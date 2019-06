Hallan muerto a hombre desaparecido en río de las Minas

Amigos de Leonardo Díaz Cárdenas lo hallaron a eso de las 13,30 horas de ayer semi sumergido en el agua, en el sector denominado Los Sauces, ubicado a 1,5 kilómetros al poniente de la bocatoma. Se confirmó que no existirían lesiones atribuibles a la intervención de terceras personas.

En posición de cúbito abdominal, bajo el torrente del río de las Minas, fue hallado sin vida, a eso de las 13,30 horas de ayer, el cuerpo de Leonardo Díaz Cárdenas, hombre de 35 años de quien se había perdido su rastro desde el pasado domingo en la mañana, cuando se tomó el último contacto con él, indicando éste mediante un llamado telefónico a Carabineros que estaba desorientado.

Tras seis días de búsqueda, el cadáver fue hallado por los amigos de la victima con los cuales practicaba kickboxing, quienes lo encontraron semi sumergido en el agua, en un sector denominado Los Sauces, que está emplazado a un kilómetro y medio al interior de la bocatoma del río de las Minas, en un lugar por el cual se había transitado previamente, sin embargo, el aumento del caudal en los últimos días no habría permitido visibilizarlo a simple vista.

Tras el descubrimiento se desplegó un gran operativo en el lugar, determinando las autoridades retirar el cuerpo por el área de acceso a la Reserva Forestal Magallanes, concurriendo al lugar la fiscal Romina Moscoso, junto a efectivos de la Brigada de Homicidios de la PDI, funcionarios de Carabineros y sus unidades especializadas, personal del Ejército, Conaf, Onemi y los diversos equipos civiles de búsqueda que fueron parte de las faenas de rastreos.

Una vez que se retiró el cadáver desde el cauce y pudo ser inspeccionado por los detectives y por la fiscal a cargo, fue reconocido también por uno de sus familiares que se desplazó hasta el sector. Tras aquello se solicitó la concurrencia del Servicio Médico Legal, cuya camioneta arribó al sector a las 16,35 horas, para el día de hoy ser sometido a la autopsia.

Casi una hora después, los diversos intervinientes en el operativo de rescate retornaron a la ciudad, instante en que finalmente la representante del Ministerio Público confirmó de manera oficial que la identidad del fallecido era la de Leonardo Díaz Cárdenas.

“Se comenzó a trabajar en distintas hipótesis, obteniendo algunos datos que logró acotar el rango de búsqueda de esta persona que en un principio estaba desaparecida, hasta que finalmente hoy (ayer) se encontró el cuerpo de Leonardo sumergido en el agua”, acotó.

En cuanto a la posible causa de muerte, Romina Moscoso recalcó que según el trabajo criminalístico realizado, no habría lesiones atribuibles a terceras personas, sino que se trataría de una caída sobre unas rocas situadas en el lecho del afluente hídrico.

Por otra parte, el jefe de la Brigada de Homicidios de la PDI, subprefecto Héctor Marín, complementó que la data de muerte preliminar es coincidente con la fecha de su presunta desaparición y que las causas o el motivo de que Leonardo haya llegado a ese lugar todavía son materia de investigación.

Amigos y familiares

Evidentemente molesto, uno de los amigos del fallecido, Víctor Cari Leiva, realizó una fuerte crítica a las labores desplegadas para encontrar a Leonardo, aseverando que “salimos a buscarlo todos los días y para sorpresa de nosotros, cuando pillamos a las Fuerzas Especiales los vimos tomando café, ayer (el jueves) se retiraron a las 14,30 horas, eso quiere decir que nos mandaban para otro lado, siempre nos desviaron y nos ocultaron información. El crédito, ellos, no se lo pueden llevar. No lo encontraron ellos, lo encontramos sus amigos, porque ellos ni siquiera andaban cerca, no nos hicieron caso en nada. Tenían que aprovechar la poca luz que tenemos en Punta Arenas, y esa poca luz que tenían la desperdiciaban”.

Finalmente, Patricia León, hermana de Leonardo, manifestó anoche escuetamente a La Prensa Austral que “en estos momentos no estoy manejando ninguna información, sólo sé que lo encontraron, ni siquiera sé en qué lugar. En parte hay algo de tranquilidad porque lo encontramos, pero ahora queremos estar solos y tranquilos”.