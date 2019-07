Jornada final del Carnaval de Invierno terminó una hora y media antes de los Fuegos Artificiales

En cuanto a los participantes, en Carro A ganó la comuna de Laguna Blanca; el Club de Pacientes Psiquiátricos de la agrupación Miraflores triunfó en Carro B; Alma Gaucha fue la mejor Comparsa; el Carnaval del Adulto Mayor y Discapacidad fue elegida como mejor murga, Timbausong se impuso en las batucadas; y el mejor disfraz fue el ovejero “Don Abel”, caracterizado por Juan Antonio Aro.

El reloj había marcado recién las 20,15 horas y el último participante bajaba el telón del desfile del Carnaval de Invierno. Una hora inusual, puesto que el festival de fuegos artificiales en la costanera estaba programado para las 22 horas. Quedaba un buen rato para ir por los últimos choripanes y anticuchos, y dirigirse con calma hacia el estrecho de Magallanes, para esperar el final de la fiesta. Esto mientras las calles comenzaban a escarcharse.

Un desfile corto fue el que hubo en la segunda y última jornada del Carnaval de Invierno, que con un clima mejor que el del sábado (más frío, pero con cielos más despejados, sin lluvia), hizo que llegara una gran cantidad de espectadores. Ayudó sí la masiva presentación que realizó “Cachureos” durante la tarde y que dejaron bien “prendida” a la multitud.

Tras el rápido paso de los carros (aunque hubo uno que quedó en panne), murgas, comparsas, batucadas y disfraces, y mientras la gente se dirigía a la costanera, el jurado se dispuso a dirimir a los ganadores. La presidenta de la Unión Comunal Punta Arenas, Cecilia Cárdenas Reyes; el ganador del Festival del Cantar Vecinal, Fabián Mansilla González; la presidenta de la Unión Comunal Hernando de Magallanes, Raquel Alvarez Villarroel; la embajadora de las Jornadas por la Rehabilitación, Verenice Runin; y la Reina Adulto Mayor, Lindana Vera Leuquén, tomaron su decisión, la que fue comunicada poco antes del inicio del show pirotécnico en la costanera.

De acuerdo a ello, en la categoría Carro A, en la que solamente hubo dos participantes, la comuna de Laguna Blanca, encabezada con su alcalde Ricardo Ritter, fue la ganadora. Y pese a que contó con mucho favoritismo del público, principalmente infantil, el carro de Gasco y la Escuela La Milagrosa, con los Avengers, se quedó con el segundo puesto.

En tanto, en la categoría Carro B, el triunfador fue “Juego de Tronos en Magallanes”, construido por el Club de Pacientes Psiquiátricos Agrupación Miraflores, mientras que el segundo lugar correspondió a los debutantes de la Agrupación Vida, con su perrito mecánico que llamaba a la tenencia responsable de mascotas.

En cuanto a la comparsa, la ganadora fue Alma Gaucha, dejando atrás al Club de Pacientes Psiquiátricos y a Laguna Blanca; mientras que en murga, el Carnaval Adulto Mayor y Discapacidad se quedó con el primer puesto, superando a Enap y a Austral Groove.

La mejor batucada de este año fue Timbausong con sus llamativos colores de fuego. Sakumba Austral quedó segunda y tercera, Porto du Bahía.

Finalmente, en la categoría disfraces, Juan Antonio Aro fue el triunfador, con su notable caracterización de “Don Abel” el ovejero del monumento. Segunda fue Albertina Ríos Corona y tercero, Alejandro Andrade Vera. “Suena repetido, pero de verdad, no esperaba nada. La emoción fue fuerte, porque lo hice teniendo el objetivo de darle alegría a la gente nomás. Aparte, sentía que los otros disfraces tenían muy buen nivel, por lo que estaba muy contento solamente por haberlo hecho”, reconoció Aro, nacido y criado en Punta Arenas y que por primera vez participó en el carnaval.

