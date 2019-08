Luego de tres años radicada en España fue encarcelada Paula Alfaro tras ser acusada de 22 hechos delictuales

En una maratónica jornada judicial vivida en Punta Arenas, Paula Alfaro Mallada, extraditada desde España, donde se encontraba radicada hace tres años, fue formalizada por su participación en los presuntos delitos de apropiación indebida, abuso de firma en blanco, estafas reiteradas, uso fraudulento de tarjetas de crédito, falsificación de instrumento privado y defraudación en más de 132 millones de pesos en perjuicio de 63 víctimas, siendo autora de 22 hechos constitutivos de delitos que habría perpetrado entre 2015 y 2016 tras desempeñarse como operadora turística en esta ciudad.

La mujer fue capturada por la policía ibérica, quedando privada de libertad en España por 54 días a la espera de que se ejecutara su extradición hacia el territorio nacional, arribando a las 7,30 horas de ayer al aeropuerto de Santiago, para luego ser trasladada por efectivos de la PDI a Punta Arenas, cuyo avión aterrizó a eso de las 15 horas. Tras ser puesta a disposición de la Corte de Apelaciones, efectivos de Gendarmería la condujeron hasta el Centro de Justicia, en una audiencia que se inició a las 17,30 horas y que terminó a las 23,07 horas.

“Yo no me fugué, tengo correos enviando mi dirección, propusimos en su minuto venir, se habló con el fiscal regional, incluso, para dar mi declaración y venir a comparecer. Todo el mundo sabía que yo me iba una o dos veces al año a ver a mi hijo que vive allá. Quiero arreglar esto y lo quise arreglar desde el principio”, fue la escueta declaración que entregó Paula Alfaro al final.

Acuerdo reparatorio

Pese a que en primera instancia el abogado querellante Daniel Mackinnon, que representa a 24 afectados, solicitó al juez Juan Villa acoger un acuerdo reparatorio consistente en el pago de 60 millones de pesos, de los cuales 20 ya fueron cancelados y el resto tendría un plazo de 40 días con una garantía hipotecaria para así resarcir parte del perjuicio, el magistrado determinó que primeramente se relataran los hechos de la formalización para luego debatir dicha petición.

En razón de lo anterior, el fiscal Sebastián González narró latamente los 22 episodios delictuales y tras un extenso receso del magistrado se resolvió no acoger el acuerdo entre el querellante y la defensa, bajo el argumento de que existía un interés público prevalente para seguir con la persecución penal, además que en el mismo no se incluía a la totalidad de las víctimas.

En todo caso la intención del Ministerio Público era solicitar el encarcelamiento de Alfaro Mallada, invocando el evidente riesgo de fuga de la mujer, quien el 9 de agosto de 2016 abandonó Chile para radicarse en la ciudad española de Oviedo, como también fundamentando el peligro para la seguridad de la sociedad que constituye la libertad de la mujer, además de las altas penas y el modo cómo cometió los hechos.

A dicha medida cautelar se opuso tenazmente su abogado defensor Juan Ramón Zúñiga, quien arguyó que su representada ha estado más de 50 días recluida en la nación europea, proponiendo en el caso que el juez la enviara a la cárcel, el pago de una millonaria caución para sustituir la medida.

Dubitativo, el magistrado Villa tras un último receso accedió a ambas peticiones: en primer lugar decretó el encarcelamiento de Paula Alfaro, empero si su defensa acreditaba el pago de una fianza de 12 millones de pesos, ésta quedará con arresto domiciliario total y arraigo regional, por los 30 días en que se fijó el plazo de la investigación.