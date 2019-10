Hijo de colectivero fallecido en fatal colisión: “Por una carrera estúpida de una persona que iba a exceso de velocidad y con alcohol hemos perdido a nuestro padre”

El matrimonio de Jaime Godoy Oyarzún y Sara Trujillo Miranda se dirigía hacia su domicilio la noche del martes, luego de haber pasado al gimnasio de la Confederación a buscar a su hijo de 22 años que había participado de un campeonato de básquetbol en aquel recinto deportivo, donde recurrentemente entrenaba aquel deporte.

Lo que pretendía ser un trayecto habitual y sin novedad se convirtió en tragedia, cuando Jaime -quien conducía su taxi colectivo fuera de recorrido-, al desplazarse por calle José Velastegui se detuvo ante una señalética de disco Pare instalada al llegar a Avenida Costanera, y al constatar que no venía ningún vehículo avanzó sin percatarse que a gran velocidad se aproximaba bajo la influencia del alcohol y sin la respectiva licencia el conductor de un automóvil Subaru Impreza que impactó violentamente el móvil que trasladaba a la familia.

Tal fue la magnitud y la fuerza del impacto, que Jaime Godoy, de 63 años, sufrió graves lesiones, un daño irreparable que a las pocas horas le causó la muerte en la Unidad de Urgencia del Hospital Clínico.

Antes de aquello, Nicolás Godoy Trujillo (22), hijo de la víctima que también viajaba con sus padres al momento del accidente llamó a uno de sus hermanos para comentarle lo sucedido, ocasionando consternación entre sus seres queridos.

Precisamente durante la jornada de ayer se efectuó el velatorio del padre de familia en las dependencias de la parroquia Cristo Obrero. En un ambiente de angustia y desazón, Héctor, uno de los tres hijos de Jaime, manifestó su tristeza y también indignación al enterarse que en la investigación preliminar se estableció que el otro conductor circulaba bajo la influencia del alcohol y sin haber obtenido la licencia respectiva.

“Yo me enteré por mi hermano menor que venía dentro del vehículo, quien me avisó por teléfono que tuvieron un accidente y que nuestros padres estaban graves. Tenemos entendido que mi papá no circulaba a exceso de velocidad, sino que cruzó pertinentemente, pero el problema se suscitó debido a que la persona del otro automóvil venía a exceso de velocidad, haciendo carrera con otro vehículo, por lo cual impactó en la parte del chofer, que fue lo que le causó la muerte a mi papá. El vio que no venía nada, pero a mí me dijeron que la otra persona iba a más de cien kilómetros por hora en una zona que es de cincuenta kilómetros por hora”, relató a La Prensa Austral.

El pilar de la familia

Con gran dolor, Héctor detalló que su padre era oriundo de Puerto Varas y jubilado del Ejército, y actualmente se desempeñaba como chofer de su colectivo perteneciente a la línea 220. Tenía tres hijos, todos mayores de edad y un nieto, y vivía con su cónyuge Sara Trujillo, con quien llevaba casado casi cuarenta años.

“Vamos a echar de menos la simpatía que tenía mi papá y su temperamento. El era un excelente padre, siempre estuvo en las buenas y en las malas, él me enseñó todo y quedaron cosas por aprender, pero un mejor padre no podía haber tenido. En estos momentos estamos acongojados porque vivíamos todos juntos, mi papá era el pilar y el sustento de la familia, al igual que mi madre que se encuentra grave en el hospital, y por una carrera estúpida de una persona que iba a exceso de velocidad y con alcohol hemos perdido a nuestro padre”, complementó.

Consultado respecto a cuál sería el mensaje que le diría al conductor que le causó la muerte a su padre, Héctor enfatizó “que mida las consecuencias de lo que provocó con esa carrera estúpida, que terminó con una vida”.

Por último, el velatorio se extenderá durante esta jornada en la parroquia Cristo Obrero, mismo lugar donde mañana, a las 14,30 horas, se oficiará una misa para finalmente trasladar el cuerpo del fallecido colectivero hasta el cementerio municipal Sara Braun, donde será sepultado.