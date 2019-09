Llaman a los clientes del cementerio Cruz de Froward a informarse de la sentencia indemnizatoria

Luego que en julio la Corte Suprema ratificara el fallo de la causa civil en el bullado caso de tumbas inundadas, la abogada Andrea Choppelo explicó que cualquier persona que haya pagado por los servicios del camposanto puede ser parte de la acción compensatoria.

Hace algunos meses, y tras ocho años de incertidumbre, se dio por finalizada una de las demandas colectivas más grandes de la región, luego que la Corte Suprema ratificara la sentencia indemnizatoria en el bullado caso de las tumbas inundadas del Cementerio Parque Cruz de Froward, causa que se inició cuando se denunció la presencia de agua que afectaba a las urnas de sus deudos, los que adquirieron los derechos de sepultación en diferentes épocas desde enero de 1994.

Transcurrido el tiempo desde que el Servicio Nacional del Consumidor demandara a la Inmobiliaria Cruz de Froward, en protección del interés colectivo de un grupo de propietarios de tumbas en el camposanto emplazado en el kilómetro 7,5 norte en Punta Arenas, el máximo tribunal del país puso fin a esta causa de carácter civil, dando la razón a los demandantes y decretando el pago de las respectivas indemnizaciones.

Sin embargo, en el fallo se detallaría que la totalidad de la clientela del recinto puede acceder a este beneficio si lo quisiera, incluso aquel usuario que no se vio afectado en la problemática antes descrita.

Precisamente, la abogada Andrea Choppelo explicó a La Prensa Austral que “la sentencia dice que les van a devolver todo el dinero que ellos invirtieron, reajustado con sus intereses, además de desvincularse con la empresa, dejando de ser clientes del cementerio y de pagar la mantención perpetua. Hay gente que sigue pagando mantención anual y le descuentan por planilla casi 60 mil pesos. Además el Tribunal determinó que se va a exhumar los días lunes, miércoles y viernes a todas las personas que quieran retirar a sus seres queridos de ahí, sin costo, gratuito, el servicio funerario y la urna nueva lo tendrá que costear el cementerio”.

La profesional letrada detalló que “si una persona tiene a un familiar enterrado, o sólo tienen un terreno o si exhumó, todos tienen el mismo derecho y es importante que la comunidad se informe, porque hay un periodo que está corriendo”.

Respecto a esto último, enfatizó que la fecha límite para presentar la documentación es el 23 de octubre del presente año, y hasta el momento se han acercado aproximadamente 100 clientes, de los cuales en la actualidad representa a 56.

“Cada cliente tiene una situación distinta en el cementerio, entonces los documentos no van a ser iguales para cada persona. Por ejemplo, en el contrato de venta o en el detalle de sus cuotas, porque algunos no tienen el certificado de título debido a que aún no han terminado de pagar. Por eso lo importante es que se acerquen a nosotros para poder apoyarlos y explicarles en qué situación se encuentra cada cual”, recalcó.

La primera denunciante en este caso, Sandra Muñoz, llamó a la gente a sumarse y acercarse a la abogada, puntualizando que “creo que es la demanda colectiva más grande que hemos ganado en la región, fue una lucha de nueve años y hoy, todo cliente del cementerio va a tener libre albedrío a decidir si se siente afectado, por si no le informaron que los terrenos estaban inundados. Hoy día, esta sentencia les da la posibilidad de que la gente se sume, porque en ese tiempo nadie les dijo que había agua.

Quienes deseen realizar las consultas pertinentes a este caso, contactarse con la abogada Andrea Choppelo al número +56964089564.