Comunistas: “La Nueva Mayoría terminó, hay que conversar con sectores del Frente Amplio”

José Luis Córdova manifestó que el PC tendrá que buscar “nuevos referentes”.

Todo era alegría en la centro izquierda cuando Alejandro Guillier pasó a la segunda vuelta presidencial, puesto que dejaron atrás el fantasma del Frente Amplio, ya que varias voces afirmaban que Beatriz Sánchez pasaría a la definición electoral. Uno de los partidos políticos que primero se arrimó a la figura de Guillier fue el Comunista, quienes con la esperanza intacta de seguir cuatro años más en el gobierno, apostaron todas sus fichas al senador que representaba la continuidad del gobierno de Michelle Bachelet.

Dichas esperanzas se vieron destronadas el pasado 17 de diciembre, cuando Sebastián Piñera derrotó -holgadamente- al candidato de Fuerza de Mayoría. A partir de ese momento, los partidos que conformaron la ya extinta Nueva Mayoría, están en una profunda crisis política y donde los liderazgos nuevamente escasean. En la Región de Magallanes, el panorama es desolador para los partidos del actual gobierno y en particular el Partido Comunista, quienes viven un proceso de reflexión interna para definir sus posturas a partir del 11 de marzo, cuando un gobierno de centro derecha lidere el gobierno. “La Nueva Mayoría terminó con la segunda vuelta. Lo que tenemos que hacer es buscar otro referente, con incluso más fuerzas y otros sectores. Hay que conversar con los sectores del Frente Amplio y con parte de la Democracia Cristiana, porque no me cabe la duda de que no toda la DC piensa como Carolina Goic. Hay mucho que hacer todavía, los comunistas somos bastante persistentes y tenemos muy en claro lo que queremos, por lo que seguiremos trabajando por la unidad, en beneficio de los trabajadores y no del Partido Comunista”, enfatizó el secretario regional del Partido Comunista de Magallanes, José Luis Córdova.

Los dichos de Goic

Hace algunos días, la senadora y ex candidata por la Democracia Cristiana, Carolina Goic, dijo que “yo no tengo nada que ver con el Partido Comunista”. Dichas declaraciones hicieron estallar a los principales rostros del PC, puesto que hace pocas semanas, ambos partidos eran parte de una misma coalición de gobierno. “Nosotros lo que vemos es que obviamente va a ser difícil reconstruir lo que era hasta hace poco la Nueva Mayoría, porque hay muchas presiones de distintos sectores para destruir y echar abajo las reformas; para frenar el proceso de transformaciones que estaba viviendo el país. Lamentamos la pérdida, estamos contento de que en Magallanes no se dio esto, la gente le dio la espalda a Carolina Goic en la primera vuelta y en la segunda vuelta claramente Guillier triunfó sobre Piñera. Entendemos que nuestra tarea la cumplimos. Para nosotros lo fundamental es seguir uniendo la centro izquierda, si Carolina Goic no se considera así, se contradice con lo que dijo durante toda su campaña”, remarcó Córdova.