Llegaron a preparar una “olla común” y les habían robado 4 calentadores y el calefon

Un triste panorama fue el que encontraron este domingo vecinos del sector Archipiélago de Chiloé, cuando al llegar al lugar donde estaba programada la realización de una “olla común” advirtieron que antisociales habían sustraído 4 calentadores y un calefon.

El hecho se registró en la plaza cubierta que se ubica en Santa Juana con calle Manuel Rodríguez, sector sur de Punta Arenas, la primera de su tipo y que aún no ha sido entregada oficialmente a la administración de la junta de vecinos Nº57. Fue su director, José Necul, quien señaló que ayer en horas de la mañana -al momento de abrir el inmueble para comenzar a preparar el alimento a compartir en la “olla común”- saltó a la vista el paso de los malhechores. “Forzaron una puerta y sacaron, e incluso cortaron, las cañerías para llevarse los calentadores y un calefon desde los salones y cocina”, precisó.

Un vistazo preliminar permitió determinar que no hubo destrozos, que los malhechores se dirigieron derechamente a los calefactores, que intentaron causar el menor daño posible (no hubo pérdida de gas) y que también sustrajeron los dispensadores de jabón de los baños. Sin embargo, no registraron ni sustrajeron otros elementos menores.

De acuerdo a lo manifestado por el dirigente, los desconocidos debieron entrar y salir por la parte posterior del terreno, saltando un muro. Asimismo, argumentó que ingresar en un vehículo habría sido notorio y poco probable.

Sin embargo, como interrogante plantea la data del ilícito, ya que el inmueble permanece cerrado desde el inicio de la pandemia y no había sido visitado por la restricción de reuniones. Incluso -agrega Necul- para las ollas comunes veníamos ocupando una sede evangélica del sector.

“Ahora sólo resta que el municipio tenga seguros comprometidos para poder reponer estos elementos que tanta falta hacen y para que nosotros podamos seguir desarrollando actividades de tipo social”, dijo el dirigente, quien junto a los vecinos, pese al mal inicio de día, no claudicaron y siguieron adelante con la “olla común” de día domingo.

En el lugar Carabineros efectuó los peritajes e inició la investigación para dar con el paradero de los autores del repudiable hecho.