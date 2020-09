Hasta el final sorprendieron a Fernández y lo cambiaron por Jennifer Rojas García

La gestión de la otrora primera autoridad regional estuvo bajo permanentes cuestionamientos por cierta pasividad y el completo fracaso de la estrategia de control del coronavirus en Magallanes.

15,45 horas. Un parlamentario comienza a llamar. Quiere a toda costa abortar la posibilidad de que un cercano a un ex diputado de derecha asuma como intendente regional. De paso, comenta que una de las candidatas al primer sillón regional “se le cayó” a un jefe comunal que, por su lado, estaba realizando gestiones a nivel del Palacio de La Moneda. Asegura que, ante ello, el edil insiste con una seremi emparentada con Cristián Larroulet, conocido como el “poder en las sombras”.

16,34 horas. Ante los rumores de cambio y a través de un whatsapp, un periodista le pregunta al hasta esa hora intendente José Fernández: “¿Te puedo llamar?”.

16,50 a 17,15 horas. Fernández habla por celular con cercanos y, finalmente, decide llamar a Pablo Galilea, jefe de la División de Gobierno Interior en La Moneda.

16,58 horas. La coordinadora de Seguridad Pública, Jennifer Rojas, contesta su teléfono. Es el ministro del Interior, Víctor Pérez.

17,30 horas. El referido parlamentario habla con un periodista y, de pronto, interrumpe la conversación al acotar que lo está llamando Fernández.

17,39 horas. “Ya, escribe no más que Fernández se va”, dice tras devolver la llamada al periodista.

18 horas. Un reportero, siguiendo las aprensiones del parlamentario, se comunica con el supuesto nuevo intendente cercano a un ex diputado. Este le contesta: “Son puros rumores. A mí no me ha llamado nadie”.

18,02 horas. Fernández admite a un reportero que llamó a Galilea y que éste le confirmó que sería removido del cargo.

18,21 horas. Un consejero regional escribe en su cuenta de whatsapp: “Jennifer Rojas intendente” y añade: “El Comisario Político de Magallanes decide”.

18,22 horas. Prensa Intendencia remite a todos los medios un comunicado con el título “Nueva Intendente de Magallanes”. Allí se afirma: “Se informa que hoy, 21 de septiembre, el intendente de Magallanes y de la Antártica Chilena, José Fernández Dübrock, presentó su renuncia (sic) al cargo que se encontraba ejerciendo desde el 13 de febrero de 2019”. Agrega que “el Presidente de la República, Sebastián Piñera, aceptó la renuncia de la ex autoridad y resolvió nombrar como nueva intendenta a Jennifer Rojas García”.

18,36 horas. Un periodista sectorial escribe en su whatsapp: “Ganó Radonich de nuevo”.

18,55 horas. Reporteros de cinco medios de prensa regionales hacen guardia en el segundo piso de la intendencia. Algunos transmiten en directo por diferentes plataformas.

19,03 horas. En solitario, tal y como fue su gestión, un conmocionado Fernández sale de su despacho y enfrenta a los medios, reafirmando que dejó de ser la máxima autoridad regional. “Dicen que cuando el río suena es porque piedras trae…”, comenta. “En algún momento se esperaba que iba a ser”, precisa cuando se le insiste si su remoción había sido o no sorpresiva para él.

19,08 horas. Sin más y sin llevar chaqueta, el ahora ex intendente se despide de la prensa y baja las escaleras del edificio gubernamental. Ningún integrante de su gabinete lo acompaña. Sólo Joel Estay secunda sus pasos.

19,09 horas. Fernández cruza el patio de Los Calafates y aborda un vehículo, conducido por chofer. El auto sale de la intendencia por calle Waldo Seguel. Se pone fin a su gestión de un año y siete meses y a rumores de cambios que fueron más pandémicos que el coronavirus y que coexistieron con la crisis sanitaria durante este último tiempo.

20,02 horas. Sobre el cambio de intendente, se remite una “cuña” del alcalde Claudio Radonich: “El gobierno tendrá sus razones…”.