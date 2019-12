Inversiones Australes y compleja situación de buses agravada por indefinición de Transportes: “Hasta ahora la operación con Ascendal se encuentra descartada y el llamado es a trabajar con la autoridad”

“Lo que hemos visto en las publicaciones se ajusta a lo que está sucediendo. Son hechos objetivos y eso nos preocupa”, fueron las palabras con las que el gerente de Inversiones Australes Spa, Roberto Rodríguez, se refirió a la compleja situación por la que atraviesa el servicio de locomoción mayor en Punta Arenas, toda vez que la firma Ascendal, aún no rubrica el contrato que permitiría tener certeza de cuándo tomaría el mando del servicio de buses Vía Austral.

Según el ejecutivo, dicha situación reviste una incomodidad, toda vez que la empresa que comanda, está porque las operaciones no se vean truncadas. “A petición de la contraparte, fijamos como fecha límite el 24 de diciembre para establecer si la operación tenía o no posibilidades de concretarse, básicamente por un tema de financiamiento. El tema es que vencido dicho plazo, la respuesta de Ascendal fue que aún no contaban con ello y por lo tanto uno puede entender que bajo esos términos, la operación estaría fracasada”.

El ejecutivo complementó señalando que de momento, la firma inglesa manejaría un rango ‘posible’ de fechas en que podría contar con los recursos. “En teoría, eso podría pasar hacia fines de enero, pero todos los límites de tiempo que se han planteado en la negociación, nunca se han cumplido y obviamente hay un nivel bajo de confianza en que ello se concrete. Por lo mismo, esa incertidumbre quita toda tranquilidad, porque el desarrollo en general del sistema de transportes, requiere certezas y lo que está en juego es la calidad del servicio que se brinde en los próximos meses. Lo que está haciendo Ascendal de seguir corriendo los plazos es por decirlo menos, poco serio”.

El panorama sigue en nebulosa y esta vez con una versión que de algún modo la dirigencia sindical de Inversiones Australes Spa ya dejó entrever días atrás, lo que refrenda Rodríguez señalando: “este es un escenario nuevo que de seguro habrá que abordar con el Ministerio de Transportes para buscar una solución que cautele la correcta prestación de servicio para no afectar a la comunidad y naturalmente a los intereses de los trabajadores”.

En cuanto a si por diversas razones la tentativa de la empresa extranjera ‘cae’ y el ministerio no disponga de un ‘plan B’ para facilitar la permanencia de Inversiones Australes Spa a través de los recorridos de buses Vía Austral, Rodríguez señaló que “no es posible seguir bajo las condiciones actuales, tendría que haber algún cambio. De todos modos, lo que importa en estos momentos es que se dilucide cuanto antes la situación de la otra empresa. Los procesos se sustentan con recursos, no con buenas intenciones. Lo único claro es que de momento la operación con Ascendal está congelada y no sabemos qué pasará con la continuidad del servicio. El ministerio recién se ha venido interiorizando de todo esto”.