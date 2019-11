“Los médicos me dijeron que tuve varios paros cardiacos y que no esperaban que sobreviviera”

“Esto no puede quedar así. Mi marido está muerto por un irresponsable y lo peor es que no toman conciencia. Nos destrozaron la vida. El era un hombre amante de sus hijos, vivía por ellos, era excelente padre y marido, y quería vivir y tenía ganas de hacer más cosas. Es muy injusto”. Así, con estas sentidas palabras, Sara Trujillo Miranda, 59 años, abordó el terrible accidente de tránsito que costó la vida a su marido Jaime Godoy Oyarzún el pasado 1 de octubre en el conflictivo cruce de Avenida Costanera y Velastegui y que la dejó a ella misma con lesiones graves, respecto de las cuales todavía no se recupera por completo.

A dos meses de la tragedia, la madre de cuatro hijos tiene su párpado izquierdo caído, aunque deberá esperar entre cinco a seis meses para su recuperación, o de lo contrario tendrá que ser sometida a una cirugía para poder ver en ese ojo. “Tengo mucho dolor y escaras, no tengo estabilidad y me cuesta caminar, aunque primero no podía levantar el cuello, aparte de la traqueotomía que debo sujetar para hablar. El estómago lo tengo como pateado, me explicaron que tenía las costillas fracturadas y que me pusieron una malla, me operaron de urgencia y perdí el bazo, así que tengo más posibilidades de enfermarme”, relata.

En este proceso de recuperación, Sara Trujillo está decidida en volver a caminar. Admitió que siempre fue una persona activa y nunca se dejó de mover. Explicó que, en contra de la voluntad de sus hijos que la cuidan “como un chiche”, caminó por la casa y se pudo estabilizar. Hoy, sus hijos la ayudan a levantarse de la cama porque no tiene impulso para hacerlo por su cuenta, pero una vez de pie puede ir caminando con paso corto.

“No esperaban que sobreviviera”

“Tengo la fuerza de que mi marido no está. Yo viví, siendo que los doctores, cuando me dieron el alta, me dijeron que era un caso perdido. Atendieron a mi marido primero porque tenía más posibilidades. Hicieron lo que tenían que hacer, me dijeron que tuve varios paros cardiacos y no esperaban que sobreviviera”.

Recordó que fue el mismo día de su alta médica del Hospital Clínico, que le contaron que su marido había fallecido. En todo caso ella suponía el triste desenlace y es que soñaba a su marido a su lado, muerto en una camilla. Fueron 40 años juntos, se casaron siendo muy jóvenes.

Sobre la tragedia, manifestó que cuatro días después que recuperó la conciencia recordó que hubo un segundo vehículo involucrado, un auto deportivo color gris grafito y con un alerón corto.

El accidente se desencadenó el 1 de octubre pasado, cuando Jaime Godoy quien conducía su taxi colectivo fuera de recorrido. Mientras circulaba por calle José Velastegui se detuvo ante un disco Pare al llegar a Avenida Costanera, y al observar que no venía ningún vehículo avanzó sin percatarse que a gran velocidad se aproximaba bajo la influencia del alcohol y sin la respectiva licencia, el conductor de un automóvil Subaru Impreza que impactó violentamente el móvil que trasladaba a la familia.

“Mi marido era muy cuidadoso, él no bebía y siempre miraba para todos lados… Yo doy las gracias de que a su hijo Nicolás no le pasó nada. El quedó aturdido y sólo supo llamar a sus hermanos. Mi marido, tuvo muchas lesiones, pero murió porque las costillas le pincharon el pulmón. El impacto fue muy fuerte y lo recibió todo”, enfatizó.

Luchará por sus hijos

En su domicilio, donde cumple reposo, asegura que está decidida a volverse a levantar. “Lo haré por mis hijos, lo que no significa que me olvidé de mi marido, no me voy a olvidar nunca y tampoco se me va a pasar la pena, pero por mis hijos trato de caminar… A mi marido le digo que me ayude a sanar, que descanse tranquilo y que yo le voy a cuidar a sus hijos… Esto es igual que una película de terror, no puede haber pasado, nos cortó todo. En la mañana lo saludo, en la tarde converso con él y en la noche me despido y le digo que venga a acostarse que aún está su lugar”, concluyó.