Informe diario de Covid-19 indica 60 nuevos casos tras cambio de estrategia

77 casos el viernes y 60 el sábado, dan cuenta de una significativa reducción de los contagiados por Covi-19, aunque desde la Seremi de Salud reiteraron el llamado a tomar con calma estas cifras y a no bajar la guardia. El informe diario del Ministerio de Salud indicó que de estos 60 nuevos casos, 38 presentan síntomas y 21 son asintomáticos, además de uno sin notificar. En relación a los casos acumulados, estos corresponden a 11.190 de los cuales 939 están activos, mientras que el número de personas fallecidas llegó a 115.

El seremi (s) de Salud, Eduardo Castillo reiteró sí que esta disminución en las cifras, tomando en cuenta que hace dos semanas no se bajaba de los 200 y hasta 300 casos diarios, se debe a un cambio de estrategia, ya que no se testea a contactos estrechos de casos positivos. Por lo mismo, estima que recién en una semana y media o dos semanas más, podrá advertirse si esta baja corresponde a una tendencia o no.

Fotografía archivo