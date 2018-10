Karelovic recriminó en duros términos a concejales que denunciaron a Radonich

En una acalorada sesión del Concejo Municipal, el concejal Vicente Karelovic reprochó en duros términos la decisión de los concejales José Aguilante y Verónica Aguilar, de acudir a la Contraloría Regional para denunciar al alcalde Claudio Radonich, por el uso de recursos de la Ley Sep para pagar los sueldos de los trabajadores del sector educación de la comuna.

Karelovic manifestó que le parecía insólito que algunos concejales estén recriminando al alcalde por dicha actuación, llevándolo a Contraloría por una eventual irregularidad. “Me pregunto qué hubiera pasado si el alcalde no hubiese pagado los sueldos, la concejala Aguilar (Verónica) conocida como muy cercana a los gestores de la debacle financiera que enfrenta la Corporación Municipal, tiene evidentes e innegables pretensiones alcaldicias, contando con el auspicio de esos mismos gestores. No nos olvidemos que ella trabajó en las campañas políticas de esas personas y también para la Cormupa en 2016”, denunció.

Sobre el concejal Aguilante, dijo que él también tenía ambiciones alcaldicias, pero que debería preocuparse más de la denuncia formulada por su colega Arturo Díaz y que tiene el carácter de fidedigna y evitar entorpecer la gestión del alcalde.

Por su parte, Verónica Aguilar invitó a Karelovic a que si tenía algún problema con las personas que menciona, a que se lo diga de frente como corresponde porque ella no era relacionadora pública de nadie. “Le pediría que no siga faltándome el respeto, soy una mujer con convicciones, que he estado trabajando acá y que no necesito apoderados para hacer o señalar públicamente lo que me parece correcto”, remarcó.

Karelovic sostuvo que no tenía duda que la Superintendencia de Educación iba a respaldar la decisión del alcalde que privilegió la continuidad del sistema educativo. “Como corolario puedo decir palos porque bogas y palos porque no bogas: alcalde Radonich condenado por no pagar, alcalde Radonich condenado por pagar”, sentenció.

Superintendencia

El alcalde informó que viajará a Santiago para sostener una reunión con el superintendente de Educación, Sebastián Izquierdo, a quien le presentará los detalles de una situación bastante compleja por la cual debió tomar una decisión y de la que se hacía responsable. Asimismo, adelantó que solicitará al Concejo una modificación presupuestaria por $350 millones para el pago de la previsión y los convenios suscritos.

El alcalde informó que el lunes antepasado había enviado una carta al superintendente la cual al no ser respondida y al ver que se acercaba el viernes donde tenían que pagar los sueldos, con asesoría legal llegó a la conclusión que los únicos fondos que tenían para pagar las remuneraciones era mediante la Ley Sep. “Me basé en la jurisprudencia existente y que se haya dado un margen en casos excepcionalísimos. Cuando los dineros se invierten en el mismo sistema educativo, nadie puede obligar a una persona a trabajar si no recibe su remuneración. A esto se suma la carta del día jueves donde se nos indicó que no había disposición para retirar el embargo, esos antecedentes fueron presentados y lo voy a refrendar el viernes. Lo peor que pudiéramos haber hecho es no pagar”, puntualizó.

El jefe comunal agregó que eran cientos de familias las que se hubieran quedado sin sueldo y los niños vulnerables que tienen como objetivo la Ley Sep, tampoco hubieran tenido clases. “Esto se enmarca finalmente en un derecho constitucional que tienen los menores, que es el derecho a la educación. Finalmente estuvimos muy cerca de tener un problema mayor”, indicó.

Por último, acotó que esperaba que esto se pudiera rendir sin problema como había sido la tónica con otros municipios. “Esto no es dinero que se haya dejado de gastar en otra cosa, sino son recursos empozados, todos los colegios piden dinero para programas, pero como quedan dos meses de un semestre no es que quedara tanto margen para hacer cosas distintas. Aquí no se dejó de hacer nada. Los montos pagados para sueldos son nuestra justificación a rendir, por tanto no hay que devolverlos”, concluyó.