Respecto del concepto, “Don Abel” fue creado “desde la técnica de la estatua humana. Me hice asesorar por Evelyn Acevedo, que es una de las artistas más reconocidas en Chile, en el ámbito de la estatua humana. Ella trabaja en la Plaza de Armas de Santiago y me enseñó la técnica para la aplicación de las texturas, colores, darle la forma, un trabajo en conjunto muy bien asesorado”, enfatizó el ganador, que ahora espera poder mostrar este personaje a la comunidad, a través del espectáculo callejero.

Menos reinas

que el sábado

Uno de los hitos de esta edición del carnaval fue el homenaje que se preparó para las reinas de las ediciones pasadas. Once acudieron a la primera jornada, pero ayer, apenas unas siete se hicieron presentes. Mientras esperaban el show de fuegos artificiales en la costanera, Paula Alvarado, soberana en 1998, expresó su alegría por revivir esos momentos. “Después de 21 años es todo un tema, porque son sentimientos que no pensé que me iban a llegar. Es una experiencia distinta, porque ahora estoy con mi hijo, Gaspar, de 9 años, y ha sido súper emotivo. El solamente vio fotos y quiere vivir toda la experiencia. El carnaval es muy distinto al que me tocó participar, pero igual es bonito. Antes había otros recursos y me encantaba como era antes, pero ahora está la tecnología y uno tiene que avanzar con eso, pero la gente lo disfruta, sobre todo los niños”.

Una de las más requeridas a la hora de las fotografías fue Melany Navarro, gracias a esa amplia y simpática sonrisa que exhibió a cada momento. “Ha sido increíble, hoy (ayer) hace un poquito más de frío que ayer (sábado), pero con el cariño de la gente uno mantiene el calorcito. La alegría que uno puede entregar con algo tan sencillo como es un saludo me llena de todo corazón, así que súper agradecida de la oportunidad que me dieron de poder participar. Estudio en Viña, pero vez que puedo vengo a Punta Arenas. Se siente como la primera vez que fui reina, igual de entusiasmada y es muy genial”.

El alcalde Claudio Radonich deslizó la idea de que para el próximo año se podría repetir este encuentro de reinas, sobre todo por el tema de los 500 años del estrecho y los 25 años del carnaval. Sin embargo, las dos ex reinas reconocieron que si bien algo escucharon, no se habló concretamente de esa idea, pero como mencionó Melany Navarro, “la disposición y las ganas están”.

Balance positivo

A la espera del show de fuegos coloridos en el cielo, los asistentes hicieron su propio balance del carnaval. Sandra Cárcamo indicó que “estuvo muy entretenido, bonito, faltaron carros sí, no fue como los años anteriores. El clima también acompañó, porque no estaba tan helado. Me gustó bastante la murga de Gasco, este año estuvo más rápido, por eso vinimos el domingo, porque el paso de los carros es más rápido”. En tanto, Aileen Muñoz, acompañada de su esposo Gustavo Espinoza y su hijo, Santiago, destacó que “todos los años va mejorando un poco más. Hubo bastante innovación en los carros alegóricos, sobre todo para los niños. Me gustó el de los superhéroes, sobre todo a mi hijo, lo que sí, queda trabajo, por parte de todos los ciudadanos, el tema de la basura, hay que culturizar un poco más y que haya más contenedores”, apuntó.

Finalmente, el alcalde Radonich, ya comenzó a vislumbrar la edición 2020, “que viene con tres elementos diferenciadores. Primero, que se cumplen 25 años de este carnaval; segundo, los 500 años, que es una fiesta nacional que hay que generar las condiciones para darles un valor agregado; y tercero, somos capital americana de la cultura, por lo tanto, comenzamos a trabajar para las Invernadas 2020 con estos elementos”, finalizó Radonich, mientras en la costanera se desarrollaba el show pirotécnico que se extendió por más de 20 minutos.