Hallan dos cuerpos de la lancha Caribe I en cercanías de isla Marchant

Ayer a eso de las 14 horas, un helicóptero de la Tercera Zona Naval que realizaba labores de búsqueda de la lancha a motor Caribe I, con matrícula de Punta Arenas 2037, avistó dos cuerpos flotando en las cercanías de la isla Marchant, ubicada al norte de bahía Desolada, siendo ambos recuperados sin vida por la lancha de servicio general (LSG) Hallef, para su posterior traslado a Punta Arenas.

Lo anterior fue reportado en su momento por el capitán de Puerto de Puerto Williams, capitán Cristián Vidal Elías, quien informó del hallazgo al fiscal de turno de Punta Arenas, para la correspondiente autorización del levantamiento de cadáveres y su posterior traslado.

Al respecto el comandante Cristián de la Fuente Sanhueza, Gobernador Marítimo de Punta Arenas, señaló que en la embarcación iban cuatro tripulantes, terminando el trayecto en un desenlace que aún tiene más aristas. “Se ha mantenido la búsqueda para efectos de verificar, porque restos de la embarcación no se han encontrado y para buscar las otras dos personas que faltan”, dijo.

En relación con los hombres que iban a bordo de Caribe I, se trataría de Javier Antonio Guerrero Arteaga (44), Carlos Alberto Mansilla Arteaga (30), ambos de Punta Arenas, junto a Luis Alfredo Vigor Bustos (30) y Mirko Javier Vigor Bustos (26), hermanos oriundos de la localidad de Lebu, Octava Región.

El gobernador detalló en este punto que el zarpe de los cuatro tripulantes tuvo lugar el pasado 29 de junio desde Barranco Amarillo, teniendo programada la recalada en el sector de Corriente, el día 10 de julio. No obstante ello, la embarcación fue vista por última vez en el sector de bahía Desolada, el 30 de junio. “Y por la información de otra embarcación, que indicó que no habían tenido comunicación con ella, activamos a contar del día 4 -pasado- el servicio de búsqueda en fase ‘incertidumbre y después en fase ‘alerta’. En cuanto a las condiciones en el área, no habían avisos de mal tiempo vigente, pero ellos iban de pesca, porque llevaban trampa para todo lo que es el tema de la centolla (extracción). No hay indicios de lo que pudo haber pasado, esperamos encontrar la embarcación y ojalá encontrar a las dos personas que faltan, con vida”.

Cabe señalar que la Gobernación Marítima de Puerto Williams efectuó la rebusca a través de un avión y un helicóptero naval hasta las 18 horas, sin obtenerse resultados positivos, situación que fue comunicada a los familiares.

En tanto, la lancha permaneció hasta altas horas de la tarde, para iniciar en la noche su retorno a la capital regional, estimándose la llegada a las 11 horas, quedando pendiente hasta ahora el punto de recalada. Luego de ello, se hará entrega de los cuerpos al Servicio Médico Legal, para los peritajes de rigor e identificación de las víctimas.

“La zona es de difícil acceso, por lo que se debieron utilizar botes de goma para la realización del levantamiento de los cuerpos”, dijo el gobernador.

Las operaciones continuarán hoy a través de la unidad LSG Alacalufe desde Puerto Williams, además del helicóptero naval que sobrevolará el área. “Anteriormente toda la búsqueda se basaba en bahía Desolada -a unas 20 horas de navegación desde nuestra ciudad- y ya tenemos más acotada el área de búsqueda”, explicó.