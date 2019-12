La azarosa y sufrida vida de Glenda Delgado, la mujer asesinada por su pareja

Glenda Delgado Cárdenas (45), la mujer encontrada muerta en la mañana del sábado en un terreno adyacente al gimnasio Fiscal, cuyas circunstancias estarían ligadas a un homicidio, era una asidua visitante a las oficinas de La Prensa Austral, donde solía relatar sus historias de vida, marcadas por conflictos, penurias, adversidades y sinsabores, a las que siempre dimos un espacio.

En nuestros archivos constan las publicaciones que abordaron su azarosa vida, cuyos episodios se arrastraban desde hace 17 años, febrero de 2002, cuando su pareja Jorge le disparó en la cabeza en la ciudad de Iquique. Seguimos todo su proceso de recuperación y su paso por el Centro de Rehabilitación en Punta Arenas. En ese entonces los médicos y familiares calificaron de increíble y asombrosa su recuperación. Verla a los dos meses después resultaba impensable creer que en un momento estuvo en un estado agónico.

Si el disparo que por poco le cuesta la vida a Glenda cuando ella tenía 28 años, se hubiera desencadenado en los tiempos actuales, sin duda que estaríamos ante un símbolo de la violencia intrafamiliar. Es lo que ella lamentó siempre.

Esta mujer sobrevivió a un sombrío pronóstico, aunque quedó con severas secuelas. Y es que debió resignarse a vivir con un proyectil en la región occipital, luego de que los médicos no consiguieran extraerle la bala.

Temió quedar en estado vegetal o inválida, según advertían los pronósticos médicos, pero gracias a su juventud y ansias de vivir logró caminar y valerse por sí sola.

Sin embargo, padecía de una hemiplejia del lado izquierdo y de serios trastornos en el sistema cerebral, siendo la razón por la que a veces sufría de ataques de epilepsia y taquicardia. “La bala la tengo en la cabeza, porque se rompió en cuatro pedazos”, recalcaba cuando era entrevistada.

Cinco años después de ser baleada, cambió el hogar donde vivía con su madre, por la calle. Conflictos de orden familiar, sumado a ello que sus parejas no eran estables, la empujaron a sobrevivir en la calle, durmiendo donde la sorprendía la noche. Vivió de la caridad de los transeúntes que la ayudaban con monedas, sobre todo en calle Errázuriz donde se instalaba a “machetear”.

Por las noches frecuentaba la Posta del antiguo hospital donde solía dormir sentada en una banca y comía en el Hogar de Cristo con las monedas que recolectaba en la vía pública.

Cada vez que se presentaba la oportunidad, dejaba en claro que si bien su situación de calle la obligaba imperiosamente a relacionarse con enfermos alcohólicos, pero no compartir vino ni licor, sino para conversar y escuchar sus historias.

Una “indignada”

Desde que sufrió la agresión con arma de fuego, añoró tener su propia casa para no depender de su familia. Y para ello inició el proceso de postulación, el que arrastraba por más de una década. Cada vez que pasaba por las oficinas de este diario, hacía un público llamado a la comunidad para que le aporte dinero a su cuenta de ahorro para la vivienda.

Somos testigos que golpeó innumerables puertas de servicios de gobierno y de otras instituciones para cumplir su anhelado sueño de tener una solución habitacional, sin que nadie le tendiera una mano. Y por lo mismo se declaraba una “indignada” más del sistema. Solía “disparar” contra todos a quienes le habían cerrado las puertas.

Prodigaba un profundo amor por su tres hijas. “Mis hijas me enorgullecen”, nos señaló el 3 de agosto pasado. Y se sentía súper orgullosa porque en julio pasado su hija mayor había egresado de la Escuela de Aeronáutica.

Golpeada

En el plano sentimental, su vida siempre estuvo marcada por la violencia. El 28 de marzo de este año, nos confidenció por Whatshapp que “mi ex me dio una brutal pateadura el miércoles de la semana pasada…Y me dejó tres vértebras fracturadas. Y no me van a operar porque no tengo plata y es muy costosa la operación y como yo no tengo ni uno… Quedaré así nomás…”.

El 3 de agosto escribió que el juicio por esta golpiza se fijó para fines de ese mes y que lo más seguro es que Leonardo Isla sería condenado con cárcel porque tiene prontuario. Su decepción fue tremenda al conocer que por el hecho que “Leo” admitió su culpa, lo condenaron a 41 días de presidio y a someterse a un tratamiento de control de impulsos. “Y eso no le gustó para nada a él”, señaló Glenda.

Si bien a Isla lo consideraba una persona encantadora, para ella era un “asesino en potencia”.

Socorro

Luego de conocido el fallo que condenaba a este sujeto a cumplir una pena en libertad, la mujer lanzó un SOS desesperado. El 28 de agosto escribió: “Ya el hospital (donde solía pernoctar) ni mi ‘caleta’ en el Fiscal (donde fue encontrada muerta) son seguros, necesito ayuda. Sea en bus o en lo que sea debo salir de acá o de ‘Leo’ no me voy a salvar como del disparo”.

Frente a la situación de riesgo en que estaba, ese mismo día se trasladó a vivir al aeropuerto buscando su tranquilidad, con la idea, también, de solicitar dinero para comprar un pasaje y viajar fuera de Punta Arenas. “Estoy en una situación crítica y de peligro de muerte!!!”.

En su camino se le cruzó un alma caritativa, que le regaló un pasaje de ida para el 28 de agosto a las 21 horas con destino a Santiago, sin embargo la mala fortuna la persiguió: el vuelo estaba sobrevendido, por lo que no pudo embarcarse. Se murió esperando que la llamaran de la compañía aérea para hacer realidad el ansiado viaje que tal vez la llevaría a un destino más seguro.

“No cualquiera sobrevive en mis zapatos, de vivir en mis condiciones, de no alcoholizarme ni prostituirme. Pero yo tengo la moral alta y siempre digna aunque no tenga donde vivir!!!!”.

“Yo soy una sobreviviente de femicidio y he salido adelante sola a pesar del abandono de mis cercanos y hasta los estamentos públicos y del gobierno que debiesen ayudarme”, remató hace cuatro meses a nuestro diario.

De este modo, Glenda Delgado nos pidió compartir su historia, para que “le sirva de enseñanza a otras mujeres y que alguna se salve de estos huevones encantadores, pero asesinos».

Sus funerales se realizaron esta tarde, luego de una misa en la Catedral oficiada por el propio obispo de Magallanes, Bernardo Bastres, quien en su homilía pidió perdón por no haber podido hacer algo más por Glenda. Sus exequias tuvieron lugar en el Parque Cementerio Cruz de Froward.