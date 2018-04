Hermano de profesor agredido: “Recibió un golpe de muerte pero gracias a Dios está vivo y sabemos que va a salir de ésta”

“Esto es una injusticia muy grande, no puede ser que este tipo de personas ande libre por las calles. Pero somos una familia de fe, Dios es justo y todo va a obrar a favor de nosotros”.

Así expresó su sentir Daniel, hermano del destacado deportista y profesor de educación física, Misael Hernández Sáez, quien durante la madrugada de ayer resultó con una severa fractura de cráneo tras ser agredido alevosamente por desconocidos a eso de las 6 horas en la intersección de las calles Capitán Guillermos y Claudio Bustos -aledaño al parque Ramón Rada, frente a la población Cecil Rasmussen- y que hasta ahora permanece internado en estado grave, en el Hospital Clínico de Magallanes.

De acuerdo con los antecedentes proporcionados por el subprefecto de la Brigada de Homicidios de la PDI, Jaime Rossel Moraga, los hechos tuvieron lugar en circunstancias que Misael se encontraba compartiendo junto a cuatro amigos en un vehículo particular -a un costado del parque-, luego de haber participado de una fiesta “mechona” en la sede vecinal del sector. “Posteriormente se le acerca un grupo de sujetos jóvenes, se produce un intercambio de palabras y agreden por la espalda al profesor con un elemento contundente en la cabeza, lo que lo mantiene en estado de gravedad“, dijo el efectivo, junto con detallar que los agresores los superaban en número, los que según fuentes cercanas al hecho habrían totalizado unas 15 personas.

De lo acontecido, Daniel se enteró a los pocos minutos, lo que motivó su inmediata salida desde casa, para saber el estado de salud de su hermano. “Yo me dormí tarde, como a las 4 de la mañana y desperté de repente a eso de las 6, porque a mi mamá la habían llamado. Ahí me dijo que golpearon a mi hermano, lo que tiene que haber pasado como a las 5,45 horas. De hecho yo tenía varias llamadas perdidas como a las 6,03 horas, así que salí rápido y en un impulso de rabia e impotencia fui hacia el lugar, pero no había nadie. De ahí fuimos como a las 6,15 horas al hospital y vimos a mi hermano, que no sé cómo pero gracias a Dios estaba hablando”.

Golpe de muerte

Y precisamente, dicha sorpresa es porque la agresión fue violenta, al punto que Misael se encuentra con riesgo vital por post operatorio y en coma inducido en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Clínico. “El médico dijo que recibió un golpe de muerte pero gracias a Dios está vivo y sabemos que va a salir de esta. Por nuestra parte como familia, no vamos a tomar represalias contra los agresores pero hacemos un llamado a que los que hayan visto algo, entreguen la información a la PDI, para que haga lo suyo”.

Deportista reconocido

Misael es ex alumno del Liceo Juan Bautista Contardi y egresó el año pasado de la carrera de Educación Física de la Universidad de Magallanes, donde actualmente desempeña labores en la Unidad de Deportes como preparador físico de las selecciones de futsal varones y damas. Asimismo, trabaja en la Escuela de Fútbol Elite Magallanes, donde en conjunto con sus hermanos Cristián y Daniel, preparan y forman integralmente a niños, desarrollando valores y habilidades.

Su afición por la actividad lo ha llevado por cierto a destacar como jugador del Bellavista, club que pertenece a la Asociación de Fútbol del Barrio Sur, donde fue incluso seleccionado Sub-17.