La infracción por vidrios polarizados notificada por Carabineros que despertó las odiosidades al otro lado de la frontera

Afectado sugiere que se haga una campaña informativa para saber cuál es el límite sobre el uso de polarizados.

Una distancia de 540 kilómetros, considerando el trayecto de ida y regreso entre Río Gallegos, en la República Argentina, y Punta Arenas, debió recorrer Jorge del Carmen Cárdenas Bahamonde, chofer de camiones, su esposa y dos hijos, de 9 y 11 años, para cumplir con la legislación chilena y pagar la multa aplicada luego de ser infraccionado por Carabineros de la Tenencia Monte Aymond por circular en un vehículo Renault de su propiedad con cuatro vidrios polarizados.

A las 8,15 horas de este miércoles Jorge se encontraba sentado en la sala de espera del Segundo Juzgado de Policía Local, de dependencia de la Municipalidad de Punta Arenas, que funciona en calle Balmaceda de esta ciudad.

La citación firmada por el cabo segundo de Carabineros, Felipe Castro, quien notificó la infracción el 9 de junio de 2018 a la salida del paso Integración Austral en Monte Aymond, fijó la fecha de comparecencia para el 20 de junio a las 8,30 horas ante el Segundo Juzgado de Policía Local.

Según se lee en la papeleta que lleva el membrete de la Municipalidad de San Gregorio, ese día Cárdenas Bahamonde, domiciliado en Río Gallegos, Argentina, fue sorprendido por la policía chilena “conduciendo un vehículo motorizado con vidrios polarizados que impiden la visual desde el exterior hacia el interior al momento de la fiscalización”.

Lo cierto es que el hecho denunciado constituye una infracción al artículo 75 N°1 de la Ley de Tránsito N°18.290, que establece que los vehículos motorizados según tipo y clase estarán provistos, además, de los siguientes elementos, entre ellos, “vidrios de seguridad que permitan una perfecta visibilidad desde y hacia el exterior del vehículo. Prohíbense los vidrios oscuros o polarizados, salvo los que se contemplen en el Reglamento”. Dicha transgresión a la norma importará una contravención menos grave, penalizada con una multa que va de 0,5 ($23.769) a 1 UTM ($47.538).

Esta infracción notificada a un conductor argentino desató la discordia desde el otro lado de la frontera luego de que el propio afectado exteriorizara su enfado a través de las redes sociales, sumándose otros casos. El reclamo que estalló en Río Gallegos, se viralizó como reguero de pólvora y cruzó prontamente el estrecho de Magallanes, por lo que hoy se propagó por toda la provincia de Tierra del Fuego, Argentina, donde los medios de comunicación han replicado dicha noticia, que no ha hecho más que encender las alarmas entre los argentinos, quienes han manifestado su enojo hacia las autoridades chilenas recurriendo a las redes sociales, donde abundan los epítetos de grueso calibre, como “chilotes” tal por cual, “por nosotros sobrevive la Zona Franca” y hasta que las infracciones serían en represalia porque Chile quedó eliminado del Mundial de Rusia.

“Vine a dar la cara”

Jorge Cárdenas, protagonista de esta historia, dijo que más allá de las incomodidades que genera responder por una infracción al Tránsito en suelo chileno, optó por enfrentar la situación pues requería con premura recuperar su licencia de conducir, aunque lo más fácil para él resultaba solicitar un duplicado de su licencia en su país, aduciendo haber extraviado la original. Pero, no, “vine a dar la cara”, aunque su intención era haberse podido entrevistar con la jueza Patricia Espinoza para exponer personalmente su queja, sin embargo sólo se le permitió hablar con la actuaria a cargo.

Junto con ser notificado de la sentencia recaída en su contra, se le requirió del pago de una multa de 1UTM ($47.538) para poder recuperar su licencia. Pero, no le funcionó su tarjeta de débito, por lo que debió esperar que abriera sus puertas una casa de cambio para conseguir moneda nacional. Recién una hora después pudo cumplir con el pago y así rescatar su licencia, Ya eran las 9,30 de la mañana y afuera las bajas temperaturas calaban los huesos.

Este chilote, nacido en Ancud y que vive en Río Gallegos hace 40 años, habló golpeado. “En los últimos cuatro años he venido 50 veces, con el mismo auto, y ahora me multan”, señaló mientras se disponía a subir a su vehículo junto a su esposa para dirigirse a retirar a sus hijos desde la casa de unos familiares, de modo de regresar a casa ayer mismo. Ambos debieron pedir permisos en sus respectivos trabajos para ausentarse por este miércoles para viajar a Chile.

“Era lo que correspondía venir hacer, pues me urgía recuperar mi licencia de conducir, que es mi herramienta de trabajo”, remarcó.

Cárdenas aseguró que jamás la policía chilena lo había parado en la ruta internacional y menos por el tema del polarizado. “Nunca me informaron de su prohibición, me vi sorprendido, además que fue cuando salía desde la frontera hacia Punta Arenas”.

– ¿Pero no solamente usted ha sido infraccionado por lo mismo?

– “Hay mucha gente que está reclamando en Argentina, la verdad es que nos están sorprendiendo con la medida, además que a raíz del cambio monetario ya no está siendo conveniente venir a Punta Arenas. Y, es que las trabas no sólo son de Chile, sino que también de las propias autoridades argentinas, no quieren que vengamos, y que mejor gastemos el dinero en nuestro país”.

– ¿Entonces desconocía la prohibición del uso de polarizados en Chile?

– “Me hubiese gustado que se iniciara una campaña, un pre aviso”.

– ¿Y tampoco le comunicaron que podría haber pagado el parte de tránsito dentro del quinto día de cursado y haber tenido derecho a una rebaja del 25 por ciento de la multa?

– “Esto lo desconocía por absoluto y por ello me presenté el día de la citación, hoy (ayer) vale decir 11 días después. Ya estoy acá y pagué lo que me salió, y listo, dentro de todo ya recuperé mi carné, pues era mi prioridad”.

– ¿Y qué le parece que su situación se haya viralizado?

– “Esto no es bueno para el turismo. Estamos tan cerca que nos visitamos los unos a los otros cuando se puede y que entre nosotros nos estemos poniendo trabas para venir a pasear un rato, a comprar algo, no es bueno, genera malestar”.

Unas 10 infracciones de este tipo ha

notificado la Tenencia Monte Aymond

Desde la Tenencia Fronteriza de Carabineros Monte Aymond, se aseguró que durante este año se han notificado no más de 10 infracciones por uso de vidrios polarizados, pero en situaciones extremas. “No es algo frecuente”, recalca la jefatura de dicho destacamento, siendo su prioridad los controles de velocidad y la obligación de que los vehículos donde vayan bebés, porten la respectiva silla en la parte posterior.

En general, la preocupación de Carabineros apunta por velar porque no ocurran accidentes, por lo que al enfrentarse a un vehículo con todos sus vidrios polarizados, lisa y llanamente es algo que reviste riesgo y que hay que fiscalizar.