Hombre en situación de calle murió de frío en un sitio eriazo

Piden mayor “consciencia social” y preocupación de las autoridades para atender las necesidades de las personas más vulnerables y de los adultos mayores.

Justo en el génesis de esta nota, cuando se manifestaba la profunda preocupación por lo que hoy surge como una “realidad invisible” que tiene como protagonistas a personas en situación de calle y a adultos mayores, surgía la noticia de que un hombre de 51 años era hallado sin vida en un sitio eriazo del sector surponiente de Punta Arenas.

“Causa dolor e indignación, porque era una persona que nosotros visitábamos y que estaba en completa indefensión. Como ocurre con muchos, a nadie parecía importarle su situación, y seguro a pocos le importará su partida. Al menos pudimos entregarle una sonrisa y contención”, señaló la presidenta en Magallanes de la fundación Love That United The World.

Javier Iván Unquén Unquén fue encontrado sin vida ayer en horas de la mañana en un sitio baldío de calle Lord Thomas Cochrane con Victorino Lastarria, al final del barrio 18 de Septiembre, activándose no sólo el procedimiento habitual en casos de fallecimientos, también todo el protocolo correspondiente a la emergencia sanitaria por Covid-19. Carabineros informaba que aparentemente se trataba de una persona en situación de calle, lo que fue confirmado horas más tarde (llevaba casi dos años en tal condición), mientras todo apuntaba a que el deceso era atribuible a un paro producto de la baja temperatura.

Despreocupación

Para Lilian Jara no sólo las personas en situación de calle son una realidad conocida por todos, “también lo es la despreocupación que existe por parte de las autoridades. Basta con decir que nosotros como fundación llevamos dos meses asistiendo todos los días a más de 25 personas en calle, además de adultos mayores que están en sus casas sin tener ningún tipo de apoyo, y durante todo este tiempo no hemos visto a ninguna autoridad en terreno para, por lo menos, conocer o escuchar a estas personas. Sí se ven entregando estadísticas, hablando de canastas o manifestando su preocupación por su subjetiva realidad”.

Agrega que si bien resulta fácil decir que las personas que están en las calles “lo hacen porque es su opción, su decisión”, plantea que se trata de seres humanos, muchos de ellos enfermos, “con problemas físicos, pero también con heridas en el alma. Y esa contención es lo que falta y que organizaciones como la nuestra están asumiendo cuando debería ser tarea de las autoridades”.

Un drama latente y sin solución

Además, añade que hoy se están sumando personas que quedaron en la calle porque no pudieron seguir pagando un arriendo, “y nada pueden hacer, porque tampoco están en condiciones de ir a golpearle la puerta al gobierno, tampoco tienen para llamar o enviar un correo electrónico. Nosotros nos reunimos con autoridades hace unos días, pero no hay soluciones más allá de esperar, de seguir conductos regulares y buscar soluciones que no hacen más que dilatar el drama”.

Jara enfatiza que hoy dos de las personas que visitan están internadas en el Hospital Clínico y una joven abandonó la residencia donde permanecía. “Ellos son un ente de propagación inminente, arriesgando sus vidas y las de otras personas. Esto es otra razón para que exista una preocupación real”.

Asumir la responsabilidad

Quien también planteó el problema, en el municipio, fue el concejal Germán Flores. El edil señala que a las personas en situación de calle se suman adultos mayores que, en el mejor de los casos, reciben una pensión de gracia que promedia los 110 mil pesos. “La pregunta es, ¿usted puede comer, arrendar y pagar consumos con ese dinero? Y si lo hacen es porque tienen familiares que los apoyan y hoy mucha de esa ayuda no está porque esos familiares quedaron sin trabajo o apenas les alcanza”.

Flores menciona que los concejales han debido hoy asumir el rol de trabajadores sociales, visitando adultos mayores con problemas para ayudarlos a “recién poder comenzar a gestionar una ayuda por parte del municipio. Ayer, por ejemplo, conocí el caso de una persona del barrio San Miguel que, como muchas, no puede llamar ni enviar un mail para acceder a beneficios del plan social de emergencia. Entonces yo le pedí los antecedentes, y fui a sacar fotocopias. Pero le expliqué que sólo puedo entregar los papeles y que después se debe seguir con los canales correspondientes”.

El edil dice que el tema debe ser abordado con urgencia, pensando en que el invierno está a sólo días. Ante ello, plantea la necesidad de una oficina con atención especial y exclusiva para estas personas. “No sé si en el municipio, o a nivel del Senama, pero alguien tiene que asumir la responsabilidad y hacer el trabajo. Allá afuera hay más de 29 mil adultos mayores y muchos de ellos la está pasando mal, muy mal”.

Los restos fueron trasladados hasta el Servicio Médico Legal, para la autopsia de rigor, aunque primeramente será menester practicar el examen de Covid-19 del malogrado hombre nacido el 15 de abril de 1969 en Quenac, Chiloé.