un cobro excesivo que, a juicio de ellos, no se ajustaba al comprometido promedio.

La apertura de las oficinas se produjo a las 8,30 horas. A los pocos minutos las personas en espera llegaban prácticamente a calle Armando Sanhueza. Ya antes de las 11,20 horas dos pedidos desde el interior: prioridad para adultos mayores (algo que no gustó mucho a los usuarios) y la recomendación de concurrir con una foto del estado de cuenta del medidor. Para otra vez sí, en este momento imposible, reclamaron.

“Lo de los adultos mayores lo podemos entender, porque a ellos les cuesta mucho más movilizarse y comprender la causa de los cobros, pero deberían tener una persona diferente para que los atienda, porque pese a tener fila especial con suerte pasa una persona cada 20 minutos. Hay falta de sentido común, sin considerar la frustración que tenemos todos por los cobros abusivos, porque se nota que corrieron lápiz”, señala quien se identificó como Ernesto.

Un metro más atrás (el espacio estaba demarcado por una línea amarilla), estaba Katherine, quien calificó la espera y el cobro como “un absurdo”. Comentó que, en su caso, le están cobrando el promedio de 4 meses, por ejemplo, “y no coincide por ningún lado. Entre 22 y 24 mil pesos y cobran ahora 50 mil por el mes. Esto es un disparate, aparte que tampoco sabemos si están dando soluciones o no”.

“¡Más encima lo abren un día viernes. No pudieron esperar el lunes!”, señala Gloria. Cuenta que lleva una hora y media en la fila con la incertidumbre de no saber si encontrará alguna solución. “Con este van a ser tres meses de consumo, donde no llegaron a ver el medidor y se quedaron con el promedio. Más encima estoy sin trabajo y no creo que sea la única persona con este problema”.

Cobro de local cerrado

Entre los usuarios se encontraba un administrativo del local comercial Alfa, establecimiento que durante décadas se emplaza en la esquina de calles Mejicana y Bories. “El promedio da cuenta de un aumento, pero no tanto, el problema es que nos llegó la factura de abril y nosotros no trabajamos ese mes. Recién abrimos el 2 de mayo y pagar sin trabajar y por la situación que se está viviendo, así no es posible”, señala Diego.

En medio del diálogo, una usuaria se enfrasca en una discusión con el guardia que controla uno de los accesos. La gente eleva la voz, y grita por más celeridad.

Una cosa de promedio

Quien se identifica como Héctor abandona las oficinas. Su molestia es evidente. Algo expresa a viva voz y vuelven los reclamos en la fila. Luego nos señala: “Aquí no hay nada más que hacer, hay que pagar nomás. Le encuentran siempre el pero, como que consumió más en este tiempo. En mi caso, el doble. Al final no se entiende por qué cobran más si ¿no quedaron que sería el promedio? Si yo pagué todos los meses, durante todo el año, 30 mil pesos ¿cuál es el promedio para los próximos meses?: 30 mil, ¿o estoy mal? Pues no, llegan y cobran 70 mil. Lo único es que dan una prórroga de 12 meses para todo lo atrasado, sin intereses. Pero, venir y esperar más de una hora para que te digan eso…”.